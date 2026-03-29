음악 인사 '굿모닝 지구별' 의왕..."플라스틱, 땅도 위협"

'지구에게 보내는 음악 인사, 지구를 위해 건네는 가장 편안한 한마디.'
'굿모닝 지구별'에 대한, 환경 콘서트 '굿모닝 지구별' 의왕 공연 기획자 서빈(본명 이하영) 캔즈미디어협동조합 이사장 설명이다.
28일 오후 의왕신협 강당에서 탄소중립 메시지를 담은 음악 공연 '굿모닝 지구별'이 열렸다. 김성제 의왕시장 축하 인사와 함께 공연이 시작됐다. 이어 캔즈미디어, 환경보건기술연구원과 함께 공연을 주최한 사회적협동조합비지땀 표도영 이사장이 답사를 했다. 환경 토크쇼 '지구별을 위한 의왕시의 약속과 행동'이 그 뒤를 이었고, 곧바로 가수들 공연이 펼쳐졌다.
김 시장은 "폭염과 폭우, 산불 등으로 인류가 위협을 받는데, 탄소배출이 문제"라며 "탄소중립을 위해 전 국민이 노력하고 실천해야 한다"라고 말했다. 그러면서 "환경 콘서트를 통해 시민들이 탄소중립에 더 공감하고 동참해 바란다"라고 밝혔다.
표도영 이사장은 "공연 메시지 '지구를 위해 건네는 가장 편안한 한마디'는 일상에서 환경를 생각하는 마음가짐에서 시작된다"며 "의왕 시민과 함께 환경보호, 특히 탄소중립을 위해 앞장서겠다"라는 다짐을 전했다.
환경 토크쇼 '지구별을 위한 의왕시의 약속과 행동'은 기자의 사회로 진행됐다. 천옥주 의왕시 환경 정책팀장이 의왕시의 탄소중립 정책을 소개했고 유정환 환경보건기술연구원 본부장이 탄소중립의 중요성에 대해서 설명했다.
"플라스틱 등 생활쓰레기, 대기뿐 아니라 토양에도 심각한 위험"
천 팀장은 "탄소중립을 실천하는 두발로데이와 학생들이 가족들이 함께 체험하고 실천하는 에코 캠프 그다음에 탄소중립 시민 추진단을 운영하고 있고, 여름철 폭염에 야외 근로자들이 편히 쉴 수 있도록 이동 시설을 설치하고 또 아이들이 시원하게 물장구 칠 수 있도록 공원 내 물놀이장을 조성했다"라고 설명했다.
특히 "신재생 에너지를 확대하기 위해서 무민 공원에 태양광 발전 시설과 에너지 저장 장치를 설치, 생산된 전기로 밤을 밝히고 전기차 충전소도 운영하고 또 남는 전기는 판매하는 등 온실가스 감축과 함께 시민들의 일상에 안전을 더하는 탄소중립 실천을 추진하고 있다"라고 밝혔다.
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유 본부장은 "환경보건기술연구원은 공기와 물, 토양이 건강한지를 측정하고 검사하는 지구의 건강검진 센터 같은 곳"라고 소개했다.
이어 유 본부장은 "플라스틱 같은 탄소배출 물질이 대기뿐 아니라 토양에도 심각한 위협을 끼친다"며 "일회용품 사용을 줄이는 작은 실천이 지구를 살리는 큰 전환점이 될 것"이라고 강조했다. "폐플라스틱이 땅에 묻히면 그 땅에 오염돼서 물도 잘 안 빠지고. 또 썩는 데 굉장히 오랜 시간이 걸리기 때문에 결국은 인간에게 피해가 갈 것"이라고 덧붙였다.
실제로 플라스틱이 토양에서 자연 분해되는 시간은 상상을 초월할 정도로 긴 것으로 알려졌다. 비닐봉지는 약 10년~20년, 나일론은 30년~40년, 플라스틱 빨대는 약 500년이 지나야 자연 분해된다고 한다.
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음악으로 전하는 환경과 공존의 가치
환경 토크쇼 '지구별을 위한 의왕시의 약속과 행동'에 이어 곧바로 가수들 공연이 펼쳐졌다. 전설적인 블루스 락밴드 신촌블루스 전 멤버 찰리박과 보컬 강사 서빈과 새미가 무대에 올라 관객들과 음악으로 교감했다. 문화예술 협동조합 캔즈미디어 자작곡 'Good morning my life'도 첫선을 보였다.
환경 콘서트 '굿모닝 지구별' 은 음악을 통해 환경과 공존의 가치를 전하기 위해 기획했다고 한다. 음악이라는 감성적 매개를 통해 지속 가능한 삶을 자연스럽게 떠오르게 하는 게 공연을 만든 가장 큰 이유 중 하나라는 게 이서빈 캔즈미디어 이사장 설명이다.
환경 콘서트 '굿모닝 지구별'의왕 공연에 안양군포의왕환경운동연합과 안양군포의왕시민햇빛발전사회적협동조합, 친환경 기업 씨에이치하모니, 뮤직컬리지실용음악학원, 안전한안양시민연합, 의왕지속가능발전현의회가 힘을 보탰다.
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