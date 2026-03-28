왕초보 한국어 교사, 레벨테스트 감독으로 첫 교실에 서다

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'이 학생들이구나.'

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'아, 신기하다.'

"시험 시간, 12시에 시작해요. 12시 50분에 끝나요. 다 풀어도 나가지 않아요. 엎드려 자요."

"답안지, 답안지 이렇게 표시해요. 이거 안 돼요, 이거 안 돼요. 이렇게 해요."

"핸드폰, 핸드폰 다 주세요."

"'의자'를 '휘자'라고 썼는데 틀렸다고 해야 할까요?"

"알긴 안 건데... 부분 점수라도 줍시다."

"자기소개 서술형 문제에서요. 시험지 앞뒤를 보면서 다른 문제에 나온 단어를 조합해서 쓰더라고요."

"머리가 좋네."

"일부러 앞 문제에 그 단어 넣은 거예요."

'그런 것까지 신경 쓰셨구나.'

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

3월 25일 오전 11시 40분. 시간이 다 되어 서둘러 사무실이 있는 건물의 유리문을 열었다. 웅성거리는 소리가 로비를 가득 채운다. 진한 피부색 속에서 반짝이는 눈들이 나를 힐끔 보기도 하고, 젊음 특유의 생기를 담은 대화를 이어가기도 한다.사무실에서 간단한 안내를 받은 뒤, 3층 교실로 올라갔다. 학생들이 하나둘 들어오며 "안니-용하세요" 하고 인사한다. 서로 눈을 마주치며 큭큭 웃다가 자리에 앉는다. 곧 교실이 가득 찬다.베테랑 선생님은 컴퓨터와 모니터링 화면, 프로젝터를 차례대로 켜고 능숙하게 디지털 시계를 칠판에 띄운다.엎드리는 시늉을 한다.마지막 동그라미 숫자를 까맣게 채워 마킹한다.선생님을 따라 나도 학생들의 핸드폰을 수거한다. 순순히 건네는 학생들이 대부분이지만, 없다는 듯한 표정으로 버티다가 "주세요"라는 말에 씨익 웃으며 꺼내는 장난꾸러기도 있다.오랜만에 보는 시험용 갱지를 열심히 들여다보면서 답을 체크하는 이들은, 한 학기 수업을 마치고 새 학기 반 배정을 위해 레벨 테스트를 보는 방글라데시 학생들이다. 마지막 서술형 문제 두 개에 답을 적는 모습에서 각자의 한국어 실력이 고스란히 드러난다.50분의 시험 감독 시간은, 내 상상의 옷이 한 꺼풀 벗겨지는 시간이었다. 수업이 시작되면 매주 한 꺼풀씩 더 벗겨지겠지. 언제쯤이면 온전한 현실 속에서 이 학생들을 자연스럽게 대하는 선생이 될지 알 수 없는, 나는 아직 초보 한국어 선생이다.내가 만날 학생들은 "안니용하세요"도 어색한 초초급이라는데, 초보 한국어 선생과 초보 한국어 학생들이 함께 채워갈 수업 모습이 아직은 어렴풋하다.점심시간, 앞자리에 앉으신 선생님이 시험 감독 중에 본 답안 이야기를 꺼내신다.잠시 고민하던 주임 선생님이 답했다.선생님들이 크게 웃었다.문제를 출제한 주임 선생님의 말에서 머리가 잠시 멈칫했다.'어떻게 잘 가르칠까'라는 기능적인 고민에만 머물러 있던 초보 교사의 눈이 조금 열리는 순간이었다.부디 첫 학생들은 초급을 조금 벗어났거나, 초급 끝자락에 있는 학생들이길 바랐다. 그러나 내가 맡게 될 학생들은 초초급 단계라고 했다. 한글 자모음부터 가르쳐야 한다는 생각에 머릿속이 까매졌다. 초등학교 입학 직전에야 겨우 한글을 뗀 두 아들이 겹쳐 보여서 였을까. 논리와 설명의 여지가 적은 그 단계를 가르치는 일이 내겐 너무 어렵게 느껴졌다. 초보 한국어 교사의 고민이 더 깊어졌다.레벨테스트에서 만난 생기 넘치는 학생들이 '선생님, 제가 함께 공부할 학생이에요!''하고 내게 손짓하는 것 같았다. 동료 교사의 애정 어린 말은 '교실은 서로의 존재가 오가는 살아있는 현장'이라고 알려주는 것 같았다.그날, 교사인 나도 레벨테스트를 치렀다. 결과는 별로였지만, 오류를 수정할 기회를 얻었다. 하마터면 가르쳐야 할 대상과, 그들과 함께 만들어 갈 수업에 대한 기대를 빠뜨린 채 첫 만남을 준비할 뻔했다. 내가 줄 것만 생각하고 있었는데, 그들로부터 받을 것이 있다는 사실을 기대하게 되었다.한국어 교사로서는 초보일지 모르지만, 수업에 대한 기대마저도 초보일 수는 없다. 내 부족함을 채우는 데 급급한 교사가 아니라, 학생들과 충분히 소통하고 지식과 정서를 나누며 살아있는 수업을 만드는 교사가 되고 싶어졌다.한국어 왕초보, 한국어 교사 왕초보. 왕초보들이 만들어 낼 에너지를 기대해 본다. 다음 주부터 수업 시작이다.