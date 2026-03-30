주유소 문 닫고, 기름값 2900원... 호주에서 체감한 연료 위기

큰사진보기 ▲오늘 아침 촬영한 호주의 한 주유소 가격현황. 한 주만에 2배가까이 상승하였다. ⓒ 이민호 관련사진보기

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나는 호주에 산다. 30일 아침(현지시각), 출근 준비를 하며 습관처럼 주유소 가격을 검색했다. 가장 저렴한 곳이 리터당 278.5센트... 숫자를 보는 순간 잠깐 멈췄다. 한화로 약 2900원에 가까운 가격이었다. 잠시 망설이다 집 근처 주유소 몇 곳을 돌아봤지만, 예상하지 못한 장면과 마주했다. 문을 닫은 주유소가 눈에 띄게 늘어 있었다.몇 달 전만 해도 쉽게 상상하기 어려운 풍경이다. 평소 안정적이라 여겨졌던 호주의 에너지 공급망이 실제 생활 속에서 흔들리고 있다는 사실을 그제야 실감했다.이번 상황은 단순한 가격 상승을 넘어선다. 중동 지역의 지정학적 긴장과 국제 에너지 시장 불안, 여기에 일부 정제 연료 공급 차질까지 겹치면서 현장에 직접적인 영향을 주고 있다.호주는 휘발유와 경유 등 주요 연료의 상당 부분을 해외에 의존하는 구조다. 특히 정제 연료의 대부분을 한국 등 일부 국가에서 수입하는 구조이기 때문에, 특정 공급 경로에 문제가 생기면 그 여파가 곧바로 일상으로 전달된다. 평소에는 효율적으로 작동하던 시스템이지만, 외부 변수 하나에도 쉽게 흔들릴 수 있는 취약성을 안고 있다.한국에서 정제연료를 들여오지 못하는 이유를 단순히 '수출이 막혔다'라고 보기는 어렵다. 구조를 들여다보면 더 복합적이다. 한국은 원유를 전량 수입해 정제한 뒤 이를 다시 수출하는 구조인데, 국제 유가가 불안정해지면 정유사들은 수익성과 안정성을 고려해 물량을 조정하게 된다. 이 과정에서 더 높은 가격을 제시하는 시장으로 공급이 이동하거나, 자국 내 수요를 우선적으로 충당하는 선택이 이뤄진다.여기에 유조선 확보와 운송 일정 같은 물류 변수까지 겹치면, 계약된 물량이 있더라도 실제 도착 시점은 쉽게 밀릴 수 있다. 결국 특정 국가의 문제가 아니라, 글로벌 공급망 전체가 동시에 흔들리면서 수입 흐름이 불안정해진 결과인 것이다.여기에 시민들의 불안 심리가 더해졌다. 연료 부족 소식이 퍼지자 평소보다 많은 양을 주유하려는 움직임이 이어졌고, 이는 다시 공급을 빠르게 소진시키는 결과로 이어졌다. 일부 주유소가 문을 닫는 상황은 이런 흐름 속에서 자연스럽게 발생했다.연료 문제는 단순한 불편에서 끝나지 않는다. 가장 먼저 체감되는 변화는 물가 상승이다. 물류비가 오르면 식료품과 외식 비용이 함께 오르게 되고, 장을 보거나 식당을 찾을 때, 이전과는 다른 부담이 느껴진다.이동 비용도 무시하기 어렵다. 자차 이용이 일상인 호주에서는 연료 가격 상승이 곧 생활 부담으로 이어진다. 출퇴근을 위해 사용하는 비용이 눈에 띄게 늘어나면서, 하루 이동 자체가 고민이 되는 순간이 많아졌다.특히 중요한 건 심리적 변화다. "언제든 부족해질 수 있다"는 인식이 생기면 사람들의 행동은 달라진다. 필요한 만큼이 아니라, 가능한 만큼 확보하려는 선택이 반복되면서 시장은 더 빠르게 흔들린다.호주 정부는 이번 상황을 일시적인 현상으로 보고 있다. 재고는 단기간 내 보충 가능하며, 수입 다변화와 비축유 활용 등 대응책도 마련 중이라고 설명한다. 하지만 현장에서 느끼는 불안은 쉽게 가라앉지 않는다. 주유소 문이 닫혀 있는 장면은 단순히 국민을 안심시키려는 뉴스보다 훨씬 강하게 현실을 체감하게 만든다.연료는 단순한 소비재가 아니다. 물류와 산업, 그리고 일상 전체를 움직이는 기반이다. 평소에는 보이지 않던 구조적 의존과 취약성이, 이번처럼 작은 균열을 통해 그대로 드러난다.오늘 아침, 닫힌 주유소 앞에서 느꼈던 당혹감은 단순한 개인 경험으로 끝나지 않는다. 우리가 당연하게 사용해 온 자원이 얼마나 불안정한 연결 위에 놓여 있는지, 그 사실을 조용히 드러내는 장면이었다.