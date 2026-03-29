한국이 사람 죽는 사업으로 돈을 번다고? 모잠비크 가스전 개발의 진실

큰사진보기 ▲기후솔루션어업에 나선 주민 ⓒ 김성호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲기후솔루션사진전 현장 ⓒ 김성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲기후솔루션그물을 거둔 어부 ⓒ 김성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲기후솔루션가스전 개발사업을 위한 크레인선과 바지선을 배경으로 일하고 노는 주민들의 모습 ⓒ 김성호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 김성호 작가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세', '김성호의 독서만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다.

25일 저녁 서울 성수동 헤이그라운드 성수 시작점에서 다큐멘터리 상영회와 사진전이 열렸다. 기후솔루션이라는 단체가 주관하는 '선 넘는 기후 상영회'다. 아프리카 최대 규모라는 가스전 개발이 한창 진행 중인 모잠비크를 둘러싸고 이곳에서 벌어지는 일련의 사건을 알아보기 위하여 단체 연구원 등 직원들이 현장에 다녀온 기록이라고. 초국적 에너지 개발 업체와 자본이 작용하는 방식에 관심을 갖고 있는 내게 이 행사 소식이 닿은 걸 나는 기쁘게 생각한다.본 행사에 앞서 현지 상황을 담은 사진전을 보았다. 모잠비크는 가난한 나라다. 국제적 항구랄 곳이 없어 잡화선을 타는 주변 항해사들조차 이곳엔 기항한 일이 없다고 입을 모았다. 국제교류가 얼마 없는 국가가 흔히 그러하듯 극심한 부패와 자리 잡지 못한 민주주의로 인한 문제를 여전히 안고 있다. 반정부 시위가 끊이지 않고 있고, 경찰이 시위대에 발포해 민간인 수백 명이 죽은 일이 불과 몇 년 전에 세계적으로 화제가 되기도 했다. 지극히 가난한 나라의 더 가난한 백성들은 알아서 살아간다. 땅과 물에 의지하여, 좋게 말해 전통적이고 나쁘게 말하면 낙후한 농업과 어업으로 생존한다. 모잠비크 북동 해안 팔마 지역 아풍기 반도 또한 마찬가지다.사진들은 그들의 삶의 양태를 내보인다. 모터도 달려있지 않은 조악한 배, 나무를 파내 만든 사람 한 둘이 올라서면 흘수선이 물에 잠길 작은 어선이 사진 곳곳에 보인다. 말하자면 연해어업이다. 사람이 긴 막대를 짚고 노를 저어서 해안이 보이는 바다로 나가 그물을 던진다. 그런 얕은 바다에서 잡는 물고기가 어떤 것일지는 빤하다. 한국 시장에선 보기 어려운 상품성 없는 자잘한 것들이다.한국전쟁 이후 국제원조로 현대적 어선을 지원받아 첫 원양어업에 나서기 전엔 한국 또한 이런 어업과 물고기가 대부분이었다는 이야기를 들었다. 1957년 첫 항해에 나선 원양어선 지남호의 이름은 당시 대통령인 이승만이 직접 붙였다고 전한다. 한국 어업이 연해에서 근해로 나아가게 된 것도 1960년대 말 강화플라스틱 어선 기술을 국책 사업으로 미국과 일본으로부터 도입하면서였다. 요컨대 한국의 오늘이 있기까지 주변국의 도움이 있었다는 이야기다.안전장치 하나 없이 조악한 배 위에 올라 나아갈 수 있는 먼 곳까지 나아간다. 그물을 던지고 다시 올린다. 그렇게 잡은 물고기를 장에 나가 판다. 여자들은 조개 따윌 줍고 척박한 땅에 씨앗을 뿌리기도 한다. 그게 그들의 경제다. 지난 세기 중반, 우리의 모습과 다르지 않다.걸린 사진 가운데 현대식 선박들이 배경으로 자리한 것도 있다. 앞에는 겨우 열 몇이나 되었을까 싶은 현지 아이가 목선에 묶인 줄을 잡아당기고, 뒤에는 수백 톤 급 해상 크레인선과 바지선들이 항구에 묶여 있다. 한국으로 치면 1950년대와 2020년대가 공존하는 풍경이다. 아풍기 반도 사람들은 1950년에 살고, 이곳에서 가스전을 개발하는 이들은 지금을 산다. 그 사이를 메우는 이가 없다는 걸 이 사진들이 내보인다.기후솔루션이 그저 모잠비크의 아풍기 반도 작은 마을 주민들의 뒤처진 어업과 삶의 양태를 보여주기 위해 사진전을 열었을 리 없다. 이날의 행사는 모잠비크 가스전 개발과 그것이 가져온 인권 및 기후붕괴와 관련한 문제, 나아가 한국과의 관련성을 지적하기 위한 것이다. 프랑스에 본사를 둔 초국적 에너지 회사 토탈에너지스가 주도하는 모잠비크 가스전 개발 사업이다.2010년대에 막을 올린 이 사업엔 모잠비크 정부가 운영사인 토탈에너지스를 비롯해 일본, 인도 업체와 컨소시엄을 구성해 참여했다. 한국 국책 금융기관인 한국수출입은행과 한국무역보험공사는 현지 가스전 개발 사업에 각 수천 억 원 규모 투자 계약을 체결한 상태다. 이들만이 아니다. 삼성중공업과 HD현대삼호 같은 회사 또한 이 사업에 필요한 선박과 설비를 수주해 돈을 번다.이날 행사에선 벌써 10년 넘게 진행돼온 사업이 여전히 완성되지 않은 이유가 공개됐다. 지난 2021년 아풍기 제도 북부 팔마에서 1200명의 사망자를 발생시킨 팔마 사태가 대표적이다. 정부와 외국 자본, 초국적 에너지 개발 업체가 주도한 사업에서 지역 주민들은 철저히 소외됐다. 불안정한 정권과 극심한 가난이 맞물려 '알샤바브'란 반군이 일어났고 개발 지역의 청년들이 적극적으로 이에 가담했다. 토탈에너지스 자본으로 고용된 무장집단과 모잠비크 군인이 사업을 지키기 위해 투입된 건 자연스런 일이다. 그 긴장이 충돌로 이어졌고, 주민을 향한 강력범죄 및 인권유린이 잇따랐다.독재정권이 기술을 가진 초국적 에너지 기업과 합작해 개발사업을 진행하고, 그 과정에서 주민들이 피해를 보는 일은 지난 세기부터 끊임없이 반복돼 왔다. 정부군과 반군의 무력충돌 또한 에너지 사업과 관련해 일어나는 곳이 수두룩하다.주목할 건 이와 같은 문제를 안고 있는 모잠비크 가스전 개발사업이 2026년 현재 진행 중이고, 한국이 금융지원과 선박 및 설비 제조를 하고 있다는 사실에 있다. 특히 금융지원은 공적 기관의 해외자원 투자사업의 일환이다. 누군가의 피로 우리의 배를 불리는 일은 과연 마땅한 것일까. 적어도 그 사실을 국민들이 알아야 하는 것은 아닐까. 기후솔루션이 이 행사를 연 이유가 여기에 있다.현재까지 해당 지역에서 분쟁으로 사망한 이들이 4000명을 훌쩍 넘는다고 한다. 팔마 사태와 같이 명백한 인권유린 사태가 확인된 곳도 여럿이다. 토탈에너지스는 프랑스 검찰에 기소까지 됐다. 윤리적 책임을 피할 수 없고 법적 책임까지 질 수 있는 상황이다. 한국처럼 국책 기관을 통해 금융지원을 약속했던 영국과 네덜란드는 자체 사업검토를 통해 지원을 않기로 결정했다. 기후솔루션은 한국 수출입은행이 검토 절차를 진행하지 않은 것 같다고 알렸다.기후붕괴에 대응하는 비영리단체 기후솔루션이다. 이들이 이 문제에 주목한 이유가 그저 인권유린에만 있지는 않다. 이들에 따르면 모잠비크 가스전이 가동에 이를 경우 운영기간 동안 최대 45억 톤에 이르는 온실가스가 대기 중으로 방출될 것이라 한다. 유럽연합 전체 국가의 1년 온실가스 배출량이 33억 톤 가량이니, 그보다도 많다. 파리협정에서 정한 바 있는 기후변화 마지노선, 즉 산업화 시대 이전보다 지표온도가 1.5도 올라가는 일을 막아야 한다는 결의가 무색한 일이다. 석유보다 나을 뿐 결코 친환경적일 수 없는 가스전 개발을 기후붕괴 대응의 관점에서라도 막아야 한다는 게 이들의 입장이다.나는 여기 한 가지를 더하고 싶다. 모잠비크 아풍기 반도 주민들처럼 우리 또한 목선을 타고 연해에 나가 작은 물고기를 잡아 생계를 꾸렸던 시절이 있었다. 해외 국가들의 선박 직접 원조와 기술지원을 통하여 연해에서 근해로, 그리고 원양으로 나아가서 오늘의 해양강국을 이루었다. 수출 경쟁력 있는 산업이 전무하다시피 했던 시대, 어업은 외화를 벌어들일 수 있는 주요한 산업이었다. 그 경험이 항만과 해운의 발달로 이어졌다.이제와 한국은 모잠비크 가스전 사업에 조 단위 금융지원을 할 만큼 초국적 자본을 운용하는 나라로 성장했다. 다른 국가의 원조와 투자, 기술지원이 큰 영향을 미친 건 부인할 수 없는 사실이다. 한국 자본과 기업의 이익 뒤에 몰락하는 누군가의 삶이 있다. 그들의 오늘이 우리의 어제와 다르지 않다. 그렇다면 오늘 한국의 선택은 마땅한 일일까.