노형동 주민자치위원회, 제5회 4·3 평화 올레길 걷기 행사 성황리 개최

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큰사진보기 ▲노리안마로의 4.3진혼곡 ⓒ 김성관 관련사진보기

큰사진보기 ▲4·3 주제 그림 공모전 입상작 전시 ⓒ 김성관 관련사진보기

큰사진보기 ▲4.3 사진전 전시 ⓒ 김성관 관련사진보기

큰사진보기 ▲4.3 올레길 해설사의 설명 ⓒ 김성관 관련사진보기

큰사진보기 ▲노형동 주민자치위원회 ⓒ 김성관 관련사진보기

제주시 노형동 월산체육공원 일대에서 3월 28일 열린 '제5회 4·3 평화 올레길 걷기 행사'가 주민자치위원회 위원과 지역 주민, 관광객 등 400여 명이 참여한 가운데 성공적으로 마무리됐다. 이번 행사는 제주 4·3 사건 희생자들을 추모하고 평화와 화합의 가치를 되새기는 뜻깊은 행사였다.행사는 '이 길에 담긴 아픔을 기억하겠다'는 염원으로 기획됐으며, 아픈 4·3 역사를 되새기고 지역 공동체의 화합과 협력을 다지는 계기가 됐다. 문상수 노형동 주민자치위원장은 "4·3의 아픈 역사를 되새기며 평화와 화해의 의미를 함께 나누는 뜻깊은 자리였다"고 말했다.고광수 노형동장은 "참석자들이 올레길을 걸으며 4·3 희생자의 넋을 기리고 평화와 인권의 가치를 마음 깊이 새기는 소중한 시간이 됐기를 바란다"며 "앞으로도 평화의 정신을 지역사회에 확산하기 위한 노력을 계속할 것"이라고 밝혔다.행사는 오전 9시 제주 울림 어린이 합창단의 추모 공연과 '노리안마로'의 4.3진혼곡으로 시작됐다. 이어 열린 개회식에서는 묵념과 내빈 인사, 4·3 주제 그림 공모전 시상식이 진행됐다. 이어 출발 퍼포먼스와 함께 두 개 코스에 걸친 올레길 걷기가 진행되어 참가자들의 큰 호응을 얻었다.행사장에는 4·3 사진전과 희생자 추모 분향소, 동백꽃 그립톡 만들기와 달고나 만들기 체험 부스가 마련돼 방문객들에게 뜻깊은 체험 기회를 제공했다. 완주자에게는 도시락이 제공됐으며, 행사 끝부분에는'4·3 바로 알기'퀴즈 대회가 열려 참가자들의 적극적인 참여를 이끌었다.노형동 주민자치위원회는 "참여해 주신 모든 분들의 뜨거운 열정 덕분에 행사가 성공적으로 마무리될 수 있었다"며 "앞으로도 4·3 정신을 이어가고 평화의 가치를 널리 알리기 위한 다양한 활동을 꾸준히 펼쳐 나가겠다"고 전했다.이번 4·3 평화 올레길 걷기 행사는 지역사회 평화와 화합을 다지는 의미 있는 문화행사로 자리매김했으며, 제주 4·3의 역사적 의미와 가치가 널리 알려지는 데 크게 기여했다. 도민들의 지속적인 관심과 참여가 기대된다.