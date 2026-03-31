소금물 만들기가 원래 이렇게 어려웠나?

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생태텃밭강사단 '흙놀이'는 학교, 복지관, 공공 텃밭 등에서 시민들에게 흙의 소중함을 알리고, '생태 순환의 삶'을 실천하고 교육한다. 이들은 단순히 작물을 키우는 기술을 넘어, 자연과 인간이 공존하는 '생태 순환'의 가치를 전파하는 전문가 집단이다. 그 중에서도 16년 이상 활동을 해 온 1, 2기 강사단이 오랜 경험을 살려 장담그기 프로젝트를 가동했다. 3월부터 12월까지 10회에 걸쳐 장담그기의 방법과 참가자들의 이야기를 소개한다.

큰사진보기 ▲정갈한 마음을 담은 머릿수건선배가 선물한 순백의 머리수건을 메고, 경건한 마음으로 장담그기 시작 ⓒ 호돌 관련사진보기

"나는 전통장을 좋아한다. 그런데 엄마가 해주던 것을 받아 먹기만 했다. 얼마나 더 그렇게 할 수 있을지 모른다. 직접 담그고 싶다."

"스폰지라는 tv프로그램에서 머리카락으로 간장을 만드는 것을 보았다. 그 프로그램 참가자들은 머리카락으로 만든 간장을 구별해내지 못했다. 그때부터 장 담그는데 관심이 생겼다."

"콩을 재배하는 것부터 메주를 쑤는 것까지 한다는 이야기에 신청하게 됐다."

큰사진보기 ▲풀향기님의 해설풀향기님이 장담그는 방법과 사연에 대해 이야기하고 있다. ⓒ 호돌 관련사진보기

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"장은 자연과 시간이 담그는 것이다. 우리 조상들은 가장 좋은 날에 깨끗한 환경을 조성해서 경건한 마음으로 장을 담갔다. 1년 양식의 기본이 되는 장을 담근다는 것은 그만큼 중요한 일이었다. 장을 담글 때 항아리는 깨끗하게 유지되어야 한다. 그래서 항아리를 뒤집어 볏짚을 태워 소독을 한다. 잡균이 있으면 안 되기에 철저하게 멸균을 하고, 관리를 한다."

큰사진보기 ▲소금을 물에 녹이는 참가자들물에 소금을 녹이는 일이 이렇게 어려운 일이던가? 정성이라는 단어를 몸으로 느끼고 있는 참가자들 ⓒ 호돌 관련사진보기

큰사진보기 ▲항아리 덮기면보로 항아리를 덮고 뚜껑을 덮는다. ⓒ 호돌 관련사진보기

큰사진보기 ▲베테랑의 선물직접 담궈온 된장, 자취하는 청년에게 선물하다. ⓒ 호돌 관련사진보기

큰사진보기 ▲맛난 음식으로 마무리봄동, 토란대, 겉저리 등 직접 만든 찬들과 잡곡 찰밥을 맛나게 먹는 참가자들 ⓒ 호돌 관련사진보기

"우리나라 된장은 정성과 기다림의 미학이다라고 오늘 다시 한 번 느꼈습니다."

"저도 오늘 처음 봤거든요. 소금을 녹이는게 이렇게 힘들다는 것도 처음 알았습니다. 그래도 여럿이 하니까 재미있었어요. 이게 맛있는 장이 되기를 바랍니다."

"저는 장을 그냥 사서 먹어야 할까, 내가 만들어 먹어야 할까 늘 갈림길에 서있는데, 이제 한 쪽으로 정리할 수 있을 것 같아요."

"장담그기 너무 뜻 깊고 좋았구요, 두번째 활동이 기다려집니다. 더 재미있을 것 같아요."

"이번 장담그기는 내가 먹는 음식이 어디서 오고, 어떻게 자연으로 돌아가는지 몸소 체험하는 소중한 기회가 될 것 같아요. 다른 분들과 함께 만들어갈, 아니 자연과 시간이 만들어줄 장 맛이 너무 기대됩니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 개인 sns (페이스북과 티스토리)에도 실립니다.

지난 27일 본격 장담그기 행사를 시작하기 전, 2기 선배는 직접 제작한 머리 수건을 참가자들에게 선물했다. 뜻하지 않은 선물에 참가자 모두 함성을 지르며 기뻐했다.먼저 간단하게 자기 소개와 10개월에 걸친 장담그기에 참가한 이유를 나눴다.참가 동기는 달랐지만 모두 기대와 설렘을 감추지는 못했다.먼저 장담그기 자격을 보유하고 있는 풀향기님이 말했다.장담그기에서 가장 중요한 재료는 메주다. 전통 방법으로 짚을 넣어 만든 메주는 장을 담그기 전에 소금물로 깨끗하게 씻어 잘 말린 후 사용한다. 다음으로 소금은 2~3년 간수를 뺀 소금을 사용한다.소금의 염도를 조정하는 일은 쉬운 일이 아니다. 음력 정월에 담그는 장은 조금 염도가 낮게, 2월에 담그는 장은 염도를 더 높게 조정한다. 우리의 기준은 "계란이 100원짜리만큼 떠오를 때"였다.그런데 염도를 조정하기도 전에 난관에 봉착했다. 소금물을 만들어야 염도를 잴텐데 생각보다 소금이 물에 잘 녹지 않는 것이다. 이날 가장 많은 시간을 소비한 것이 바로 소금물 만들기였다. 그리고 소금물의 염도를 재는 기준을 우리는 "계란"으로 삼았기에 이 계란이 얼마나 뜨느냐가 관심사였다. 계란이 백원짜리 크기만큼 떠오르면 적절하다고 한다.요즘 염도계로는 그 정도가 17-19도로 장을 담그기에 가장 적절한 염도라고 하는데 이런 것을 어떻게 맞췄는지 신기할 따름이다. 또 계란은 둥근면에 기실이 있어서 소금물의 염도에 따라 부력에 의해 떠오르다가 누워버리는데 그 차이를 잘 관찰한 것도 놀랍기만 하다.이어 항아리에 메주를 담고, 소금물을 부어 넣고, 메주가 떠오르지 않게 대나무로 잘 눌러준다. 물 위로 떠올라 다른 균이 번식하는 것을 막고자 함이다. 그 위에 고추, 숯, 대추 등을 넣고 면보로 덮은 뒤 항아리 뚜껑을 덮어 3-4일을 기다린다.그 후 유리뚜껑을 덮어 해를 받을 수 있도록 한다. 면보를 덮을 때는 위로 말아 올려 뚜껑 안으로 완전히 들어가게 해야 한다. 그렇지 않으면 비가 내릴 때 면보를 타고 물이 들어갈 수 있기 때문이다. 이어서 뚜껑을 닫고, 금줄(새끼줄)을 메고, 금줄 사이에는 고추와 숯을 끼워 넣어 부정을 막는다.체험을 마친 후 최고참 강사의 깜짝 선물이 이어졌다. 직접 담근 된장을 가져왔는데, 체험하는 동안 내내 지켜보다가 혼자 자취하는 청년을 선정해서 선물했다."이건 내가 그냥 준비해봤어. 만든 된장인데 맛나게 먹었으면 좋겠다. 그리고 계란이랑 음식들 좀 준비해왔으니 같이 먹고 마무리하자. 너무 고생들 많았고, 오늘 기운으로 연말까지 잘 해보자."선물을 받은 청년은 이 행사를 취재하기 위해 온 인천도시농업네트워크 뉴스레터 기자단이다. 장담그기 취재라고 해서 준비를 하다가 전통 된장을 사고 싶었는데 이렇게 뜻깊은 선물을 받게 되어 감사하다며 기뻐했다.마무리 소감을 옮겨본다.마지막으로 소개하고픈 참가자 소감이다.다음은 4월에 콩을 심고 재배하며, 1년간 장 관리 방법으로 두 번째 모임을 한다.