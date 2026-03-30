스스로 시를 공부하는 '호학정신'

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'호학(好學) 정신'이라 하면 논어 1장 학이(學而)' 편의 첫 구절이 생각난다. "배우고 때에 맞춰 실천하면 이 또한 기쁘지 아니한가?(學而時習之不亦說乎. 학이시습지불역열호)" 또한 공자의 '호학(好學)'은 '호고(好古)'를 근본으로 하여 제자들에게 말하길, 타고난 천재보다는 옛 것을 좋아하고 그것을 민첩하게 공부하는 사람이 되어야 함을 강조했다고 한다.군산시 평생학습관의 프로그램 중에 줌(zoom)으로 하는 <시 강독과 글쓰기> 강좌가 있다. 작년에도 1년 동안 시를 좋아하고 글쓰기를 희망하는 회원들과 만났다. 첫 번째 시 강독의 주제는 '근대시인들의 시 세계와 글쓰기'였다.1900년대 초기의 시인들, 소위 근대시인이라 불리는 김소월, 한용운, 김영랑, 정지용, 이육사 들을 포함하여 15명 시인들의 시집을 강독했다. 주 1회 씩 만나는 수업에서 회원들은 자신이 선택한 시 한 편에 대하여 여러 의미와 특징을 공부했다. 그리고 그 시인의 시와 연관된 주제를 생각하여 자기의 창작 시를 쓰고 전체 회원들에게 내용을 발표했다.1년이 끝나는 작년 12월에는 회원들이 제출한 창작 시를 엮어서 동인지를 만들었고, 가장 감명 깊게 다가온 시인과 시를 발표하는 총 정리 시간도 있었다. 회원들의 소감문을 받아보니, 시 공부하는 즐거움과 옛 시인들의 시에서 현대를 바라보는 통찰력이 늘었다라는 공통점을 말하기도 했다. 올해도 프로그램이 지속된다면 해방 전후부터 1960년대의 주류 시인들, 그중 역사와 현실에 참여적이었던 시인을 중심으로 공부하자는 의견을 제시했었다.2026년 줌으로 하는 온택트 시 강독 수업, 1탄의 주제는 <현대의 현실참여 시인들의 시 강독과 글쓰기>이다. 대표 시인으로 김수영 시인, 신동엽 시인, 신경림 시인, 박노해 시인을 선정했다. 작년에 이어 공부하는 회원들과 새롭게 시 공부를 도전한 신입 회원들은 모두 12명이었다.작년에 선정한 근대 시인들 대부분이 일제강점기 저항시인이라는 공통점이 있었고, 올해 1차로 선정한 시인들은 역사와 사회 현실의 부조리를 알리고 부정한 것에 묵고 하지 않았던 분들이다. 그들의 시 세계를 공부하면서 시인들이 살았던 세상과 지금 우리가 살아가는 세상이 결코 동떨어지지 않고 진보하면서도 반복되는 역사의 수레 위에 있음을 알아가자고 했다.선정한 시인들의 대표 시를 발제하는 것도 좋지만, 이왕이면 대중에게 덜 알려졌어도 회원들의 심금을 울리는 시를 중심으로 공부한다. 첫 시간은 김수영 시인(1921-1968)이었다. 한국 현대 시에서 자유와 현실 인식을 가장 치열하게 탐구한 대표적인 참여 시인이라는 평을 받는 시인이다.대표작 <풀> <눈> <폭포> <어느 날 고궁을 나오면서> 외에도 <구슬픈 육체> <달나라의 장난>은 새롭게 알게 된 시였다. 특히 회원 김형균님은 김수영 시인의 <풀>을 모방하여, 자작 시 <물>을 썼는데, 현재 군산 새만금 방조제의 완전 해수유통을 희망하는 마음을 담았다고 했다.풀이 눕는다. / 비를 몰아 오는 동풍에 나부껴 / 풀은 줍고 / 드디어 울었다. / 날이 흐려서 더 울다가 / 다시 누었다. // (김수영의 <풀> 1연)물이 흐른다. / 멀리서 막힌 길을 두드리며 / 소금기 어린 바람을 어루만진다 / 물은 흐르고 / 결국 울먹였다. / 하루의 빛이 흐려 더 적어 오다가 / 다시 흘러갔다. // (김형균 회원의 <물> 1연)두 번째 만난 시인은 신동엽 시인(1930-1969)이었다. 신동엽문학관 관장 김형수 시인의 말에 의하면, '그는 추모 되는 기억이 아니라 살아 격돌하는 현재이다'라고 말했다.1959년 <이야기하는 쟁기꾼의 대지>로 신춘문예에 입선하면서 첫 시집 『아사녀』를 중심으로 <껍데기는 가라>와 동학 이야기를 실은 장편 시 <금강> 등, 일제강점기와 한국전쟁 등의 민족적 수난을 겪으며 역사 의식을 바탕으로 사회 현실에 능동적으로 참여하는 시를 썼음을 배웠다.특히 민족 고유의 정서와 자연을 바탕으로 동학농민운동의 역사를 다룬 장시 <금강>을 통해 토착적 정서와 서사성을 보여준 시인의 발자취가 궁금해서 수업 다음날인 지난 21일, 바로 신동엽 문학관을 찾았다.마침 문학관에서는 '신동엽의 동학노트'라는 특별전시회(2026.4.30까지)가 있었는데, 총 26장, 4800행으로 쓰여진 장편 서사시 <금강>을 어떻게 썼는지, 어렴풋이나마 알 수 있었고, 생가에 남은 시인의 유품들을 통하여 시인을 대하는 부여 지역민들의 사랑을 느낄 수 있었다. 함께 수업 하는 회원들 덕분에 <진달래 산천> <종로 5가> <봄은> <함박눈 쏟아지는 날> <산에 언덕에> <산문시 1> 등을 배운 날이었다.신경림 시인(1936~2024)을 세 번째로 만났다. 한국 현대 시에서 민중의 삶과 현실을 사실적으로 담아내면서 참여 시의 흐름을 이끈 시인으로 평가한다. 특히 그의 시는 농민과 노동자 등 사회적 약자의 삶을 중심에 두었고, 한국 사회의 구조적 모순과 역사적 현실을 깊이 있게 드러냈다고 한다.신경림 시 전집을 읽어보니, 대표시집 <농무, 1973>를 비롯해서 <새재>, <달 넘세>, <가난한 사랑노래>부터 타계 1주기를 추모하는 유고시집 <살아있는 것은 아름답다>에 이르기까지 시인의 시 세계는 가히 오래된 보물 같았고 시인의 시를 필사하는 회원은 어느 한 작품도 건너 뛸 수 없을 만큼 읽고 싶은 시가 가득하다고 말했다.이순화 회원은 시인의 대표시 <농무>의 시대적 배경을 70년대 농촌의 모습을 거슬러 올라가 일제강점기 농민들의 삶의 모습으로 치환하여 시대의 아픔을 노래하기도 했고, 이정미 회원은 신경림 시인의 <큰 느티나무>라는 시를 통하여 깨꽃 같은 보라색으로 친정엄마를 떠올리며 그리워하기도 했다.이관순 회원은 <목계장터>의 시 운율을 모방하여 창작 시 <봄이 온다네>를 낭독했다. 특히 최봉희 회원은 <당신은 시간을 달리는 사람>을 낭독한 후, 창작 시로 <동반자>를 발표했는데, 신 시인이 시 속에서 표현한 '당신'을 빗대어 인생의 동반자 '남편'을 떠올리며 마음을 고백한 시를 써서 회원들 모두 가슴 뭉클해 했다.같은 시인을 공부하는데도 회원들의 시 선별 기준은 제각각 달라서 매 시간 정말 뜻 깊은 공부를 한다. 또한 모방 시를 쓰거나 창작 시를 발표할 때도 해당 시인에 대해 얼마나 공부를 많이 하는지, 유명 시인들 못지않을 정도로 시적 감성과 시작(時作)의 수준이 대단하다. 훌륭한 선생에게 지도 받는 것도 도움이 되겠지만, 스스로 공부하고 탐구하는 열정이야말로 진정한 시 공부라고 생각한다.수없이 나와 있는 기존의 평가 기준을 넘어서서 새롭게 해석되고 겸손하게 시인의 시를 음미하는 회원들의 모습은 존경스럽다. 앞으로도 순수한 독자들의 눈에 비친 시인들의 삶과 시가 어떻게 발표될지, 그들만의 시 음미와 해석이 나올 공부의 즐거움이 펼쳐지는 시간, 매주 토요일 아침 7시가 기다려진다.