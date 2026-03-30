3월에 나타난 모기, 한숨 쉴 시간이 없다

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질병관리청(청장 임승관)은 3월 20일 제주특별자치도에서 올해 처음으로 일본뇌염을 매개하는 '작은빨간집모기(Culex tritaeniorhynchus)'가 확인됨에 따라 3월 20일 자로 전국 일본뇌염 주의보를 발령하였다.



기후변화로 매개 모기 출현 시기가 앞당겨지고 있어 금년에는 작년(3월 27일, 13주) 대비 1주 앞당긴 3월 16일(12주)부터 감시를 시작하였으며, 2일 만에 총 18개체의 모기가 채집되었고, 그중에서 일본뇌염 매개 모기 1개체가 확인되었다.

- 질병관리청

큰사진보기 ▲텀블러가 담긴 가방카페에서 나와 남편의 음료수를 사오려고 텀블러 두 개를 챙겼다. ⓒ 김효숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 지구의 시간(어스 아워) 포스터지구의 시간을 알리고 많은 이들이 함께 하기를 바라는 마음이 담겨있다. ⓒ WWF(세계자연기금) 관련사진보기

큰사진보기 ▲『지구를 위한 한 시간』 박주연 글. 조미자 그림.어스 아워(Earth Hour)를 알리기 위해 박주연 작가와 조미자 작가가 힘을 합쳤다. ⓒ 한솔수북 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

며칠 전 저녁에 남편과 텔레비전을 보는데 갑자기 허벅지가 따끔거렸다. 바지를 걷어보니 무릎 위쪽이 모기 물린 것처럼 벌겋게 부어올라 있었다. 남편에게 보여주니 자신도 얼마 전에 물렸는데 가려워서 혼났다고 했다.어느새 3월 말이라 낮에는 봄 햇살이 퍼져 푸근하지만, 아침저녁에는 여전히 바람 끝이 차서 옷깃을 여미고 다닌다. 집에서도 긴 소매에 긴 바지 차림인데 그사이를 비집고 들어와 침을 놓고 가다니 무서운 녀석이다. 게다가 이 녀석은 앵~ 하는 소리도 내지 않고 상처만 남겨 놓고 떠났다. 강적이 틀림없다.3월인데 모기라니 믿기 어려워 질병관리청 홈페이지 들어가 봤다. 정말로 모기가 나타났으니 조심하라는 경고가 있었다.'기후변화' 때문에 모기 출현 시기가 작년보다 일주일이나 빨라졌다니 더 놀랍고 걱정스러웠다. 3월에 모기가 있다면 초파리나 파리도 나타날 텐데, 봄기운을 느끼기도 전에 벌레들과 전쟁을 벌일 생각을 하니 마음이 무거워졌다.몇 해 전 유재석이 진행하는 예능 프로그램 <유퀴즈>에 나온 윤순진 교수가 떠올랐다. 윤 교수는 유엔에서는 이미 '지구 온난화'를 넘어 '지구 열탕화'를 선언했다고 전했다. 우리에게는 펄펄 끓고 있는 지구를 구할 수 있는 시간, 아니 지구에 살고 있는 우리 자신을 구할 수 있는 '골든타임'이 딱 7년(2023년 기준) 남았다고 했다.윤 교수는 자신의 얘기를 듣고 낙심해 멍하니 앉아 있는 진행자에게 정신을 차리라고 했다. 한숨을 쉬면 이산화탄소밖에 나오지 않는다며 지금 당장 저마다 할 수 있는 일을 찾아 열심히 해야 한다고 힘주어 말했다.내가 당연하게 생각했던 푸른 하늘과 계절의 변화를 우리 아이들과 다음 세대가 누리지 못하면 어쩌지? 내가 할 수 있는 일은 무얼까? 나는 주부다. 나와 가족 그리고 지구를 위해 할 수 있는 일들을 고민하고 실천하기로 했다.우선 냉장고에 틈을 주기로 했다. 맛있어 보여서, 주말이니까, 새 상품이 나왔으니까, 나는 별별 핑계를 스스로에게 대며 대형마트를 누볐다. 뭐가 그리 불안한지 냉장고에 음식과 재료가 넉넉한데도 또 물건을 사서 꽉꽉 채워놓아야 마음이 놓였다. 냉장고를 비우는데 여러 주일이 걸렸다.내 마음을 바꾸니 냉장고가 비어도 허전하지 않았다. 이젠 우유 한 통이나 달걀 한 줄을 산다는 핑계로 마트를 털어오지 않는다. 대신 동네 가게나 아파트 알뜰장, 생협에 자주 간다. 처음엔 조금씩 사는 게 어색하고 비싼 것 같아 망설였지만, 날마다 장을 보고 필요한 만큼만 사는 게 익숙해지니 포장재 쓰레기도 음식물 쓰레기도 눈에 띄게 줄어들었다.저녁이면 거실이며 방에 필요 없는 전기 플러그를 뽑고 전등을 끈다. 어릴 적 어두웠던 집안 분위기가 싫었는지 사람이 없는 방에도 불을 켜놓곤 했었다. 하지만 방이 환하다고 내 마음이 밝아지는 건 아니라는 걸 깨달으니, 방마다 불을 켜놓지 않아도 불안하지 않았다. 처음엔 나의 변화에 어색해하던 남편과 아이들도 이제는 집 밖에 나가기 전에 방이나 부엌 그리고 화장실 불이 꺼졌는지 확인하곤 한다.내 가방에는 늘 텀블러와 손수건이 들어있다. 일회용 종이컵이나 휴지 사용을 줄이는 만큼 숲이 우거진다는 생각에 코끝이 상쾌해진다. 가까운 거리는 걷거나 자전거를 탄다. 4층이나 5층 정도는 엘리베이터 대신 계단으로 다닌다. 걷거나 자전거를 타면 탄소배출도 줄이고 갱년기를 지나면서 허약해진 내 몸을 단련시키는데도 효과가 있다.나는 글을 쓰는 사람이다. 나와 지구가 함께 살 수 있는 방법은 우리 삶 곳곳에서 찾을 수 있다. 그리 어렵지도 않고 큰 비용을 들이지 않아도 된다. 내가 찾은 방법을 행동으로 옮기고 글로 써서 퍼뜨리고 있다. 오늘도 그런 마음으로 글을 쓴다.28일은 '지구를 위한 60분' 행사가 있었다. 지구의 시간, 어스 아워(Earth Hour)라고 통칭하는 이 행사는 기후변화와 자연 파괴의 심각성을 알리기 위해 세계자연기금(WWF. World Wide Fund for Nature)이 주관하고 있다. 매년 3월 마지막 주 토요일 저녁 8시 30분부터 한 시간 동안 불을 끄는 상징적인 행동을 한다.세계자연기금에 따르면 이 '불 끄기' 행사는 2007년 호주 시드니에서 시작해 올해로 20주년을 맞이한다. 한 도시에서 시작된 작은 운동이 어느덧 전 세계 180여 개국 7,000여 도시 그리고 오페라하우스와 에펠탑을 비롯해 1만 8,000여 주요 랜드마크가 동참하는 세계적인 캠페인이 되었다.우리나라는 2009년부터 이 행사에 동참하고 있으며, 올해는 서울시와 고양특례시 광명시 등 지자체와 남산서울타워, 63빌딩, 롯데월드타워, 광안대교 등이 한 시간 동안 불을 끄고 함께하기로 했다. 화려한 불빛 대신 달빛에 비치는 은은한 건물의 모습이 매력적으로 보이리라.나는 작년 행사 때, 오랜만에 남편과 손을 잡고 동네를 걸어 다녔다. 주말 저녁, 도시 불빛은 여느 때보다 화려했고, 거리는 사람들로 북적였다. 나는 최선을 다해 아는 사람에게 '지구의 시간'을 알렸지만 그다지 참여하는 사람이 많지 않아 보였다. 아쉬운 마음으로 집에 들어오다 불 꺼진 집을 보곤 남편과 손짓으로 가리키며 웃었다. 어떤 이유인지는 알 수 없었지만, 그저 함께 불을 끄고 있다는 그 자체가 좋았다.28일이 아니어도 좋다. 특별한 방법은 없다. 그저 한 시간 동안 불을 끄고 가족들과 둘러앉아 두런두런 얘기를 나누거나 달빛을 친구삼아 동네 산책을 해도 좋겠다. 촛불을 켜고 책을 읽거나 진실 게임을 하는 것도 좋다. 어떤 방법이든 나와 지구가 잠시 쉴 수 있다면 환영이다.나와 우리 가족, 친구, 내가 사는 이 지구를 위해 한 시간만 쉬어 가자! 불빛 대신 달빛 속을 걷는 이들이 조금이라도 많아지기를 기대해 본다. 아이들과 함께라면 그림책 <지구를 위한 한 시간>을 같이 읽고 그 의미를 되새기면 더 좋을 것이다. 아이들이 살아갈 세상을 스스로 챙길 수 있다고 하면 기쁘게 나서리라 믿는다.