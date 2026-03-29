[서산] 민주당 시장 예비후보들, 경선 앞두고 첫 '토론'… 누가 잘했나

큰사진보기 ▲민주당 서산태안지역위원회 선거기획단은 지난 28일 오후 서산시장 예비후보들의 합동토론회를 개최하고, 예비후보들의 정책과 공약을 검증했다. 민주당 시장 후보로 등록한 예비후보는 맹정호 전 서산시장, 한기남 전 청와대 행정관, 박상무(사진, 왼쪽부터) 전 도의원 등 모두 3명이다. ⓒ 영상 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민주당 서산태안지역위원회 선거기획단은 지난 28일 오후 서산시장 예비후보들의 합동토론회를 개최하고, 예비후보들의 정책과 공약을 검증했다. ⓒ 영상 갈무리 관련사진보기

다음 달 초 경선을 앞두고 서산시장 출마를 선언한 예비 후보자들의 첫 토론회가 개최됐다.민주당 서산태안지역위원회 선거기획단은 지난 28일 오후 서산시장 예비후보들의 합동토론회를 개최하고, 예비후보들의 정책과 공약을 검증했다.민주당 서산시장 후보로 등록한 예비후보는 맹정호 전 서산시장, 박상무 전 도의원, 한기남 전 청와대 행정관 등 모두 3명이다.예비후보 합동 토론회는 신성대 신기원 전 교수 사회로 공통 질문, 개별 질문, 깜짝 질문, 주도권 토론이 2회 등 모두 90분간 조한기 TV를 통해 생방송으로 진행됐다.경선에 앞서 예비후보들은 시민을 비롯해 당원들의 마음을 잡기 위해 본격적으로 공약을 발표하는 등 치열한 경선을 준비해 왔다.이날 토론회에서 맹정호 후보는 "지금 서산은 산업과 인구 감소 등 위기이고, 이완섭 시장에 대한 신뢰가 붕괴하고 있다"면서 "이재명 정부와 핫라인으로 소통하며, 다시 뛰는 서산을 위해 맹정호의 손을 잡아달라"며 지지를 호소했다.한기남 후보는 "먹고 사는 일부터 한다는 진심을 많은 시민이 공감해 주고 있다"며 "이재명 정부의 성공과 서산의 성공이 다르지 않다"면서 "이재명 대통령과 손발 맞춰 시민의 삶과 안전을 위해 최선을 다하겠다"는 포부를 밝혔다.박상무 후보도 "'오직 민생, 오직 시민'이라는 한 가지 원칙으로 서산을 바꾸겠다"면서 "지금 (서산의 행정은) 독선과 불통, 토건 사업과 전시 행정 위주"라며 "약자를 보호하고 민생을 살리는 이재명 정부의 국정철학을 서산에서 박상무가 실천하겠다"고 약속했다.이날 차분한 분위기 속에 진행되던 토론회는 상호 토론이 이어지면서 열기를 더했다. 주도권 토론에서 한기남 후보는 당선 시 도시 슬로건을 바꾸지 않겠다고 밝히면서 맹정호, 박상무 예비후보에게 슬로건에 관한 생각을 물었다.이에 맹 후보는 "서산의 시장이 바뀌어도 유지되는 슬로건이 필요하다"이라면서 "서산의 정체성에 맞는 색으로 바꿀 것"이라고 말했다.박 후보는 "(슬로건을 바꿀 돈은) 민생에 투입 해야 하지만 색깔 바꾸는 것이 무엇이 문제냐"고 반문했다.이어진 주도권 토론에서 박상무 후보는 한기남 후보에게 '리더십'에 대해 질문했다. 한 후보는 "위기에서 리더십은 희생만 가지고 되지 않는다"면서 "중앙정부의 끈끈한 인맥이 있고 길을 열고 시민의 의견을 잘 듣는 시장이 필요하다"며 자신이 적임자임을 강조했다.또한, 맹 후보에게는 현재 이완섭 시장이 추진한 신청사 이전(입지) 문제는 취소해야 한다며 맹 후보에 대한 찬반 입장을 물었다.이에 맹 후보는 "그것은 시장이 결정할 문제가 아니라 시민의 의견이 모아져야 한다"면서 "현재 시청사 입지와 관련해 시민사회에서 공론화가 되어있지 않다"는 입장을 말했다.그러자 박 후보는 "(맹 후보는) 소신과 배짱이 없다"라며 날을 세우자, 맹 후보 역시 "시민들의 의견을 물어서 판단하겠다"고 목소리를 높이면서 두 후보 간의 감정이 격화되기도 했다.반면 맹 후보 주도권 토론에서 박상무 후보에게 선거운동에 함께하는 배우자를 띄우게 분위기를 가라앉혔다. 한기남 후보에게는 시내버스 완전 공영제에 대해 질의했다.한 후보는 "현재 교통 복지를 위해 쓰이는 예산은 110억"이라면서 "110억이면 충분히 공영제로 운영할 수 있다"는 자신감을 나타냈다.하지만 맨 후보는 완전 공영제로 전환 시 예산은 2~3배 투입되고 버스비를 무료로 하면 예산은 기하급수적으로 늘어난다며 반대 의사를 분명히 했다.이날 후보들은 서로에 대한 정책과 공약에 대해 집중적으로 검증하면서 마무리 발언을 통해 민주당 후보로 자신이 적임자임을 강조하면서 반드시 선거에 승리하겠다는 각오를 밝히며 첫 합동 토론회를 마쳤다.한편, 민주당은 오는 4월 초 일반 시민 50%, 당원 50% 비율로 여론조사를 실시해 시장 후보를 결정할 예정이다.그러나, 1차에서 절반을 넘지 못하면 3위를 제외하고 상위 1, 2위가 2차 경선을 통해 최종 서산시장 후보를 결정할 계획이다.