'예식장 휠체어 거부' 논란, 본질은 '편의'가 아니라 '권리'다

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최근 청주의 한 예식장에서 발생한 전동휠체어 입장 거부 사건을 둘러싼 논쟁이 뜨겁다. 하지만 그 논쟁의 결은 대단히 우려스럽다.사건의 본질인 '차별'과 '권리 침해'를 논하기보다, 피해 당사자의 태도나 예식장 측의 '대안 제시'를 운운하며 본질을 흐리는 목소리가 커지고 있기 때문이다.특히 일각에서 "걸어 들어오라고 한 적은 없지 않느냐", "수동휠체어로 갈아타라는 제안을 거절하고 일을 키운 것 아니냐"는 식의 반응이 나오는 것은 우리 사회의 장애 인권 감수성이 얼마나 척박한지를 여실히 드러낸다.이제는 감정적인 비난을 멈추고, 인권의 관점에서 이 사건의 본질을 명확히 짚어야 할 때라고 생각한다.일부 대중은 예식장 측이 수동휠체어를 제공하려 했으므로 할 도리를 다했다고 주장한다. 하지만 이는 '장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률(아래 장애인차별금지법)'은 다르게 말하고 있다.장애인차별금지법 제18조에 따르면, 시설물의 소유·관리자는 장애인이 해당 시설물을 이용하려 할 때 이를 거부하거나, 제한하거나, 배제해서는 안 된다.전동휠체어는 단순한 이동 수단이 아니라, 장애인 당사자에게는 '신체의 일부'와 다름없다. 특히 전동휠체어 이용자는 자신의 신체 조건과 조작 능력에 맞춰 정밀하게 세팅된 기기를 사용한다.이를 포기하고 타인의 조력이 필수적인 수동휠체어로 갈아타라는 요구는, 비장애인에게 "바닥이 긁힐 수 있으니 신고 온 구두를 벗고 맨발로 걷거나, 우리가 주는 규격에 맞지 않는 신발로 갈아 신으라"고 강요하는 것과 같다.자신의 의지대로 움직일 수 있는 권리를 박탈하고 타인의 손에 이동권을 맡기라고 강요하는 것은 '편의'가 아니라 명백한 '배제'이자 '자기 결정권의 침해'라고 본다.법은 장애인이 타인의 도움 없이도 동등하게 시설을 이용할 수 있도록 '정당한 편의'를 제공할 의무를 관리자에게 부과하고 있지, 장애인에게 시설의 사정에 맞추어 자신의 신체 일부를 포기하라고 말하지 않는다.예식장 측이 내세운 '대리석 파손 위험'이나 '바닥 오염' 등의 사유는 차별을 정당화할 수 있는 사유가 되지 못한다.시설물 관리의 책임은 전적으로 소유주에게 있다. 만약 특정 이동 수단에 의해 시설이 파손될 우려가 있다면, 휠체어가 지나갈 수 있는 보호 매트를 깔거나 보강 작업을 하는 것이 관리자가 취해야 할 '정당한 편의 제공'의 범위에 해당한다고 본다. 시설의 미관이나 관리상의 번거로움은 장애인의 접근권을 제한할 수 있는 '정당한 사유'가 될 수 없다."장애인이 사회적 약자라는 점을 이용해 과도한 요구를 한다"는 식의 비난은, 사실상 시설 관리의 책무를 방기한 기업의 과실을 피해자에게 전가하는 사고 방식이다.​가장 우려스러운 대목은 이 사건을 공론화한 장애인 당사자를 향해 "장애인이 목소리를 높여 사회적 갈등을 키운다"며 비난의 화살을 돌리는 프레임이다.일부 대중은 권리를 침해당한 당사자가 그 부당함을 알리는 행위를 두고 '유난'이나 '까다로움'으로 치부하며, 오히려 예식장 측의 입장을 대변한다. 하지만 이는 전형적인 본말전도다.피해 당사자가 이 문제를 세상에 알린 이유는 개인의 감정적 분풀이가 아니다. 우리 사회에 여전히 만연한 '배제'의 문화를 끊어내기 위한 시민으로서의 정당한 고발이다.특수교사이자 장애인식개선 강사의 시선으로 볼 때, 이러한 공론화는 다시는 이런 부당한 일이 반복되지 않도록 만드는 '사회적 예방 주사'와 같다.법이 보장하는 권리가 현장에서 무시당할 때 이를 바로잡으려는 노력을 '사소한 일에 해를 키운다'고 비난하는 사회는 결코 건강할 수 없다.오늘의 정당한 목소리를 침묵시키는 것은, 내일 또 다른 누군가에 대한 배제를 묵인하는 것과 다름없기 때문이다.우리는 흔히 '다 함께 행복한 사회'를 말한다. 하지만 그 행복은 누군가의 권리를 깎아내어 만든 가짜 평화 위에서는 결코 꽃피울 수 없다. 예식장은 인생에서 가장 축복받아야 할 공간이다. 그 공간에 들어서는 발걸음이 전동휠체어 바퀴라는 이유로 멈춰 세워져서는 안 된다.비난의 화살을 피해자에게 돌리기 전에, 우리 주변의 공간들이 과연 모든 사람을 환대할 준비가 되어 있는지 자문해 보아야 한다.본질은 명확하다. 차별은 그 어떤 경제적 논리나 관리의 편의로도 정당화될 수 없다. 이번 사건이 단순히 한 예식장의 사과로 끝나는 것이 아니라, 우리 사회 전반의 공공시설 접근성을 재점검하고 장애인차별금지법의 실효성을 강화하는 계기가 되어야 하는 이유다.논점을 흐리지 마라. 우리가 싸워야 할 대상은 목소리를 낸 장애인이 아니라, 여전히 문턱을 낮추지 못하는 우리 사회의 견고한 '인식의 벽'이다.