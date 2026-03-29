▲서산시 여성축구단 공식 출범… “충남 넘어 전국 최고 노린다” 서산시는 28일 오전 10시 30분, 해미 서산FC 클럽하우스에서 ‘서산시 여성축구단’ 창단식을 열고 본격적인 활동의 시작을 알렸다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲창단식 기념촬영 모습. ⓒ 방관식 관련사진보기

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서산시 여성 스포츠의 새로운 전기가 마련됐다. 28일 오전 10시 30분, 해미면 서산FC 클럽하우스에서 '서산시 여성축구단' 창단식이 열린 것.창단식에는 이완섭 시장, 조동식 의장, 윤만형 체육회장, 김인태 축구협회장을 비롯한 체육계 관계자와 선수단, 가족 등 100여 명이 참석해 창단을 축하했다.여성축구단 창단은 여성 축구를 매개로 지역 생활체육의 저변을 넓히고 전문성을 강화하기 위해 추진됐다. 서산시체육회와 서산시축구협회가 주축이 되어 서산시에 거주하는 만 20세 이상 여성을 대상으로 선수단을 공모했으며, 최종 30여 명 규모의 팀을 꾸렸다.조직 구성은 박경식 단장을 필두로 강기정 회장, 김양규 부단장이 운영을 맡는다. 현장 지도는 황은하 감독과 박하얀·전서희 코치가 담당해 체계적인 훈련 시스템을 구축했다.이완섭 시장은 축사를 통해 "서산시 여성축구단 창단은 우리 시 축구 역사의 새로운 전환점이 될 것"이라며 "내년 충남도민체육대회에서 좋은 성적을 거둘 수 있도록 체계적인 지원과 훈련에 힘써달라"고 당부했다.윤만형 체육회장은 "단순한 승부보다 서로를 믿고 패스를 연결하는 신뢰 속에서 성취감을 쌓길 바란다"며 "충남을 넘어 전국 최고의 여성 축구팀으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.선수단은 향후 조직력 강화와 실전 감각 향상에 집중한다. 정기 훈련은 매주 월요일 오전(10시~12시)과 수요일 야간(19시~21시) 두 차례 진행된다. 특히 훈련 시간 동안 남편들이 육아를 전담하며 아내의 도전을 지원하는 등, 가족 친화적인 생활체육 문화 확산의 본보기가 되고 있다는 평가다.서산시 여성축구단은 앞으로 클럽팀과의 합동 훈련을 통해 전력을 보강하고, 각종 대회에 출전해 서산시 스포츠의 위상을 높일 계획이다.