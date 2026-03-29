"논산딸기 향기 따라 울려 퍼진 동요"… 동심 사로잡아

큰사진보기 ▲2026논산딸기축제 마지막날인 29일 오전 '제13회 논산딸기전국어린이동요제'가 성황리에 열렸다. 대회이후 기념사진을 찍으며 아쉬움을 달랬다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲제13회 논산딸기전국어린이동요제 심사를 맡은 (왼쪽부터) 문미애 동요작곡가, 유재봉 한국동요문화협회 중부지회장, 이석열 음악평론가, 조용미 소프라노, 양인준 공주대 음악교육과 교수가 어린이들의 노래를 듣고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김영관 논산시 부시장이 대상 수상자에게 장학금을 전달하고 있다. 임하윤 어린이의 어머니가 무대에 올라 기쁨을 나누고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 어린이들에 격려 인사말을 하고 있다. 이후 내빈들은 '고향의 봄'을 부르며 제13회 논산딸기전국어린이 동요제를 축하했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲제13회 논산딸기전국어린이동요제가 29일 논산딸기축제장 메인무대에서 열려 성황리에 마무리 됐다. 내빈과 관람객들이 참가 어린이들을 응원했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

지난 29일 오전 10시 충남 논산시민가족공원. 봄볕 아래 퍼진 딸기 향기 사이로 아이들의 맑은 목소리가 울려 퍼졌다. '제13회 논산딸기 전국어린이 동요제'가 시민과 관광객의 박수 속에 성황리에 열렸다.이번 동요제는 '2026 논산딸기축제'의 마지막 날을 장식한 대표 프로그램이다. 축제 기간 내내 이어진 먹거리와 체험의 열기를, 이날은 동요가 잇는 방식으로 마무리했다. 무대는 자연스럽게 '동심의 공간'으로 바뀌었다.본선에는 전국에서 선발된 15팀이 올랐다. 서울과 경기, 대구, 부산 등 각지에서 모인 어린이들은 저마다의 색깔로 노래를 풀어냈다. 객석에서는 부모와 가족, 시민들이 응원과 환호로 화답했다. 아이 한 명의 노래가 끝날 때마다 객석은 작은 공연장을 방불케 했다.예선 경쟁도 만만치 않았다. 지난 2월부터 약 한 달간 온라인 영상 접수로 진행된 예선에는 100명 넘는 어린이들이 도전장을 내밀었다. 치열한 경쟁을 뚫고 오른 본선 무대인 만큼, 참가자들의 완성도 역시 높았다.이날 현장은 경연을 넘어 '가족의 무대'였다. 이름이 호명될 때마다 객석 곳곳에서 터져 나온 환호와 박수는 아이들을 향한 응원이자, 가족이 함께 만든 짧은 드라마였다.심사는 성악·동요·합창 분야 전문가들이 맡았다. 양인준 공주대 음악교육과 교수는 참가자 전원에게 개별 심사평을 전하며 "무대 경험 자체가 큰 자산이 될 것"이라고 격려했다.대상의 영예는 '봄날의 느린 햇살'을 부른 임하윤(광주교대 광주부설초 2학년) 양에게 돌아갔다. 담백하면서도 호소력 있는 음색으로 곡의 감정을 살려내며 심사위원 최고점을 받았다. 부총리 겸 교육부장관상과 함께 100만 원의 장학금도 수여됐다.무대를 채운 특별공연도 눈길을 끌었다. 오카리나 연주자 박소윤 씨는 '함께 걸어 좋은 길'과 '목장길 따라'를 연주해 따뜻한 분위기를 더했고, 소프라노 박예빈 양은 동요 '어느 봄날'과 가곡 '첫사랑'을 선보이며 객석의 박수를 이끌어냈다.백성현 논산시장과 조용훈 시의회 의장, 이혜경 논산계룡교육장, 윤기형 도의원, 이상훈 논산딸기축제추진위원장은 경연 전 무대에 올라 '고향의 봄'을 함께 부르며 어린이들을 격려했다. 관객들도 자연스럽게 합창에 참여하며 대회의 흥을 북돋았다.논산딸기전국어린이동요제는 매년 전국 어린이를 대상으로 열리며, 우리말 동요의 가치를 되새기는 무대로 자리 잡았다. 어린이들에게 무대 경험을 제공하고, 동요라는 장르의 생명력을 확인하는 장이 되고 있다.백성현 논산시장은 "아이들이 동요를 통해 꿈과 희망을 키워가길 바란다"며 "논산을 아이 키우기 좋은 도시로 만들어가겠다"고 밝혔다.한편 이번 행사는 논산시가 주최하고 논산포커스가 주관했으며, 교육부와 충청남도, 충남교육청, 논산시의회, 논산문화원, 논산딸기축제운영위원회 등이 후원했다.