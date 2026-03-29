[현장] "트럼프 퇴진" 외치며 거리에 나선 900만 미국인들

큰사진보기 ▲미시간주에서 열린 '노킹스' 3차 시위"내 미래에 손 떼라!"는 구호를 들고 시위에 참석한 어린이 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲미시간주에서 열린 '노킹스' 3차 시위거꾸로 된 성조기는 미국은 한 사람을 위한 국가가 아니라는 것을 상징한다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲미시간주에서 열린 '노킹스' 3차 시위본인이 직접 만든 트럼프 얼굴이라며 환하게 웃고 있는 시위 참가자 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲미시간주에서 열린 '노킹스' 3차 시위"당신의 목소리에 힘이 없다면 그들은 당신을 침묵하게 만드려고 하지 않을 것" 미국에서 존경받는 대법원 판사 긴즈버그의 말을 인용한 시위 참가자 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲미시간주에서 열린 '노킹스' 3차 시위시위대는 참여자들의 피켓에 담긴 문구를 보고 "마음에 든다"라며 사진을 찍어가기도 했다. ⓒ 이순영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲미시간주에서 열린 '노킹스' 3차 시위다양한 연령대의 사람들이 참여한 노킹스 3차 시위 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲미시간주에서 열린 '노킹스' 3차 시위노킹스 시위에는 어린아이부터 노인에 이르기까지 다양한 연령대가 참여했다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲미시간주에서 열린 '노킹스' 3차 시위전쟁이 아닌 평화를 원한다며 시위에 참석한 사람들 ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲미시간주에서 열린 '노킹스' 3차 시위미국 역사상 단일 시위로는 최대 규모를 기록했다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲미시간주에서 열린 '노킹스' 3차 시위정부의 정책에 항의하며 거리에 나선 시민들 ⓒ 이순영 관련사진보기

지난 28일 미국 전역에서 도널드 트럼프 제 2기 행정부의 정책에 항의하는 '노킹스(No Kings, 왕정 반대) 시위가 미국 전역에서 열렸다. 올해로 건국 250주년을 맞이하는 미국은 건국부터 왕정이 아닌 공화정으로 시작한 국가다.미국은 1776년, 영국 왕 조지 3세의 통치를 거부하고 독립을 선언하며 삼권분립을 토대로 하는 공화정을 채택했다. 건국 이래로 왕이 없던 나라에서 도널드 트럼프 대통령이 왕처럼 일방주의적 방식으로 국정 운영을 하자, 이를 반대하는 시민들이 모여 불복종 운동에 나선 것이다.2025년 4월 미국인들은 트럼프의 퇴진을 요구하며 핸즈 오프(Hands off, 손 떼라) 시위를 벌였다. 그리고 같은 해 6월 트럼프 생일에 반트럼프 시위인 노킹스 시위가 시작됐다. 그리고 이 시위는 10월 2차 시위로 이어졌고 각각 500만 명, 700만 명 이상이 참가해 미국 역사상 단일 시위로는 최대 규모의 기록을 세웠다.이번에 있었던 3차 노킹스 시위는 900만 명이 참여해 기록을 또 한 번 갈아치웠다. 집회는 1차는 2100여 곳, 2차는 2600여 곳, 3차는 3200여 곳에서 동시에 진행됐다.국가의 권력은 왕이 아닌 국민으로부터 나온다는 취지에서 비롯된 노킹스 시위는 ICE(이민세관 집행국)의 폭력 진압과 이란 전쟁 등 여러 문제들이 터져 나오자 더 많은 시민들이 쏟아져 나왔다.미시간주에서 열린 시위에서도 "인권에는 색이 없다.", "이민자(Immigrants)가 아닌 무시(Ignorance)와 싸워라!", "자유와 정의는 모두를 위한 것!", "우리는 이민자 이웃들의 편에 서다", "우리는 침묵하지 않을 것!", "국민이 일어설 때, 독재자는 무너진다.", "이민단속국 퇴진!" "폭정이 법이 되면 저항은 의무가 된다"등 반이민자 정책, 파시즘 등의 문제에 관한 의견들이 대다수였다. 시위대는 서로의 피켓에 담긴 문구가 마음에 든다며 칭찬해주고 이를 사진을 찍기도 했다.또한 시민들은 구호에 맞춰 "도널드 트럼프 해즈 갓 투 고(Donald Trump has got to go, 트럼프는 물러나야 한다)"를 외쳤으며 지나가는 차들은 경적을 누르며 시위대를 지지했다. 이날 현장에는 시위대를 위해 물, 쿠키, 핫팩(손난로), 호루라기 등을 나눠 주는 사람들도 있었다.미국의 헌법은 국가가 국민들에게 언론의 자유와 표현의 자유를 보장하고 부당한 수색과 압수로부터 보호받을 권리를 명시하고 있다. 그런데 이와는 정반대로 트럼프 행정보는 지난 1월, 정부의 강압 정책에 항거하는 시민 두 명을 죽음에 몰아넣었다.이러한 상황 속에서 3.5%의 법칙이 거론되고 있다. 이는 미국의 정치학자 에리카 체오웨스(Erica Chenoweth)가 성공한 사회 운동을 분석해 얻어낸 이론이다. 내용에 따르면 국민 전체 인구의 3.5%가 비폭력 저항 운동에 참여한다면 사회 변화를 이끌 수 있다는 것이다. 어떠한 정부도 전체 인구의 3.5%가 동원된 저항에 맞서 버텨낸 적이 없다는 것을 근거로 국민의 참여를 독려하는 것이다.물론 3.5%라는 수치가 성공을 보장하지는 않는다. 이 숫자는 국민 저항의 전제조건으로 보고 사회가 망가지지 않기 위해서 깨어있는 시민이 최소 3.5%는 넘어야 한다는 의미로 받아들이면 좋을 듯하다.대한민국이 보여준 바와 같이 행정부의 수반이 그 권한을 국민의 이익이 아닌 사사로운 데에 사용한다면, 주권자인 국민은 언제든지 국민적 합의를 도출해 정부를 폐기하고 새로운 정부를 수립할 수 있다. 이것이 바로 국민의 주권 행사다.민주주의를 훼손하는 정치가 횡행하고 있을 때 , 이에 대해 항거하는 시위가 일회성이 아닌 시위의 목적과 뜻을 이루는 날까지 반복하며 규모를 키워 나가는 것은 중요하다. 이전과 같은 '국가의 품격'을 되찾기 위한 미국 시민들의 노력이 어떠한 모습으로 결실을 맺을 지 기대가 된다.