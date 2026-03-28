차영수 "강진 대도약 첫 페이지"… 군수 출마 공식화

큰사진보기 ▲3.28 차영수 강진군수 예비후보 선거사무소 개소식 기념사진. ⓒ 김정업 기자 관련사진보기

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차영수 더불어민주당 강진군수 예비후보가 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거 행보에 돌입했다.차 예비후보는 28일 전남 강진군 강진읍에서 지지자 수백 명이 참석한 가운데 선거사무소 개소식을 개최했다. 이날 그는 지역 발전의 핵심을 '예산 운용 능력'으로 제시하며 강진 발전 구상을 밝혔다.차 후보는 인사말에서 "오늘은 단순히 선거사무소의 문을 여는 날이 아니라, 정체된 강진의 흐름을 바꾸고 새로운 성장의 엔진을 켜는 출발점"이라며 "강진 대도약의 첫 페이지를 군민들과 함께 넘기고 있다"라고 의미를 부여했다.특히 그는 자신의 강점을 '예산 전문가'로 강조했다. 차 후보는 "정치인의 약속은 말이 아니라 숫자로 증명돼야 한다"라며 "지난 8년간 전남도의회 예결위원장과 의회 운영위원장을 맡아 약 12조 원 규모의 예산을 다뤄왔다"라고 말했다.이어 "예산은 쌓아두는 돈이 아니라 지역 곳곳에 흘러가 생명력을 불어넣는 자원"이라며 "강진의 어느 곳에 어떤 예산이 필요한지, 중앙정부와 전남도에서 어떻게 확보해야 하는지 누구보다 잘 아는 '예산 설계자'"라고 자신감을 보였다.차 후보는 강진군 재정 확대 구상도 밝혔다. 그는 "반드시 당선돼 강진군 예산 1조 원 시대를 열고, 그 성과가 군민들의 식탁과 일터에서 체감되도록 하겠다"라고 강조했다.이날 그는 강진의 미래 비전으로 ▲머무는 강진 ▲일하는 강진 ▲돌아오는 강진 등 '3대 발전 전략'도 제시했다.또한 선거 과정에서의 태도에 대해서도 언급했다. 차 후보는 "흠집 내기 경쟁이 아닌 정책과 비전으로 평가받겠다"라며 "경쟁 후보들과도 함께 지역 발전을 고민하는 자세를 갖겠다"라고 밝혔다.끝으로 그는 "선거사무소는 개인의 공간이 아니라 군민의 목소리가 모이는 사랑방"이라며 "가장 낮은 자세로 군민의 의견을 경청하고, 결과로 증명하는 군수가 되겠다"라고 지지를 호소했다.