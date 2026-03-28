청벚꽃 명소 개심사, 괘불과 전통예술로 봄잔치 연다

큰사진보기 ▲‘제3회 개산 괘불예술제’ 포스터 ⓒ 최미향 관련사진보기

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충남 서산 개심사가 개산대제 1372주년을 맞아 오는 4월 11일 오전 9시 30분, 개심사 큰마당에서 '제3회 개산 괘불예술제'를 개최한다. 주최·주관은 대한불교조계종 개심사이며, 충청남도와 서산시, 제7교구 본사 수덕사가 후원한다.개심사는 서산을 대표하는 고찰이자, 봄이면 청벚꽃으로 이름이 오르는 곳이다. 산사 특유의 고요함과 봄의 정취가 깃든 공간에서 열리는 이번 예술제는 불교 의식의 장엄함과 지역 전통문화의 생동감을 함께 전할 예정이다.이번 행사는 봄을 맞은 산사 마당이 수행의 공간을 넘어 사람과 전통, 예술이 함께하는 문화의 장으로 넓어진다는 점에서 주목된다. 괘불예술제는 불교 의식의 엄숙함과 전통연희의 흥을 한자리에서 풀어내며, 개심사의 봄 풍경 속에서 지역 문화의 매력을 더욱 또렷하게 보여줄 것으로 기대된다.이번 예술제 1부에서는 덕숭총림 수덕사 방장 달하 우송대종사의 법어와 함께 괘불 이운식이 진행된다. 여기에 무형문화재 제40호 보유자 보명스님 등 15명이 함께하는 야단법석이 마련돼, 사찰의 오랜 의식문화가 현장 속에서 되살아날 예정이다.이어지는 2부는 전통타악그룹 '굿', 국악밴드 '얼쑤', 국가무형유산 줄타기보존회의 공연이 펼쳐진다. 또 예산 취타대와 대동놀이, 버나놀이, 상쇠놀이, 장구놀이, 사물판굿, 소고놀이, 열두발 채상놀이는 축제의 흥을 한층 끌어올릴 것으로 보인다.개심사 혜산 주지 스님은 "부처님의 자비가 가득한 봄날, 어김없이 올해도 정성을 다해 예술제를 봉행한다"라며 "부처님의 가르침이 선율로 흐르는 이 자리에서 마음의 평안과 환희를 함께 나누시길 바란다"고 전했다.한편, 지역 사찰이 여는 문화행사는 신도를 떠나 누구나 찾아와 전통문화를 만나고, 공동체의 숨결을 느끼는 마당이 되고 있다. 개심사 괘불예술제는 불교문화와 지역 예술이 한데 어우러지는 자리라는 점에서, 서산의 봄을 알리는 대표 문화행사로 자리매김하고 있다.