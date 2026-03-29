국힘 대구 달서구청장 단일화 논란 이어 지역 의원들 '개입' 논란

큰사진보기 ▲국민의힘 대구 달서구청장 후보 경선을 앞두고 홍성주 예비후보와 김형일 예비후보가 단일화에 합의하고 여론조사를 통해 김형일 후보로 단일화했다. 하지만 후보 경선 합의서 문구 문제로 두 후보 간 단일화는 없던 일이 됐다. ⓒ 김형일 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국민의힘 대구 달서구청장 후보 경선을 앞두고 달서구가 지역구인 권영진, 윤재옥, 유영하 의원이 김형일 후보와 홍성주 후보의 단일화가 국민의힘 후보 합의서 문제로 무산되자 이정현 공관위원장에게 단일화가 가능하다는 입장문을 전달했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲김용판 국민의힘 대구 달서구청장 예비후보. ⓒ 김용판 관련사진보기

국민의힘 대구 달서구청장 후보 경선을 앞두고 일부 후보 간 단일화 논란에 이어 해당 지역 국회의원들이 이정현 공관위원장에게 단일화 관련 의견서를 전달해 선거개입이라는 비판이 일고 있다.국민의힘은 50만 이상 기초단체장 후보를 중앙당 공천관리위원회가 직접 공천한다는 당규에 따라 지난 18일 대구 달서구청장 후보 중 권근상 전 대통령실 행정관, 손인호 손건축사사무소 대표, 조홍철 대구시장 부위원장 등을 컷오프(공천배제)하고 김용판 전 의원, 김형일 전 달서구 부구청장, 홍성주 전 대구시 경제부시장 3인으로 압축해 발표했다.이후 김형일 예비후보와 홍성주 예비후보는 지난 22일 지역 언론사 여론조사를 통한 단일화를 합의하고 24일 발표된 <영남일보>와 <대구일보> 두 언론사가 실시한 여론조사를 통해 김 예비후보를 단일화 후보로 확정했다.그러자 김용판 예비후보는 "경선관련 '합의서약서' 내용 중 '후보자는 경선이 진행되는 동안 경선 후보자에서 사퇴할 수 없다'는 내용이 있다"며 "합의서약서의 잉크가 마르기도 전에 일어나는 희한한 단일화 쇼를 보고 있으려니 참으로 안쓰럽다"고 비판했다.국민의힘 중앙당도 합의서약서 내용을 들어 홍성주 예비후보의 사퇴가 불가능하다고 통보했다. 공관위는 김용판·김형일·홍성주 예비후보가 모두 참여하는 3인 경선을 진행해 달서구청장 후보를 결정하기로 했다.중앙당의 결정에 김형일 예비후보 측은 강하게 반발했다. 김 예비후보는 "중앙당 기획조정국 실무담당자에게 후보자 사퇴 시한을 질의한 결과 24일까지 단일화하고 중앙당에 통보해주면 된다는 답변을 받았다"며 "홍 예비후보를 제외한 2인 경선을 하는 것이 타당하다"고 주장했다.반면 홍성주 예비후보는 "두 후보는 합의과정이나 내용, 여론조사 방법 등이 중앙당 공천심사위원회의 규정과 지침에 배치될 경우 당의 판단에 따르기로 할 것을 분명히 했다"며 "중앙당 공심위의 '경선과정에서 후보사퇴는 불가하다는 결정'에 따라 정상적인 경선과정에 복귀한다"고 밝혔다.홍 예비후보는 단일화 선언 당일인 지난 24일 중앙당에 사퇴서를 제출하고 선거사무소를 폐쇄했으나 당의 방침에 따라 선거운동에 복귀했다.그럼에도 달서구 지역 국회의원인 윤재옥, 권영진, 유영하 의원이 지난 25일 "후보자의 출마와 사퇴는 본인의 자유의사에 따른 결정"이라며 "경선운동 개시 전에 사퇴한 후보를 포함하여 경선을 실시한다면 결과가 달서구민과 당원들의 의사를 올바르게 반영한 것이 될 수 있을지 걱정"이라며 이정현 공관위원장에게 의견서를 제출했다.이들 세 의원은 중앙당의 결정이 "헌법이 규정한 과잉금지일 뿐 아니라 민주주의 기본 정신에도 정면 배치될 수 있다"면서 홍성주 후보를 제외한 김용판 후보와 김형일 후보 간 여론조사를 실시해 후보를 확정해야 한다고 주장했다.그러면서 "공관위가 기존 입장대로 경선을 진행한다면 공천결과에 따라 일방의 후보자가 승복하지 않을 경우 지역민들의 신뢰가 추락할 수 있고 법적문제로 비화될 여지도 있다"며 "만약 법적 문제가 된다면 선거결과에도 영향을 미칠 것"이라고 지적했다.문제는 이들 의원이 공관위의 결정을 뒤집으려고 한 것 뿐 아니라 특정 후보를 지지하려는 의도가 있는 것 아니냐는 지적이다. 경선에 참여하지 않은 김용판 후보는 21대 국회의원을 지내고 지난 2024년 실시된 22대 총선에서는 대구 달서병 지역구에서 권영진 의원과 맞붙어 패배했기 때문이다.또 김형일 후보와의 여론조사에서 패배한 홍성주 후보가 경선관련 '서약서' 내용을 제대로 인지하지 못했다며 자신의 잘못을 인정하고 3인 경선에 나서겠다고 공식으로 밝혔음에도 지역 국회의원들이 이를 무시한 것도 문제로 지적되고 있다.이와 관련 김용판 후보는 "2인 경선과 3인 경선은 전혀 다른 결과를 낳을 수 있기 때문에 결코 가볍게 볼 사안이 아니다"라며 "그럼에도 일부에서는 경선의 진행을 선거운동기간(26~28일)부터로 해석해 그 이전의 사퇴는 가능하다는 취지의 주장을 한다. 이는 공정성과 신뢰를 훼손할 수 있는 위험한 해석"이라고 지역구 의원들을 에둘러 비판했다.