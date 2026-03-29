파키스탄, 미국·이란 평화 중재자로 부상

큰사진보기 ▲2025년 9월 26일 미국 뉴욕시 유엔 본부에서 열린 제80차 유엔 총회(UNGA)에서 연설 중인 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리가 손짓을 하고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

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