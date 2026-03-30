차 안에서 노래 듣다가 쿵, 엄마가 경청한 가사 한 줄

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큰사진보기 ▲고등학생 문제집 ⓒ 정소나 관련사진보기

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"배낭 메고 여행이나 갈까...머리도 식힐 겸 지금 말야.

아무런 계획도 없이 나 혼자 여행이나 다녀오지 뭐

숨 좀 쉬고 싶어서 잠깐이면 돼 잠깐이면

(중략)

머리는 아파 오는데 어디 잠깐 나를 달래줄 곳으로

여행이나 다녀오려 해

맛있는 것 멋있는 거

전부 느끼고... 노래로 쓸게

"엄마! 나 이 노래... 좋아..."

"엄마 나는 언제 쉬냐고!"

"아침 10시부터 저녁 10시까지 학원 스케줄이 꽉 채워져 있는데... 난 언제 수행평가를 해야할지... 오늘 밤에 수행평가 준비를 해야하는데..."

평일 밤 10시. 비학군지에 거주하고 있는 저는 고등학생 자녀를 데리러 학원으로 향합니다. 고등학생에게 평일과 주말은 나뉘어 있지 않습니다. 365일이 평일입니다.혹시 이 글을 읽고 있는 여러분은 평일 오후 10시 학군지 학원 근처를 지나본 적이 있나요? <학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률>로 저희 지역은 오후 10시면 학원이 종료됩니다. 그러면 수십 대의 학원 차와 아이들을 데리러 온 부모들의 자가용으로 엉켜 학원가는 전쟁터를 방불케 합니다. 낮에는 뻥 뚫리던 도로도 오후 10시만 되면 거대한 주차장이 됩니다.지난해 초중고 사교육비 전체 규모는 27조 5천억 원으로 전년도보다 1조 7천억 원 감소하며 사교육비 총액이 처음으로 꺾였다는 최근 뉴스를 보았습니다. 사교육에 참여하는 학생의 1인당 월평균 사교육비는 60만 원이 넘고 고등학생은 79만 3천원을 매달 썼다는 통계 수치가 나왔습니다. 물론 현실은 이보다 더할 것이라는 생각이 듭니다.자녀의 학원비를 벌기 위해 가정주부로 평생 살던 어머니들이 마트에서 근무를 하기 시작했다는 이야기를 종종 듣기도 합니다. 실제 고등학교에 입학하고 학원을 보내보니 과목당 30~40만 원 이상이 평균이었습니다. 3과목만 보내더라도 100만 원은 금세 되더군요. 사교육의 영역은 사실 개인의 선택이라 좋다, 나쁘다라고 말할 수 없는 것 같습니다. 필요에 의해서는 꼭 해야만 하고 또 할 수 있는 자유가 있으니 말입니다.'학원 라이딩'으로 기사의 시작을 열었지만, 아이들이 겪고 있는 현실을 이야기 하고 싶습니다. 어김없이 아이를 차에 태워 집으로 향하던 길이었습니다. 차에 타면 늘 라디오 방송을 들으며 오는데 마침 이런 노래가 나오더군요.아이와 그 좁은 자동차 안에서 노래를 함께 듣는데 가슴이 아파왔습니다."숨 좀 쉬고 싶어서..."라는 가사를 듣는데 이건 아이가 제게 소리 없이 외치는 소리였습니다. 노래가 흐르는 3분 53초간 저는 숨죽이고 노래를 경청하였습니다. 가수 릴러말즈의 'Trip' 이라는 노래였습니다. 그가 전하는 가사는 꼭 아이가 제게 전하는 말 같았습니다. 그리고 2년 전 아이와 노래 가사처럼 잠깐 떠났지만 행복했던 이탈리아 여행이 불현듯 떠올랐습니다. 투닥투닥 울고 불고 하며 좌충우돌 했던 잊지 못할 그 여행이 말이죠. 그리고 다음날 아이는 연이어 폭발했습니다.순간 제 입이 차마 떨어지지 못했습니다. 뭐라고 말은 해야하는데 입술은 N극과 S극처럼 딱 붙어 떨어질 줄을 몰랐습니다. 아이는 조목조목 논리적으로 말하더군요.그렇습니다. 고등학생의 삶은 가혹하기 그지없습니다. 아침 8시까지 등교, 저녁 야간 자율학습을 하거나 하지 않는 경우 각자 자신이 다니고 있는 국어, 영어, 수학, 과학 등의 학원에 갑니다. 학원은 주로 4시간 수업이 대부분이며 결석하는 경우 다른 요일에 보충을 가거나, 클리닉을 해야 합니다. 학원은 단지 수업만 듣는 것이 아니니 학원 숙제는 학원에서 돌아온 밤 10시 이후 시작합니다. 연 4번의 모의고사 그리고 4번의 중간, 기말 고사 중간에 있는 수행평가까지. 아이들의 쉴 틈은 잘 보이지 않습니다.학원을 다니지 않으면 안되냐고 반문한다면 그것은 개개인의 선택이기에 뭐라 말할 수는 없을 것 같습니다. 저마다의 사정이 있을테니까요. 대한민국에서 수험생의 어머니로 산다는 것은 어떤 것일까요? 저는 인생의 한 부분을 지금 지나고 있습니다. 그리고 제 자유의지로 기꺼이 그리고 기쁘게 자녀를 위해 제 시간을 쓰고 있습니다. 우리는 모두 10대를 거쳐갔습니다. 사실 반평생을 살다보면 공부가 전부는 아니었다는 것을, 행복의 순위는 아니라는 것을 느낄지 모르겠습니다. 하지만 지금 10대를 지나고 있는 우리 아이들에게 공부는 전부이고, 성적은 당장의 기쁨과 슬픔을 좌지우지하는 절대적인 그 무엇이 아닐까 싶습니다.잔소리를 하고 싶지만 아이의 축 처진 어깨와 등을 보고 잔소리를 차마 뱉지 못하고 눈치만 보며 묵묵히 응원하는 세상의 모든 고등학교 수험생 어머니들, 그리고 학생 여러분들에게 '힘내자'라는 세 글자를 전하고 싶습니다.