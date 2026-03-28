비문(碑文)에 남긴 찬사, 친일파 군수 강원달(康元達)

큰사진보기 ▲친일파 강원달의 영세불망비(永世不忘碑)이 비는 경기도 광주시 남한산성 남문 비석군에 위치하고 있으며, 1932년 3월 남성산조림계에 의해 세워졌다. 강원달이 1911년 6월부터 1915년 5월까지 광주군수로 재직하면서 남한산성 조림계를 설치하고 조림사업을 시행했다는 이유에서이다. ⓒ 경기문화재단(경기도 메모리) 관련사진보기

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다만 관청(官廳))에셔 그리하면 조타고할 뿐안이라 상당한 토디갑을 줄터이니 승낙하라함에 대하야 아모것도 몰으고 인장(印章)만 처주엇섯는데 그후에 금년 오월에 일으러 그 수용되는 토지평가위원(土地評價委員)을 선뎡하야 디가를 평론 결뎡하야드리라하고 부천군수(富川郡守) 강원달(康元達)씨가 스스로 위원장(委員長)이 되고 군내 육면(六面)에 주요한 사람으로 각면에 두사람식 선츌하야 디가를 결뎡하게 하얏다더라(1923년 8월 31일 조선일보)

덧붙이는 글 | 이 기사는 콩나물신문에도 실립니다.

민족문제연구소 부천지부(아래 부천지부)는 지난 2024년에 경기도의 친일문화재잔 연구용역의 후속 사업으로 진행된 대일항쟁기 기념비 탁본사업을 추진하였다. 경기도에 남아있는 친일파, 지역의 적극조력자, 일제의 통치기관 등의 행적을 알 수 있는 기념비를 찾아 탁본을 뜨는 것이었다.이 사업을 통해 <친일인명사전>에 등재된 인물 관련 금석문 13건, 일제 식민통치 관련 금석문 11건, 면장과 조합장 등 재지유력자 관련 금석문 24건을 발굴하여 탁본을 떴다. 취합된 자료는 2025년 3월 11일부터 3월 22일까지 경기도청 본관 1층 로비에서 전시되었며, 동시에 경기문화재단에 제출되어 <경기도 메모리>에 등재되었다. 경기도민이면 누구나 인터넷을 통해 탁본 자료를 볼 수 있다.이 탁본 중 눈길을 끄는 사람이 있다. 바로 부천군수를 지낸 친일파 강원달이다. 강원달은 제4대 부천군수를 지낸 인물로서, 부천에 오기 전에는 광주군수(1911년 6월 ~ 1915년 5월)로 재직하면서 남한산성에 조림계를 설치하고 조림사업을 시행하였다. 이러한 공적을 남한산성 조림계에서 기려 1932년 3월에 기념비를 세웠다. 부천군수로서 한 행위로 세워진 비석이 아니라서 아쉬움이 남았지만 그래고 친일파로서 후세에 영원히 잊혀지지 않을 이름 석자를 비문에 새겨 그 아쉬움을 달랠 수 있었다.강원달은 1923년 3월부터 그 이듬해인 1924년 12월까지 부천군수로 재직하였는데, 이 시기가 바로 일제가 산미증식계획을 위해 부평수리조합을 설치한 시기와 일치한다. 조선총독부는 1923년 4월 9일 부평수리조합을 인가하였으며, 그해 6월부터 1925년 3월까지 공사를 진행해 부평수리조합을 완성하였다. 한강물을 끌어와 부평평야에 농업용수로 활용하는 것이 핵심인데, 여기에는 많은 문제점을 안고 있었다.일제가 몽리구역을 지정하면 그 안에 있는 사람들은 모두 조합원이 되어야했다. 선택이 아닌 강제였으며, 조합비 또한 과도하였다. 1925년 부평수리조합이 완공되자마자 을축대홍수로 부평평야가 물에 잠기게 되었다. 한강에 있던 둑이 무너지며 부평평야가 모두 진흙밭으로 변한 것으로 여기에 대한 수리비도 조합원들의 몫이었다. 보수공사가 끝난 다음해에 농사가 비교적 잘되었는데 조합비가 쌀 생산비에 10배가 넘었다고하니 일제의 수탈은 우리가 생각하는 그 이상이었다.또한 조선총독부는 토지수용령을 활용하여 부평수리조합이 우리 선조들의 땅을 강제로 수용하였다. 조선을 식민지로 만든 일제의 입장에서 우리 선조들에게 제값을 쳐주리는 만무하였으며, 여기에 분노한 선조들은 부천군수였던 강원달에게 민원을 넣었지만 강원달은 친일파답게 조선인들 편에 서지않고 일제의 편에 섰다. 일제의 토지 수탈의 선봉에 부천군수 강원달이 있었다.강원달은 군수로서 위원장이 되어 일제가 토지의 등급을 형편없이 매긴 그 땅을 강제수용 하는데 핵심적인 역할을 하였다. 강원달은 김포군수, 부평수리조합장과 함께 지가를 낮게 결정하고 팔게하였으며, 12명의 토지평가위원을 선정하여 시행한다고 했지만 그 약속은 지켜지지 않았다.이러한 결과 그 당시 14등급 또는 15등급에 해당되는 지가가 평당 66전에 거래되었고 일두락(一斗落)에 백원정도였지만 일제는 부천군내 다수의 농지를 18등급 이하로 설정하고 일두락에 15원정도로 결정하였다. 23등급 가는 농지는 10전도 못되었다고 하니 농민들 입장에서는 100원 이상 샀던 논을 1/6에도 미치지 못하게 팔아야 했으므로 경제적 피해는 이루 말할 수 없을 정도였다.강원달은 1924년 1월 31일 문학면에서 부민회를 조직하였다. 문학(文鶴)과 관교(官校) 두 마을에 모범촌을 만드는 것으로 표면상으로는 근검절약하여 저축을 하고 미풍양속을 만드는 것이었다. 하지만 그 이면에는 일제에 복종하는 조선을 만드는 것이었다. 문학면에서 시작된 부민회는 현재의 부천역이 위치하고 있는 계남면 심곡리에 1926년 6월 1일에 도달하였다. 오후 8시부터 소사공보 교실에서 100여명의 회원이 모인 상황에서 창립 총회가 열렸으며, 규약을 제정하고 임원을 선출하였다. 회장은 조용권, 부회장은 조건호, 간사는 유희진외 3인, 고문은 이계현외 4인이 맡았다.1924년 12월 인천과 영종도를 오가는 배가 목선에서 발동기선으로 바뀌었다. 그 당시 인천과 영종도는 1해리(약1.8km)에 불과했지만 바람과 파도로 인해 위험하고 시간이 지체되었다. 이러한 상황에서 해상 교통이 바뀌는 시기였다.대일항쟁기 군수는 그 직책 만으로 친일반민족행위자가 된다. 본인의 자발적 의지 없이는 오를 수 없는 고위직이기 때문이다. 여러 곳을 이동하며 근무하다 보니 부천이라는 지역에서의 친일행위를 알기가 쉽지 않다. 위의 내용을 통해 이 당시 부천 농촌경제의 파탄의 주역은 조선총독부와 부평수리조합, 조연은 부천군수 강원달이었다는 것을 확인할 수 있다.