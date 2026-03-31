아이에게 미안할 때 무너지는 엄마들

산모·신생아 관리사로 7년째 일하고 있습니다. 돌봄 현장에서 직접 경험하며 생각한 이야기들을 기록하고자 합니다.

"저는 엄마 자격이 없나 봐요."

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'왜 나는 이것 하나 잘하지 못할까.'

큰사진보기 ▲모유수유 거부아기가 젖을 거부하고 산모가 좌절감을 느끼는 무겁고 안타까운 순간을 담았습니다. ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

"산모님, 지금도 충분히 잘하고 계세요. 모유 수유는 본능이라기보다 엄마와 아기가 서로의 호흡을 맞춰가는 세밀한 과정에 가까워요. 아기와 엄마가 서로 적응하는 데 시간이 걸리는 건 당연한 일입니다."

"그래도… 한 번만 더 해볼까요. 제가 너무 빨리 포기하는 걸까요?"

"산모님, 최선을 다해보았으니 이제 마음 편하게 분유 수유를 하도록 해요. 엄마가 편안해야 아기도 행복합니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.아기에게 미안해하는 마음이야말로 이미 충분히 좋은 엄마라는 가장 확실한 증거입니다.

출산 일주일째 되던 산모의 집이었다. 창밖으로는 봄볕이 화사하게 내리쬐고 있었지만, 방 안의 공기는 무겁게 가라앉아 있었다. 아기는 엄마의 젖을 물었다가 금세 고개를 돌리며 자지러지게 울음을 터뜨렸다.그걸 몇 번이나 반복했을까. 산모의 어깨가 점점 안으로 굽어졌다. 자세를 바꿔보고, 아기를 달래보아도 아기는 완강했다. 산모의 손이 점점 느려졌다. 혼잣말처럼 중얼거리던 산모는 말끝을 흐린 채 시선을 떨궜다.나는 바로 대답하지 못했다. 그 말이 가볍게 건넬 수 있는 종류가 아니라는 걸 알기 때문이다. 사실 아기가 엄마 젖을 거부하는 이유는 많다. 수유 자세가 불편하거나, 유두 혼동이 왔거나, 혹은 순환이 잘 되지 않아 맛이 변했을 수도 있다. 하지만 산모에게 그 모든 기술적인 이유는 사라지고 오직 하나의 질문만 남는다.완모(완전 모유 수유)를 꿈꿨던 이들에게 포기는 생각보다 큰 상실감과 죄책감으로 다가온다. 그날 산모가 힘들어했던 건 수유 실패 그 자체보다, 스스로 포기했다는 사실이 낙인처럼 남았기 때문일 것이다.신생아와 산모를 돌보는 전문가로 현장을 누빈 지 어느덧 7년, 나는 이런 장면을 수없이 목격한다. 한 지상파 뉴스의 보도에 따르면, 출산 전 임산부의 90% 이상이 모유 수유를 다짐하지만 실제 6개월간 완전 모유 수유를 실천하는 비율은 18% 남짓에 불과하다고 한다.현장에서 체감하는 현실도 이 통계와 크게 다르지 않다. 하지만 산모들에게 그것은 단순한 '통계적 수치'가 아니다. 그것은 '모성애의 성적표'가 되어 산모의 마음을 깊게 할퀸다. 오히려 그 수치 이면에는 '18%'에 들지 못했다는 자책감으로 밤잠을 설치는 수많은 엄마의 눈물이 숨겨져 있다.우리는 흔히 온 힘을 다할 때 '젖 먹던 힘까지 다한다'는 말을 쓴다. 그 말의 기원은 지극히 숭고하지만, 수유 현장에서 마주하는 그 단어는 차라리 처절함에 가깝다. 아기는 생존을 위해 그 작은 입술로 온 힘을 다해 엄마의 젖을 빤다. 하지만 아기만 힘든 것이 아니다. 젖을 물리는 산모 역시 전신에 힘을 주며 식은땀을 흘린다. 아직 아물지 않은 회복기의 몸으로 아이와 합을 맞추기 위해 쏟는 에너지는 웬만한 중노동 못지않다.하지만 그 '젖 먹던 힘'이 서로 어긋날 때 비극은 시작된다. 아기가 엄마의 품을 낯설어 하며 자지러지게 울 때, 산모는 육체적 고통보다 더 큰 심리적 파산 상태에 직면한다. 아기가 입을 떼고 고개를 돌리는 순간, 엄마는 세상으로부터 거절당한 듯한 깊은 상실감을 느낀다.잠시 말을 고르다 건넨 내 말에 산모는 바로 대답하지 못했다. 눈가에 맺힌 눈물을 훔치지도 못한 채 산모가 물었다.그 말엔 아직 포기하고 싶지 않은 엄마의 간절함이 매달려 있었다. 나는 고개를 끄덕였다. 다시 시도했지만, 작은 입은 다시 젖을 놓았다. 산모는 눈을 감았다가 떴다. 그리고 더 이상 시도하지 않았다. 나는 아무 말 없이 그 곁에 앉아 산모의 등을 가만가만 토닥여주었다.예전 우리 어머니 세대에는 선택의 여지가 없었다. 젖이 나오지 않으면 이웃집에 '젖동냥'을 가서라도 먹여야 했던 절박한 시절이었다. 그 시절의 엄마들에게 모유는 생존 그 자체였다. 하지만 지금은 다르다. 영양학적으로 훌륭한 대안이 많음에도 불구하고, 왜 현대의 엄마들은 여전히 젖병을 물릴 때 죄책감을 느낄까.그것은 우리 사회가 '좋은 엄마'의 기준을 너무 좁게 설정하고 있기 때문이다. 국가와 의료계는 초유의 중요성을 강조하며 면역 성분과 장 건강에 대해 끊임없이 말한다. 스마트폰만 켜면 '완모(완전 모유 수유) 성공 비결'이 쏟아진다. 하지만 현장에서 내가 본 것은 영양학 그 이상의 '마음'이다. 정보가 넘쳐날수록 산모들의 자책감은 정비례해서 커진다.엄마들은 자신이 힘들어서 무너지는 게 아니라, 아이에게 미안할 때 무너진다. 밤잠을 설쳐가며 아기를 돌보는 그 고단함보다, 아기가 충분히 먹지 못했다는 자책감이 엄마를 더 깊은 벼랑으로 민다. 특히 둘째 아기의 경우에는 큰아이까지 신경 써야 하기에 엄마의 에너지는 늘 바닥을 보인다. 그런데도 엄마들은 자신을 돌보기보다 아이에게 다 해주지 못함을 먼저 사과한다.나는 그 질문을 던지는 엄마들에게 말해주고 싶다. 모유 수유를 하기 위해 아기와 힘든 겨루기를 하는 그 모습은 눈물겹도록 안타깝지만, 동시에 가장 숭고한 사랑의 과정이다. 그러나 모유를 먹이지 못한다고 해서 그 사랑의 크기가 줄어드는 것은 결코 아니다. 모유를 먹이느냐보다 더 중요한 것은, 그 시간을 지나며 엄마가 스스로를 어떻게 받아들이느냐다.산모는 한참 동안 말이 없다가 조용히 눈가를 훔쳤다. 젖병에 담긴 분유를 아기에게 물리는 산모의 뒷모습은 아까보다 한결 편안해 보였다. 오늘 이 산모에게 필요한 것은 '완벽한 수유 성공'이 아니라, '너는 지금 충분히 애쓰고 있다'는 단 한 마디의 지지였을지도 모른다.힘든 과정속에서 완모에(완전히 모유)에 성공했던 한 산모가 생각난다. 처음에 아기가 모유를 완강히 거부했다. 며칠을 시도하다가 유두에 피도 나고 상처가 나서 연고를 바르기도 했다. 연고의 성분이 아기에게 해로울까 봐 시간 차를 두고 다시 닦아내기를 반복했다. 거부하는 아기와의 힘든 과정을 겪어 내고 결국 완모를 하게 된 산모였다. 그 과정을 곁에서 지켜보면서 엄마는 참 강하고 위대하다고 느꼈다. 눈물겨운 모성애가 아닐 수 없다.나는 알고 있다. '나는 엄마 자격이 없나 봐요'라고 울먹이며 스스로에게 질문을 던지는 엄마라면, 이미 그 질문만으로도 충분히 애쓰고 있는 좋은 엄마라는 것을. 그날 산모가 흘린 눈물은 실패의 흔적이 아니라, 아기를 향한 가장 지극한 사랑의 증거였다.현장에서 돌아오는 길, 나는 마음속으로 모든 미안해하는 엄마들에게 등을 토닥여주고 싶었다.엄마는 아이에게 미안할 때 무너진다. 하지만 그 미안함이야말로 당신이 이미 세상에서 가장 좋은 엄마라는 가장 확실한 대답이다. 돌봄 현장에서 마주하는 수많은 눈물을 닦아주며 나는 매일 배운다. 모성은 본능으로 완성되는 것이 아니라, 그 아픈 눈물을 딛고 다시 일어서는 과정에서 단단해진다는 것을 말이다.