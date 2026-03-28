레바논으로 향한 이스라엘의 욕망, 전쟁 지속 원하는 또 다른 이유

큰사진보기 ▲레바논 남부에서 작전중인 이스라엘 제162사단 병력 ⓒ 연합뉴스/이스라엘 국방부 제공 관련사진보기

AD

세계의 이목이 미국과 이스라엘의 이란 공격, 그리고 미국과 이란 간 휴전 협상 가능성에 쏠려 있는 사이 이스라엘은 이란뿐만 아니라 레바논에 대한 맹공도 이어가고 있다. 27일(현지시간)에도 이스라엘은 친이란 무장 정파인 헤즈볼라의 거점인 레바논 남부를 포함한 레바논 전역을 공격했다.이날 이스라엘군은 레바논 수도 베이루트에 대한 일련의 공격을 시작했다고 밝혔고 베이루트 남부 외곽의 여러 지역에 대피 경고를 내렸다. <알자지라>에 따르면 이에 대응해 헤즈볼라는 레바논 남부를 방어하면서 이스라엘 북부에 대한 로켓 공격을 계속하고 있다. 헤즈볼라의 목표는 이제 이스라엘군의 레바논 남부 점령을 저지하는 것에 맞춰졌다. 이스라엘이 지상군 투입을 통한 레바논 남부 장악을 공식화했기 때문이다.이란 공격에서 촉발된 헤즈볼라와 이스라엘의 전투가 시작된 이틀 후인 3월 4일 이미 이스라엘군은 레바논 남부의 리타니강에서 이스라엘 국경에 이르는 지역의 모든 주민에게 대피 경고를 내렸다. 리타니강은 이스라엘과 레바논의 국경에서 약 30킬로미터 떨어져 있고 이 지역은 레바논 영토의 8%에 해당한다.이스라엘은 이제 레바논 남부를 공격하는 것을 넘어 이곳을 완전히 점령하는 계획을 실행에 옮기고 있다. 이를 위해 이스라엘군은 리타니강 남부에 새 요새들을 구축했고 주택을 파괴하고 주민들을 쫓아냈다. 리나티강 남부 지역과 레바논 북부를 연결하는 6개의 다리도 폭파했다.카츠 이스라엘 국방장관은 24일 이스라엘군이 "리타니강의 나머지 다리들은 물론 (국경에서) 리타니강까지의 안보 지대를 통제할 것"이라며 테러와 미사일이 존재하는 한 이스라엘군이 이곳에 주둔하게 될 것이라고 말했다. 같은 날 이스라엘군 대변인 또한 리타니강을 이스라엘의 "북부 안보선"으로 규정했다며 "이스라엘에 대한 공격을 막기 위해 지상 작전을 강화하고 있다"고 말했다. 이는 사실상 리타니강 남부의 레바논을 점령하겠다는 의미다.25일 네타냐후 이스라엘 총리는 영상 메시지를 통해 이를 재확인했다. 그는 이스라엘군이 레바논 남부까지 "완충 지역(buffer zone)"을 확대할 것이라며 이는 "이스라엘 북부 지역에 대한 어떤 침투도 막기 위한 것"이라고 말했다. 그러면서 레바논에서 헤즈볼라를 제거하는 것이 여전히 이스라엘의 "핵심 목표"라고 강조했다.이스라엘이 레바논에 대한 공격을 계속하고 특히 친이란 무장 정파인 헤즈볼라의 거점인 레바논 남부에 무차별 폭격을 가하는 이유는 적대 세력을 제거해 이스라엘 북부 지역 주민의 안전은 물론 국가 안보까지 확보하려는 의도다. 그런데 지상군을 이동시켜 완전히 레바논 남부를 점령하는 건 완전히 다른 문제다. 이는 헤즈볼라 공격에 따른 방어가 아니라 레바논 영토에 대한 침략이기 때문이다. 이런 이유로 이스라엘이 자국 안보를 빌미로 레바논 남부를 실효 지배하고 결국 자국 영토로 병합하려는 것은 아닌지에 대한 의심이 높아지고 있다.23일 이스라엘 극우 정치인이자 내각의 실세인 베잘렐 스모트리치 재무장관은 이스라엘 한 라디오 프로그램에 출연해 "분명히 말하지만 이스라엘의 새로운 국경은 리타니강이 되어야 한다"고 주장했다. 네타냐후 총리 사무실과 이스라엘군은 이 주장에 어떤 반응도 내놓지 않았다. 그러나 카츠 국방장관은 3월 초 레바논이 헤즈볼라의 무장을 해제하지 않으면 "영토 손실"에 직면할 것이라고 경고하기도 했다. 이는 이스라엘 내부에서 레바논 남부 점령과 영토 확장 가능성 언급이 금기사항이 아님을 말해준다.이란 전쟁을 빌미로 레바논 남부를 손에 넣으려는 이스라엘의 시도는 '확장주의'를 노골화한 것으로 국제사회 또한 이에 우려를 표하고 있다.3월 18일 아랍 및 이슬람 국가 외무장관들은 사우디아라비아의 리야드에서 미국과 이스라엘의 이란 공격 후 이어진 이란의 중동 국가 공격 문제를 논의했다. 외무장관들은 공동 성명을 통해 이란의 공격을 비난하고 중동 국가들의 자위권을 언급하면서 이란의 공격 중단을 촉구했다. 그런데 대다수 언론이 보도하지 않은 한 가지가 공동 성명에 포함되어 있었다.<알자지라>의 보도에 따르면, 외무장관들은 이스라엘의 레바논 공격을 비난하고 이를 이스라엘의 "확장주의 정책(expansionist policies)"으로 규정했다. 이는 이스라엘이 이란 전쟁을 빌미로 레바논의 헤즈볼라를 제거하고 나아가 레바논 남부를 점령하려는 의도를 가지고 있음을 꼭 집어서 언급한 것이었다.레바논 또한 이를 확신하고 있다. 22일 이스라엘군이 리타니강 다리를 처음 폭파시킨 후 조제프 아운 레바논 대통령은 이를 "지상 작전의 서막"이라고 부르면서 "리타니강 남부를 레바논 전체와 단절시키려는 시도"라고 지적했다. 그러면서 "이스라엘이 국경에 완충 지대를 수립하고 사실상 점령을 강화해 레바논 영토 내 이스라엘 확장을 꾀하는 것"이라고 지적했다.이와 관련해 25일 안토니오 구테흐스 유엔 사무총장은 기자들에게 "가자지구의 모델이 레바논에서 반복되어서는 안된다"고 강조했다. 이는 이스라엘이 하마스와의 휴전 합의 후 가자지구 영토 58%에서 모든 주민을 추방한 후 점령하고 있는 상황을 지적한 발언이다.레바논의 반발과 국제사회의 우려와는 상관없이 이스라엘은 이미 레바논 남부 점령에 대한 계획을 확정했고 이를 실행 중이다. 이 목표를 달성하기 위해서는 이란과의 전쟁이 계속되어야 한다. 미국이 이란과 휴전 합의를 하거나 트럼프 대통령이 일방적으로 휴전을 선포한다면 계획에 차질이 생길 수밖에 없는 상황이다. 레바논 남부를 점령하고 실효 지배하려는 이스라엘의 욕망은 이스라엘이 이란과의 휴전을 반대하는 또 다른 중요한 이유다.이스라엘은 레바논 남부 점령을 불가능한 목표로 보지 않고 있다. 우선 헤즈볼라가 반격에 어려움을 겪을 정도로 약해졌기 때문이고 레바논 정부 또한 이스라엘을 막을 실질적 전력이 없기 때문이다. 다른 하나는 이미 점령해본 적이 있어서 자신감이 있기 때문이다. 이스라엘은 1978년 레바논 남부 일부를 점령한 적이 있었고 1985년에는 이스라엘 국경에서 레바논으로 15킬로미터까지 레바논 남부에 점령지를 수립하기도 했다. 헤즈볼라의 지속적인 공격으로 2000년 레바논 남부에서 철수할 때까지 이스라엘은 22년 동안 레바논 남부를 점령했다. 그후에도 헤즈볼라와 이스라엘 간 군사적 충돌은 계속됐다. 2024년 11월 휴전 이후에도 이스라엘은 거의 매일 레바논 남부를 공격했다. 이제 이스라엘은 이란 전쟁을 계기로 헤즈볼라를 완전히 제거하고 레바논 남부를 점령할 수 있는 절호의 기회를 얻었다고 생각하고 있다.이스라엘이 레바논 남부 장악과 지상 작전을 공식화하면서 피란민이 증가하고 있다. 27일 유엔난민기구(UNHCR)의 레바논 대표는 이스라엘의 지속적인 공격으로 "인도주의 위기"가 발생하고 있다고 경고하면서 "이스라엘의 대피 경고가 레바논 전체에 영향을 미치고 있다"고 밝혔다. 유엔 산하의 국제이주기구(IOM)는 등록된 피란민만 약 105만 명이고 대피소가 부족해 많은 피란민이 자동차 안, 거리, 공공장소 등에서 밤을 보내고 있다고 밝혔다. 문제는 레바논 남부에서 이스라엘의 지상 작전이 본격화되면 피란민이 더 늘 수밖에 없다는 점이다.<알자지라>는 이스라엘군이 리타니강보다 훨씬 북쪽에 있는 자라니강 지역에까지 대피 경고를 내렸다고 보도했다. 자라니강은 이스라엘 국경에서 레바논으로 약 40킬로미터 지점에 있다. 노르웨이 난민위원회(Nowegian Refugee Council)는 이스라엘이 레바논 국토의 약 14%에 달하는 지역에 대피 경고를 내렸다고 밝혔다. <알자지라>는 이스라엘이 대피 경고를 내린 지역에는 100개가 넘는 마을이 있다고 보도했다.국제인권단체인 휴먼라이츠워치는 성명을 통해 "이스라엘의 대규모 레바논 주민 추방은 심각한 강제 이주 문제로 이는 집단 처벌이자 전쟁 범죄에 해당한다"고 강조했다.국제사회의 우려 또한 높아지고 있다. 장노엘 바로 프랑스 외무장관은 카츠 이스라엘 국방장관의 레바논 남부 지상군 작전 발언 후 AFP와의 인터뷰에서 이스라엘의 군사 작전 확장 중지를 촉구했다. 그는 "이미 발생한 인도주의 재난을 심화시킬 것"이라고 경고했다. 3월 16일 프랑스, 영국, 독일, 이탈리아, 캐나다는 공동 성명을 통해 이스라엘의 레바논 내 군사 작전 확대로 인한 인도주의 위기는 피해야 한다고 경고하기도 했다.이스라엘은 국제사회의 어떤 우려와 경고에도 반응하지 않고 제 갈 길을 가고 있다. 이스라엘은 레바논 남부를 재점령할 수 있다는 기대를 하고 있고 이런 이유로 전쟁을 계속하길 간절히 원하고 있다. 또한 트럼프 대통령의 갑작스런 휴전 발표나 이란과의 합의에 대비해 레바논에 대한 맹공을 이어가고 있다. 레바논 남부 장악을 위한 "완충지대"와 지상 작전 확대 결정 또한 휴전 전에 사실상의 점령을 끝내기 위한 조치로 보인다. 그리고 이는 이란 전쟁을 계기로 이스라엘의 확장주의가 더욱 노골화되고 있음을 보여준다.