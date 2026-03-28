김영록 "통합특별시로 서남권 도약"… 반도체·인구 공약 놓고 공방

큰사진보기 ▲민주당 정책배심원 토론회 사진 캡처 ⓒ 김영록측제공 관련사진보기

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전남광주특별시장 예비후보인 김영록 후보가 서남권 발전 전략으로 목포·무안 통합과 첨단산업 육성을 제시하며 '준비된 통합시장' 이미지를 강조했다.다만 대규모 투자 유치와 인구 확대 공약을 두고 실현 가능성 논란도 제기됐다.김 후보는 27일 목포 수산물유통센터에서 열린 민주당 정책배심원 심층토론회에서 "목포·무안 통합을 추진하고, 반도체와 재생에너지 기반 산업을 육성해 인구 60만 규모의 서남권 거점 특례도시를 조성하겠다"고 밝혔다.그는 한국에너지공대 설립, 국립의대 추진, 재생에너지 기반 반도체 기업 유치, 국가 AI 컴퓨팅센터 구축 등을 언급하며 "이미 성과로 검증된 후보"라고 자평했다. 이어 "약속은 반드시 지키는 사람"이라며 공약 이행 의지를 거듭 강조했다.이날 토론회에서는 청년 유출과 인구 감소 문제도 주요 쟁점으로 떠올랐다. 김 후보는 "통합에 따른 약 20조 원 규모 인센티브를 활용해 반도체 등 첨단산업을 집중 육성하고, 양질의 일자리를 만들어 인구 위기를 극복하겠다"고 답했다. 의료 공백 우려에 대해서는 "국립의대가 설립되면 동·서부권에 각각 대학병원을 운영할 수 있다"고 밝혔다.하지만 주도권 토론 과정에서는 김 후보가 내세운 '반도체 500조 원 투자 유치'와 '인구 400만 명 달성' 공약의 현실성을 두고 비판이 제기됐다.이에 대해 김 후보는 "삼성과 SK 등에서 총 900조 원 규모의 투자가 예정돼 있고, 전남·광주가 반도체 산업 최적지라는 점을 고려하면 충분히 가능한 목표"라고 반박했다. 또 "인구 목표 역시 통합특별시 출범을 앞두고 큰 비전을 제시하는 것"이라며 "도전적인 목표 설정 자체가 문제 될 것은 없다"고 강조했다.정책배심원단과의 질의응답에서는 이재명 대통령이 언급한 '남부권 반도체 벨트'를 사례로 들며, 첨단 반도체 산업 육성을 가장 이루고 싶은 핵심 공약으로 꼽았다.김 후보는 토론회를 마무리하며 "풍부한 행정 경험과 소통 능력으로 성과를 만들어온 후보가 바로 자신"이라며 "특별시민과 대통령이 원하는 통합시장을 반드시 실현하겠다"고 말했다.한편, 이번 토론회는 전남 서남권 발전 방향과 통합특별시 비전을 둘러싼 정책 검증의 장으로, 향후 후보 간 공약 경쟁이 더욱 치열해질 전망이다.