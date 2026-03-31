딱지치기로 하는 '컬링', 아이들이 좋아하네요

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큰사진보기 ▲학생들과 수업 중에 접은 딱지기본 딱지, 바람개비 딱지, 양면 딱지 등 학생들이 원하는 대로 다양하게 접는다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲딱지 탑 무너뜨리기전통 놀이도 시대에 따라 변형된다. 학생들에게 흥미를 주기 위해 다양한 방법의 놀이를 지도한다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲'딱지 컬링' 놀이 1딱지를 컬링 스톤처럼 밀어내며 점수를 따는 놀이이다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲'딱지 컬링' 놀이 2두 팀으로 나눠서 딱지를 컬링 스톤처럼 방 가운데로 밀어넣는 놀이이다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"딱지놀이 어땠어요?"

"저는 딱지로 이렇게 다양한 놀이를 할 수 있어서 신기했어요."

"집에서는 층간 소음 때문에 엄마가 잘 놀지 못하게 하는데 교실에서 마음껏 딱지치기하니 좋았어요."

"바람개비 딱지 만드는 것이 어려울 줄 알았는데 선생님께서 잘 가르쳐 주셔서 쉽게 만들었어요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 유영숙 시민기자의 개인 브런치 에도 실립니다.