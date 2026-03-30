동네 마트에서 저렴한 수영복을 샀다

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큰사진보기 ▲수영장에서 아이들이 수영하는 모습은 촬영불가로, 직접 그렸습니다. 수채물감, 2024. ⓒ 심가연 관련사진보기

덧붙이는 글 | 오마이뉴스 선정 이후 브런치에도 올라갑니다.

횡단보도에서 초록불이 되었을 때가 딱 오전 10시였다. 약속 시간이 코앞으로 다가와서 지금 건너지 않으면 지각인 상황이었다. 수영 접수를 할 것인가 지각할 것인가. 잠깐이면 되겠지. 나는 후다닥 달렸다. 찰나였다. 건널목을 지나는데 5초, 인도에서 멈춘 다음 바로 접수 버튼을 눌렀지만 이미 마감이었다. 수영은 선착순 접수였고 세 번째 수강신청 접수를 놓쳤다.아이들을 학교 보내고 수영하기 딱 좋은 오후 3시 초보 수영 시간이 열렸는데! 그걸 놓쳐버린 것이다. 내가 한심했다. 어째서 약속시간보다 일찍 출발하지 않았을까. 선착순 접수인데 찰나에 그런 판단을 한 것인가. 접수 버튼을 꾹꾹 눌러보았지만, 접수 창은 열리지 않았다.초등학교 3학년에 수영을 배우다 도망친 이후 30년 만에 수영을 다시 도전하기로 했다. 한참 동안 마음을 먹고, 그 접수창에 도달하기까지도 꽤나 시간이 걸렸는데, 막상 접수하는 일도 쉽지 않았다. 그런데 이상한 일이지만 접수가 어렵자 오히려 오기가 생겼다. 반드시 저 안에 들어가서 수영을 하고 싶은 욕심이 생긴 것이다.그 전까지는 수영장 물이 더럽고 찝찝하다는 생각, 염소 물에 들어가서 머리카락이 망가졌다는 언니의 경험담을 핑계로 수영에 대한 마음을 접었었다. 수영을 처음 배울 때는 열한 살이어서 키도 작고 매사에 과도한 공포심이 있었다. 특히 귀에 물이 들어가는 일이 죽기보다 싫었는데 이유는 지금 생각해보면 아이다운 망상 때문이었다.꿈에서 어느 날 '후레쉬맨'이 나왔는데 괴물에게 호스관이 귀에 꽂혀 물이 차는 고문을 당했다. 나는 후레쉬맨을 보면서 내가 귀에 물이 차는 고통을 느꼈다. 둘러대자고 들면 수영을 하지 않아야 할 이유는 많았고, 굳이 수영을 해야 하는 이유도 없었다.어른이 되어서도 물에 대해서 생각하면 언제나 동경하면서도 동시에 공포심이 밀려왔다. 휴가 때마다 파도의 출렁임을 보는 것을 즐기면서도 온전히 그 안에 들어가 자유롭게 놀지 못했다. 아무 것도 모르고 노는 아이들을 보면서 늘 물을 경계했다.스물 한 살, 친한 친구가 강에서 익사를 한 이후 비 온 뒤 강과 바다의 물살은 언제든 사람을 덮쳐 순식간에 생명을 앗아갈 수 있다는 알았다. 그 두려움을 이기기 위해 아이에게 바쁜 시간을 쪼개 영어학원 보내듯 수영을 가르쳤다. 삼 년 동안 두 아이을 쫓아다니며 샤워실에서 씻기고 수영복을 입히며 애써 수영을 배울 때까지 공을 들였다. 물을 모르면 어떻게 되는지 친구를 통해 알게 되었기 때문이다.수영장 관람석에 앉아 점점 성장하는 아이들의 모습을 3년간 지켜 보았다. 그 푸르른 물살을 헤치고 나아가는 아이의 성장 과정을 보며 서서히 내 마음도 바뀌었다. 수달처럼 느슨하게 몸을 풀고 배영을 하는 아이들을 보며 스물 스물 부러움이 밀려왔다.나도, 저렇게 하고 싶다. 샤워실에 들어갈 때마다 매일 목발을 집고 들어온 중년 여성은 플라스틱 의자에 앉아서 샤워를 하고 수영복을 입는다. 다리를 절뚝 거리며 물에 들어가서는 인어처럼 자유롭게 수영을 했다. 그 분을 보면서, 다리가 불편한 사람도 수영을 하는데 어째서 나는 수영을 못하는가. 자책했다.그동안 내가 수영을 안했던 이유는 다 핑계였다. 아이를 따라 운동을 하러 가는 길에는 나이에 상관없이 모두 운동복을 입고 머리가 젖은 싱싱한 사람들만 보였다. 저 붉고 싱싱한 얼굴, 수영을 하고 나온 개운한 아이의 표정을 나도 느끼고 싶었다.그렇다면 도대체 언제? 저녁 시간은 아이들을 있고, 새벽 시간에는 아이들 등교를 준비 해야 해서 빠듯했다. 매월 초보 수영의 시간대를 확인하며 고민했다. 6개월 만에 오후 3시 적당한 초보수영 시간대 접수가 열렸다. 하지만 결과는 접수 실패. 포기는 없었다. 다음에 접수하면 돼지.그렇게 보름이 지나 3월 중순쯤인 어느 날이었다. 초등학교 5학년이 된 아이는 혼자 버스를 타고 수영장에 다닐 수 있는 나이가 되었다. 그날만큼은 엄마가 같이 가주었으면 좋겠다고 했다. 아이와 함께 스포츠센터 도착하니, 다시 수영을 하고 싶은 마음이 떠올랐다. 안타까운 마음에 카운터에 가서 혹시 수영 자리가 있냐고, 거의 백퍼센트 없을 거라고 확신했지만 물어보았다.그런데 수영 자리가 있었다. 5초 만에 선착순 접수한 사람이 수영 첫날이 끝나고 취소하고 나갔다는 것이다. 누군지 몰라도 고마운 사람 아닌가. 세상에! 나는 바로 그 자리에서 접수해달라고 흥분해서 말했다. 딱 한 번만 이 수강신청의 문을 통과하고 나면 수영은 언제든 같은 시간에 삼만 사천원을 내고 들을 수 있다. 계속 두드린 문이 갑자기 열렸을 때의 감격이란.동네 마트에서 저렴한 수영복을 샀다. 언제 그만둘지 모르니 가장 저렴한 것으로, 물안경도 수모도 새것을 사지 않고 우선 아들이 쓰던 것을 썼다. 조금 우스꽝스러웠지만 상관 없었다. 겨울 동안 먹어댄 몸은 두툼해져서 수영복을 입으니 살이 오른 레슬링 선수 같았다. 기념으로 이 몸을 아이들에게 찍어달라고 했다. 혹시 모르지, 수영하면서 날씬해질지도.그렇다면 이 사진도 내겐 하나의 트로피가 될 것이다. 사진으로 찍은 내 몸매는 생각보다 더욱 형편 없었다. 가만히 사진 속 내 자신을 바라 보았다. 무언가에서 오랫동안 도망치고 외면하면서 무서워했던 것을 드디어 마주해본다.그동안 가만히 앉아서 손가락과 머리로 안전하게 공상하는 삶을 살아왔다. 사실 몸 쓰는 일을 잘 하고 싶었다. 몸을 부딪히며 사람을 만나고 실제로 대화하고 싶었지만 때때로 상처받고 무시도 받을 수 있는 상황을 얼마나 두려워했던가. 그러나 그 세계만이 진짜 사람을 이해하고, 어떤 일에 대한 유연함을 배울 수 있는 것을 나이가 들수록 느낀다.점점 누군가가 던지는 말을 그저 날아오는 바람이라는 것을 알게 되었다. 그 사람의 머리 속에 떠도는 잔상과 같은 것이고, 그 바람은 나에게 닿거나 닿지 않거나 스쳐갈 뿐이었다. 그것을 흘려보내고 나는 나아간다. 수면을 천천히 떠가듯, 어느 순간 부표 없이도 서서히 중심을 잡고 물 표면을 내 몸과 팔을 이용해서 내 힘으로 나아갈 수 있을 것이다.물은 나를 띄우고, 가라앉히고, 나를 씻어주고, 나를 데워주고, 나를 시원하게 해주고, 내 안에 들어와서 내 안의 것들을 가지고 나간다. 나는막연한 두려움을 내려놓고 이제 그 안에 풍덩 들어간다. 물에서 뜨고 가라앉는 리듬에 맞추어 숨을 쉬며 살아가는 법을 수영을 통해 배우고 싶다.