임지락·윤영민 민주당 화순군수 예비후보 선거사무소 개소식 열어

큰사진보기 ▲더불어민주당 임지락(왼쪽), 윤영민(오른쪽) 화순군수 민주당 예비후보 ⓒ 박미경 관련사진보기

큰사진보기 ▲임지락 예비후보 선거사무소 개소식 ⓒ 박미경 관련사진보기

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큰사진보기 ▲윤영민 예비후보 선거사무소 개소식 ⓒ 박미경 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 화순우리신문에도 실립니다.

더불어민주당 화순군수 후보 경선을 앞두고 임지락·윤영민 더불어민주당 예비후보가 같은 날, 같은 시간에 각각 선거사무소 개소식을 열었다.임지락 예비후보와 윤영민 예비후보는 28일 오후 2시부터 5시까지 각각부영6차 상가와 부영3차 상가에 마련한 선거사무소에서 개소식을 열었다.임 예비후보는 파란 종이비행기 날리기, 윤 예비후보는 파란 풍선 흔들기 퍼포먼스를 통해 필승을 다짐하며 새로운 화순, 도약하는 화순을 만들겠다는 의지를 전했다.임지락 예비후보의 개소식은 '형식'보다는 '소통'에 중점을 둔 주민참여형 행사로 진행됐으며, 오후 2시 임 예비후보와 강순팔 총괄선대본부장의 인사말 등 간단한 개회식 후 대부분의 시간을 군민과의 대화에 집중했다.특히 오후 4시부터는 여성·청년들이 참여한 정책간담회를 열고 화순발전을 위한 다양한 의견을 들으며 소통의 시간을 가졌다.임지락 예비후보는 "전남광주특별시 출범을 새로운 도약의 발판으로 삼아 화순의 새로운 미래 100년을 준비하겠다"며 "개소식이라기보다는 주민들의 다양한 의견을 듣는데 중점을 뒀다"라고 밝혔다.또 "여성과 청년을 중심으로 주민들이 화순에서 이루고 싶은 꿈과 목표를 행정에 반영해 현실화하는데 힘을 쏟으며 비방이 아닌 정책으로, 대립이 아닌 화합으로, 분열이 아닌 통합으로 하나된 화순을 만들겠다"며 표심을 자극했다.그러면서 "거창한 공약도 중요하지만 군민들이 일상 속에서 체감하며 느끼는 변화와 행복이 더 중요하다"라며 "군민의 목소리를 정책의 중심에 두고 모든 의사결정을 투명하게 공개하는 진정한 군민주권시대, 대한민국 바이오·의료의 중심지 화순, 인구 10만의 자립도시 화순을 만들겠다"라며 지지를 호소했다.윤영민 예비후보의 개소식은 전문아나운서의 사회로 개회선언, 경과보고, 후보 소개, 축사 및 축전 소개, 후보 인사말과 축하 꽃다발 증정 등 기념식, 필승 세리머니 순으로 진행된다.윤영민 예비후보는 "오늘 이 자리는 화순 변화를 알리는 새로운 시작"이라며 "낡은 정치를 끝내고 민생을 살리는 새로운 화순을 군민과 함께 만들어가겠다"라고 밝혔다.특히 "권력은 나누는 것이 아니라 책임을 지는 것"이라며 "군민의 삶보다 조직과 이해관계를 앞세우는 구태정치, 패거리정치의 고리를 끊고, 줄 세우는 정치가 아닌 실력으로 평가받는 공정한 행정, 통합과 상생의 정치로 군민의 삶을 바꾸겠다"라고 강조했다.그러면서 "무너지 지역경제를 살리고, 소상공인과 자영업자가 웃으며, 청년이 돌아오는 화순, 어르신들이 편안한 화순을 만들겠다"라며 지지를 호소했다.