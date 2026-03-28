다시, 약은 언제 위험해지나... '그알' 약물 노출이 남긴 질문

지금 약을 복용 중이라면, 겁이 난다고 임의로 끊지 마십시오. 걱정이 되면 먼저 담당 의사와 상의해야 합니다. 벤조디아제핀은 갑자기 중단할 경우 불안, 불면, 현기증이 심해질 수 있고, 드물게는 경련 같은 금단반응으로 이어질 수 있습니다. 중단이 필요하다면 의료진과 감량 계획을 상의하는 것이 원칙입니다.