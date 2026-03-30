우리가 '북한산 보호자'입니다

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큰사진보기 ▲북한산계곡에서의 정화 활동계곡에서 집게와 커다란 쓰레기 포대를 들고, 정화활동을 하고 있는 자원활동가들. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲수거된 쓰레기 모으기개인별 수거한 쓰레기를 마대에 모으고 있는 자원활동가들. ⓒ 이상돈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲활동마치고 하산하는 길.북한산 계곡의 쓰레기를 수거하여 포대와 봉투에 담아 하산하고 있는 자원활동가들. ⓒ 이상돈 관련사진보기

덧붙이는 글 | [북한산국립공원 자원활동 안내]

• 자원활동 신청: 국립공원 자원봉사센터 홈페이지

• 문의 전화: 02-909-0497 (북한산국립공원사무소)

꽃샘추위가 물러간 3월의 마지막 토요일 28일, 북한산 계곡은 봄의 전령인 벚꽃 소식과 함께 찾아온 탐방객들로 북적였다. 이날, 화려한 등산복 대신 집게와 커다란 쓰레기 포대를 든 사람들이 계곡으로 뛰어들었다. 단순한 행락객이 아닌, 산의 아픔을 치유하러 온 '자원활동가'들의 모습이다.활동가들이 바위 틈에 손을 집어넣자 '직인'처럼 박혀 있던 쓰레기들이 줄줄이 터져 나왔다. 가장 인상적인 것은 물속 이끼와 엉겨 붙어 마치 돌처럼 변해버린 물티슈였다. 버려진 지 오래된 마스크들도 물길을 어지럽게 막아서고 있었다.등산객들이 '보물찾기' 하듯 좁은 바위 틈에 쑤셔 넣은 담배꽁초와 과자 봉지는 활동가들의 손끝을 연신 바쁘게 만들었다. 그 밖에 물속에서 흐느적거리던 비닐봉투와 찌그러진 알루미늄 캔, 먹다 남은 음료수가 썩어가는 페트병들이 포대 안으로 던져질 때마다, 계곡은 비로소 제 숨을 쉬는 듯했다.계곡 입구에서는 "금방 썩겠지"라며 무심코 버리는 오렌지 껍질, 달걀 껍데기 등이 산짐승의 생태계를 교란할 수 있음을 알리는 캠페인이 병행되었다. 발걸음을 멈춘 시민들의 얼굴엔 이내 숙연함이 감돌았다.단위 면적당 가장 많은 사람이 찾는 국립공원으로 기네스북에 오른 북한산. 그 명성을 지켜온 것은 화려한 바위 능선만이 아니었다. 보이지 않는 곳에서 묵묵히 허리를 숙여 쓰레기를 줍는 이들의 '헌신'이 숨어 있었다.이날 활동을 이끈 양선순 활동가는 "우리의 작은 손길 한 번이 북한산의 생태계를 되살리는 인공호흡이 된다"며 시민들의 동참을 호소했다. "그동안 산을 소비하는 '탐방객'이었는데, 지금은 산을 지키는 '보호자'가 된 것 같아 가슴이 벅찹니다." 동참한 최옥수 활동가의 밝은 미소가 진한 감동을 준다.자원봉사는 특별한 자격이 필요한 것이 아니다. 우리 강산을 사랑하고 자연을 아끼는 마음만 있으면 누구나 참여할 수 있다. 단순히 산을 오르는 '탐방객'을 넘어, 산을 지키는 '보호자'로서 동참하는 일은 미래 세대에게 물려줄 소중한 자산을 가꾸는 가장 가치 있는 일이다.소중한 자연을 온전히 후손에게 물려주기 위해, 배낭 한쪽에 쓰레기봉투를 챙기는 작은 실천으로 우리네 산야를 지킴에 동참할 때다.