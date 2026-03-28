"지역 디저트는 문화적 매개"... 당진 진달래 약과에 담긴 이야기

큰사진보기 ▲충남 당진시 요리소통공간 메이크 공방에서 최선희 대표와 이경아 선임이 6년간 함께 호흡하며 쌓아온 연구, 교육, 현장 경험을 기반으로 지역의 이야기를 담은 영우바위쿠키,면천읍성와플,면천 진달래 서리태 약과 디저트를 개발하고 협업하여 이번에 출시할 수 있었던 결과를 가능하게 했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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- 대표님 소개 부탁드립니다.

- KBS <당진을 굽는 사람> 출연 당시, 방송에 담기지 않은 촬영 현장의 비하인드는 어땠나요?

- 방송 이후 주변 반응이나 지역 주민들의 이야기도 있었을 것 같습니다. 가장 기억에 남는 반응이나, 스스로에게 남은 변화가 있다면 무엇인지 들려주실 수 있을까요.

- 대표님께서 생각하시는 '지역 디저트'는 먹거리를 넘어 어떤 문화적 역할까지 확장될 수 있을까요.

큰사진보기 ▲아침 뉴스를 보던 중 마주한 영웅바위 모티브로 만든 쿠키와 면천 진달래 서리태 약과를 직접 데코레이션으로 담아낸 지역의 이야기를 맛과 시각으로 풀어낸 작업 과정은 최선희 대표가 직접 참여해 완성도를 높였다. ⓒ 김정아 관련사진보기

- 전통 약과를 현대적으로 재해석하는 과정에서 가장 중요하게 생각하는 균형은 무엇인가요?

- 디저트를 지역 역사·환경을 배우는 교육 콘텐츠로 어떻게 확장할 수 있다고 보시나요?

큰사진보기 ▲충남당진 면천의 특산물인 서리태를 활용해 만든'면천읍성 와플'을 대형 카폐에서 맛볼 수 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

- 수상작의 판매·유통 및 상품화 계획은 어떻게 구상하고 계신가요?

- 당진 대표 디저트로 성장하기 위해 필요한 정책 지원과 지역 협력은 무엇인가요?

15년 전 충남 당진에 정착한 이후, 계절의 결을 따라 변화하는 풍경과 지역 식재료를 차곡차곡 쌓아온 시간은 특산물을 단순한 재료가 아닌 '이야기를 담는 매개'로 바라보게 했다. 이러한 시선은 자연스럽게 '지역을 담은 디저트'라는 방향으로 구체화됐다.이 과정에서 6년째 호흡을 맞춰온 이경아 선임과의 협업은 중요한 기반으로 작용했으며, 연구와 교육, 현장의 경험이 축적되며 작업의 밀도를 더해왔다. 무엇보다 자녀를 위한 일상의 요리에서 출발해 장애 아동과의 만남을 통해 음식의 치유적 가능성을 체감하고, 이를 푸드테라피로 확장해온 여정은 개인의 경험을 넘어 지역과 호흡하는 작업으로 이어졌다. 이처럼 축적된 시간은 하나의 성과로 이어졌다.당진 면천의 진달래와 서리태를 모티프로 한 약과가 충남문화관광재단이 주최한 '2025 워디가디 굿즈&푸드 공모전'에서 푸드 부문 대상을 수상했다. 지역의 자연과 역사, 정서를 디저트라는 언어로 풀어낸 이 작업은 수상을 넘어 로컬의 이야기가 감각적인 콘텐츠로 확장될 수 있음을 보여준다. 특히 아침 뉴스를 통해 우연히 마주한 영웅바위는 또 다른 창작의 계기로 이어졌다. 기자는 25일 요리소통공간 메이크를 운영하는 최선희 대표를 만나, 그녀가 지향하는 교육의 방향과 철학에 대해 들어봤다."충남 당진시 요리소통공간 메이크 공방을 운영하고 있는 최선희 대표입니다. 사실, 요리소통공간 메이크는 혼자가 아니라, 6년째 함께하고 있는 이경아 선임 선생님과 같이 만들어온 공간입니다. 오랜 시간 연구와 수업을 함께 하며 쌓아온 시간만큼, 제게는 가장 든든한 동료이자 힘이 되어준 분이기도 합니다. 그리고 무엇보다 음식을 먹는 것을 넘어, 사람의 마음을 어루만지고 관계를 회복하는 하나의 매개로 바라보고 있는데요. 이러한 생각을 바탕으로 푸드아트테라피를 기반으로 한 교육과 치유 활동을 이어가고 있으며, 동시에 당진의 식재료를 활용한 건강한 디저트를 개발하고 있습니다. 또한 지역의 이야기를 음식으로 풀어내고, 음식을 매개로 사람과 사람이 다시 연결되는 과정을 만들어가고 있습니다. 아울러 이러한 흐름 속에서, 로컬의 가치와 이야기가 일상의 식탁 위에서 자연스럽게 이어지도록 돕는 로컬푸드 크리에이터로 살아가고 있습니다.""방송에서는 완성된 디저트가 중심이었지만, 실제 촬영 현장은 결과보다 과정이 훨씬 더 길고 밀도 있게 이어졌습니다. 오전 10시부터 오후 6시까지 이어진 촬영 동안, 하나의 디저트를 완성하기 위해 재료를 다시 선별하고, 표현 방식을 다듬으며, 그 안에 담길 이야기를 여러 차례 재구성하는 과정을 거듭했습니다. 특히 인상 깊었던 순간은 '디저트에 당진의 어떤 이야기를 담아낼 것인가'를 두고 스태프들과 끊임없이 의견을 주고받던 시간이었거든요.카메라에는 담기지 않았지만, 서로의 생각을 겹겹이 더해가며 하나의 결과를 완성해 가는 과정이 오히려 작업의 본질에 더 가까웠다고 느꼈어요. 방송에는 완성된 장면만 짧게 담겼지만, 그 뒤에는 지역을 깊이 이해하고 '영웅바위'이야기를 음식으로 풀어내기까지 이어진 긴 사유와 축적의 시간이 놓여 있었습니다. 저에게는 보이지 않는 시간들이 무엇보다 밀도 있게 남아 있는 있어요.""가장 인상 깊었던 반응은 '우리 (당진)지역 이야기가 음식으로도 표현될 수 있구나'라는 지인들과 지역 주민들의 말이었습니다. 짧은 표현이었지만, 그 안에는 지역을 바라보는 인식의 확장과 공감의 가능성이 함께 담겨 있었고, 제가 이어온 작업의 방향성을 다시 확인하게 하는 계기가 됐습니다. 사실, 저에게도 분명한 변화가 있었죠. '지역을 담은 디저트'라는 작업이 단순한 창작을 넘어, 사람과 사람 사이를 연결하는 소통의 매개로 기능할 수 있다는 확신이 보다 구체화됐기 때문인데요. 특히 현장에서의 경험을 통해, 음식이 감각적 경험을 기반으로 정서를 환기하고, 자연스럽게 공감을 형성하며, 단절된 관계를 완만하게 회복시키는 매개로 확장될 수 있음을 체감했습니다. 이러한 지점은 제가 푸드테라피를 통해 지속해온 방향성과 맞닿아 있으며, 향후 작업의 기준을 더욱 분명하게 세우는 계기가 되었습니다.""'지역 디저트'는 먹거리를 넘어 어떤 문화적 역할을 할 수 있으며, 그 과정에서 가장 중요하게 제가 생각하는 '지역 디저트'는 단순한 먹거리를 넘어, 한 지역의 역사와 정서, 삶의 결을 담아내는 문화적 매개로 확장될 수 있습니다. 음식은 가장 일상적인 방식으로 지역을 경험하게 하는 동시에, 기억과 이야기를 환기하는 감각적 언어이기 때문입니다.그래서 디저트를 기획할 때 가장 먼저 고민하는 것은 '이야기'의 구조입니다. 단순히 형태를 재현하는 데 그치지 않고, 그 지역이 지닌 맥락과 의미를 음식이라는 매체로 어떻게 설득력 있게 풀어낼 것인지에 집중합니다. 여기에 서리태와 같은 건강한 지역 식재료를 기반으로 맛의 균형과 완성도를 갖추어, 누구나 일상 속에서 자연스럽게 경험할 수 있도록 하는 것을 중요한 기준으로 두고 있습니다. 또한 진달래, 면천읍성, 영웅바위와 같은 지역의 상징들이 시각적 장식에 머무르지 않도록, 맛과 스토리텔링 안에서 유기적으로 연결되게 구성하는 것이 핵심이라고 생각합니다.이러한 통합적 접근은 디저트를 하나의 '경험'으로 확장시키며, 소비를 넘어 기억에 남는 감각적 서사를 형성합니다. 결국 이야기를 품은 음식은 사람들의 기억 속에 오래 머물며, 다시 그 지역을 떠올리게 하는 힘을 갖습니다. 저는 디저트를 통해 '지역을 맛보는 경험'이 '지역을 이해하고 공감하는 과정'으로 이어지기를 지향하고 있습니다.""전통은 지켜야 할 소중한 가치이지만, 현재의 삶과 연결되지 않으면 자연스럽게 이어지기 어렵다고 생각합니다. 그래서 저는 전통이 지닌 본질과 의미는 온전히 살리되, 그것을 표현하는 방식과 접근성은 지금의 감각에 맞게 풀어내는 균형을 중요하게 보고 있습니다. 예를 들어 약과의 경우, 전통적인 방식에서 벗어나 튀기는 대신 굽는 방식으로 변화를 주고, 당진의 서리태를 활용한 버터크림을 더해 보다 부드럽고 친숙한 디저트로 재구성했습니다. 이는 전통의 형태를 단순히 답습하기보다, 오늘의 일상 속에서도 자연스럽게 스며들 수 있도록 하기 위한 시도였어요. 이어 전통을 '그대로 유지하는 것'에 머무르기보다, 그 안에 담긴 가치가 지금의 사람들에게도 살아 있는 감각으로 전해지도록 하는 일이 더 중요하다고 생각합니다. 그런 균형점을 찾아가는 과정 자체가, 전통을 오늘의 방식으로 이어가는 하나의 길이라고 믿습니다.""디저트는 세대를 구분하지 않고 누구나 쉽게 접근할 수 있는, 매우 직관적인 교육 도구라고 생각합니다. 특히 지역의 역사와 환경, 식재료를 직접 손으로 만들고 경험하는 과정은 단순한 지식 전달을 넘어, 몸으로 이해하고 기억에 남는 체험형 학습으로 이어집니다.여기에 푸드아트테라피가 결합되면 교육의 깊이는 한층 더 확장됩니다. 음식을 만드는 과정 속에서 자연스럽게 감정을 표현하고, 타인과 소통하며, 스스로를 들여다보는 시간이 만들어지기 때문입니다.무엇보다 학습을 넘어 정서적 안정과 관계 회복까지 이어지는 통합적인 경험이 될 수 있죠. 앞으로는 이러한 경험을 보다 많은 사람들이 일상에서 쉽게 접할 수 있도록 밀키트 형태로 확장해 나가고자 합니다. 학교와 가정은 물론, 지역 공동체와 복지기관 등 다양한 공간에서 누구나 지역의 이야기를 배우고 체험할 수 있는 구조를 만들어가는 것이 저의 목표입니다. 디저트를 통해 배우고, 느끼고, 나누는 경험이 결국 지역을 이해하는 또 하나의 교육 방식으로 자리 잡을 수 있기를 기대하고 있습니다.""지역의 서사와 정체성을 미각으로 번역해냈다는 점에서 이번 디저트 개발은 의미가 작지 않습니다. 면천의 진달래와 서리태, 당진의 영웅바위, 면천읍성이라는 공간적 상징들이 각각의 레시피 안으로 스며들며, 이야기로 재구성된 셈입니다. 특히 충남문화재단에서 대상과 입상을 수상한 '면천진달래서리태약과'와 '당진영웅바위쿠키'는 지역 고유의 자원을 현대적인 감각으로 풀어내며, 전통과 창작의 접점을 설득력 있게 보여줬다는 평가를 받았습니다. 이는 로컬푸드가 단순한 소비를 넘어 문화 콘텐츠로 확장될 수 있음을 입증한 사례라 할 수 있습니다.또한 '면천읍성와플'과 '진달래약과찹쌀브라우니'는 전통 소재를 일상적인 디저트로 재해석함으로써, 지역의 이야기가 특정 공간에 머무르지 않고 보다 대중적인 방식으로 유통될 가능성을 제시하고요. 이는 관광 자원과 지역 경제를 연결하는 새로운 방식의 시도로도 읽힙니다. 결국 이 네 가지 디저트는 '당진을 맛본다'는 경험을 구체화한 결과물입니다. 지역의 자연과 역사, 그리고 사람들의 이야기가 한 입의 감각으로 전달될 때, 그것은 단순한 먹거리를 넘어 기억되고 공유되는 문화가 됩니다. 앞으로 이러한 시도가 당진 곳곳으로 확장되어, 지역의 이야기를 담은 다양한 콘텐츠로 이어지기를 기대하게 합니다.""수상을 계기로 지역 디저트가 관광 자원이자 하나의 브랜드로 성장할 가능성은 충분하다고 생각합니다. 다만 이러한 가능성이 현실로 이어지기 위해서는, 창작자의 개별 역량에만 기대는 구조에서 벗어나 지역 단위의 유기적인 협업 체계가 마련되어야 한다는 점을 먼저 짚고 싶습니다. 최근 협업 논의 과정에서 디저트 개발의 과정과 맥락에 대한 이해 없이 결과 중심의 평가가 지적이 이어진 경험이 있었는데요. 창작자로서 아쉬움이 남는 자리였지만, 동시에 현재의 구조가 얼마나 단편적인 인식 위에 놓여 있는지를 확인하는 계기가 되기도 했습니다.지역 콘텐츠로서 디저트를 육성하기 위해서는 결과물 이전에 기획, 연구, 시도와 실패를 포함한 전 과정에 대한 이해가 선행될 필요가 있어요. 실질적으로 가장 중요한 해법은 '개인'이 아닌 '지역' 중심의 협력에 있습니다. 생산자, 교육자, 행정, 지역 공동체가 역할을 나누고 연결될 때 지속 가능한 브랜드로 성장할 수 있습니다. 이를 위해서는 안정적인 생산 기반 지원과 함께 교육·체험 프로그램으로의 확장, 그리고 지역의 역사와 자원을 입체적으로 풀어내는 스토리 기반 홍보 체계가 필요합니다. 이러한 기반이 갖춰질 때, 지역 디저트는 단순한 먹거리를 넘어 지역을 대표하는 문화 자산이자 관광 콘텐츠로 자리할 수 있을 것입니다."