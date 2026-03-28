법과 인류문명에 대한 절망을 회복할 수 있는가?

▲돌멩이의 기도 여행2026.3.25부터 4.4까지 10일간 이어지는 <큰뒷부리도요와 함께 나는 10일의 궤적, 10일의 기적> 에는 수라갯벌의 돌멩이의 기도여행도 포함되어 있다. 방방곡곡에 있는 여러 사람들의 염원을 담아 4월 4일 큰뒷부리도요 환영식에 돌아올 예정이다. ⓒ 김규영 관련사진보기