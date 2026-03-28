[홍성] 기름값 최고가격제 재조정, '리터당 2천 원 되나'

큰사진보기 ▲2차 최고가격제 시행 후 기름값 상승이 이어질 것으로 보인다. ⓒ 신영근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1차 최고가격제 시행 후 다소 내렸던 기름값이 상승조짐을 보이고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

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정부가 석유 최고가격제를 2주 만에 재조정하면서 민간 주유소 기름값이 오를 조짐을 보이고 있다.정부는 27일 0시를 기해 시행한 2차 최고가격는 공급가격 기준 리터(ℓ)당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다.이는 1차 최고가격제와 비교해 기름값이 210원씩 인상된 것으로, 정부는 중동 전쟁 발발 이후 국제 석유 가격 상승분을 반영하면서, 유류세 인하 폭을 기존보다 확대(휘발유는 7%~15%, 경유는 10~25%) 적용했다고 밝혔다.앞서 정부는 지난 13일부터 2주간 1차 최고가격제를 도입하면서 리터당 휘발유는 1724원, 경유 1713원, 등유는 1320원으로 지정한 바 있다.그러면서 1차 최고가격제가 끝난 27일부터 최고가격제를 재조정한 것.1차 최고가격제 시행 후 홍성 지역 주유소에서는 끝을 모르고 상승했던 기름값은 하락했다.그러나 정부가 2차 최고가격을 올리면서 민간 주유소 기름값이 리터당 2천 원 이상 상승할 수 있다는 우려가 나오고 있다.이런 가운데, 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 2차 최고가격 시행 둘째 날인 28일 오전 10시 기준, 충남 지역 평균 휘발유와 경유 가격은 1861.96원, 1856.87원으로 나타났다.이는 전날인 27일보다 리터당 평균 휘발유와 경유 가격은 11.78원, 11.00원 상승한 것으로, 2차 최고가격 시행 후 이틀 연속 오름세를 보이고 있다.그래서일까. 2차 최고가격 시행 이틀째인 28일, 홍성 지역 일부 주유소에서는 기름값이 상승 조짐을 보이고 있다.1차 최고가격 시행 후 홍성 지역 대부분 주유소 휘발유와 경유는 같은 가격으로 리터당 1790원에서 1840원대를 유지하면서 서서히 기름값이 상승하고 있다.특히, 고급 휘발유는 이미 리터당 2천원을 넘어서기도 했으며 홍성 인근 예산의 한 주유소에서는 보통 휘발유가 리터당 1930원에 판매되고 있었다.기름값 상승은 주유소 보유 재고분이 빠르게 소진될수록 홍성 지역 민간 주유소에서도 마진을 포함해 최고가격제 이상으로 가격이 오를 것으로 예상된다.한편, 정부는 이번 2차 최고가격제 시행으로 최고가격제가 시행되지 않았을 경우와 비교할 때 주유소 판매가격 기준으로 휘발유는 약 200원, 경유와 등유는 약 500원 낮아지는 효과가 있다고 밝혔다.