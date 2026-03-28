"딸기만 먹고 가기엔 아쉽다"… 논산딸기축제, 오감이 즐거운 이유

큰사진보기 ▲28일 주말을 맞아 2026 논산딸기축제가 열리고 있는 논산시민가족공원에 관람객들이 많이 몰렸다. 특히 딸기를 이용한 제품 판매부스와 체험부스에는 딸기축제를 즐기는 가족단위 관람객들이 많이 찾았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산딸기축제장 디저트 판매장. 논산딸기를 이용한 다양한 제품들이 선보여 관람객들의 입맛을 사로 잡았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산딸기축제장 딸기 판매부스에서 비타베리 딸기를 구매하고 있는 관람객 모습. 비타베리 딸기는 경도가 단단하고 향도 우수해 인기가 높다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲논산딸기축제장 딸기굿즈 판매장에는 각종 딸기관련 기념품을 구매하려는 어린이를 비롯한 젊은층 관람객들이 모여들었다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 시장이 논산딸기축제장에 열린 시장실을 만들고 관람객들의 이야기를 듣고 현장에서 즉각적인 시정조치로 성공 축제를 견인하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시민공원 일대가 '딸기 향기'로 가득 찼다. 26일부터 29일까지 열리는 '2026 논산딸기축제'는 농산물을 알리는 동시에 먹거리와 체험, 볼거리를 한데 묶은 복합형 봄 축제로 자리잡았다.올해 축제장의 특징은 한마디로 "딸기로 못 만드는 음식이 없다"는 말이 과장이 아니라는 점이다.전통적인 딸기잼과 주스는 기본이고, 딸기붕어빵·딸기호떡·딸기두쫀쿠·딸기뻥튀기·딸기모찌·딸기과자·딸기빵·딸기막걸리까지 '딸기 변주'가 끝없이 이어진다. 관람객들은 줄을 서서 이색 먹거리를 맛보며 "여기가 디저트 천국"이라는 반응을 보였다.특히 젊은 층과 가족 단위 방문객 사이에서는 딸기를 활용한 간식류가 큰 인기를 끌고 있다. 딸기의 산뜻한 산미가 전통 간식과 어우러지며 새로운 맛을 만들어낸다는 평가다. '먹는 딸기'에서 '즐기는 딸기'로 소비 방식이 확장된 셈이다.논산이 전국 딸기 생산량의 약 17.8%를 차지하는 '딸기 수도'라는 점도 축제의 깊이를 더한다. 설향을 비롯해 조이베리, 비타베리, 킹스베리 등 다양한 품종이 한자리에서 소개되며, 관람객들은 각기 다른 당도와 식감을 비교하며 맛볼 수 있다.딸기는 비타민C와 엽산이 풍부해 면역력 강화와 피부 건강에 도움을 주는 과일로 알려져 있다. 과거 중국에서 '황후의 과일'로 불릴 만큼 귀했던 이유도 이 같은 영양적 가치 때문이다.주말을 맞은 28일, 축제장은 이른 아침부터 전국 각지에서 몰려든 인파로 북적였다. 하루 약 35톤에 이르는 딸기가 판매될 정도로 소비 열기도 뜨겁다. 신선한 딸기를 현장에서 바로 맛볼 수 있다는 점이 방문객들의 발길을 붙잡고 있다.먹거리뿐 아니라 '즐길 거리'도 풍성하다. 딸기 인형 등 각종 굿즈는 오전 중 대부분 동이 날 정도로 인기를 끌었고, 논산시 서포터즈가 운영하는 SNS 부스와 '딸기네컷' 포토존에는 인증 사진을 남기려는 방문객들이 줄을 이었다. 축제 자체가 하나의 '콘텐츠'로 소비되는 모습이다.축제의 질을 끌어올린 배경에는 현장 관리도 있다. 논산시는 위생과 가격 질서를 유지하기 위해 사전 교육과 수시 점검을 병행하고 있다.백성현 논산시장은 축제장에 열린시장실을 운영하고 있으며 "축제는 도시의 얼굴"이라며 안전과 신뢰를 강조하고 있다. 이런 관리가 쌓이면서 축제의 완성도가 한층 높아졌다는 평가다.논산딸기축제는 지역 특산물 행사를 뛰어넘어 '딸기'라는 하나의 소재로 도시 경쟁력을 보여주는 무대로 진화하고 있다. 먹고, 보고, 즐기고, 남기는 경험까지. 새봄 논산이 사람들을 다시 불러들이는 이유다.