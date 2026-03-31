브루나이의 '로열'은 누구를 위한 것일까

3월 중순 브루나이를 다녀왔습니다. 동남아시아 헌법 연재 중 브루나이 편입니다.

큰사진보기 ▲이스타나 누룰 이만(브루나이 군주가 사는 궁전) ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲브루나이 공용버스 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲브루나이공항라운지에서 나온 특식 ⓒ 여경수 관련사진보기

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브루나이 공항으로 돌아가는 길에 브루나이 군주가 거처하는 '이스타나 누룰 이만'을 차창 너머로 바라보았다. 이곳은 세계 최대 규모의 궁전이라고 한다. 높은 담장과 경비 초소, 그리고 그 너머로 황금빛 지붕이 어슴푸레 보였다. 평소에는 일반인 출입이 금지된 곳이다.라마단이 끝나는 명절 연휴 중 단 3일간 국민에게 개방되어 왔는데, 2021년 이후로 그 행사도 중단되었다고 한다. 이번 기행을 준비하면서 한 여성이 궁전 앞까지 갔다가 발길을 돌리는 영상을 보았다. 그녀가 울컥하던 장면이 기억에 남았다. 영상을 끝까지 보니, 국왕의 환대보다 캄퐁 아에르 현지인의 환대가 그녀에게 더 큰 힘이 되어 주었다.이번 기행에서 느낀 브루나이 헌정 질서의 핵심은 결국 하나다. 말레이 전통, 이슬람 신앙, 군주제 권위, 이 세 가지가 서로를 떠받치며 하나의 체제를 이룬다. 거기에 석유 수입이 물질적 기반을 제공한다. 브루나이 헌법은 1959년 이후 수차례 개정되었지만, 권력분립도 국민주권도 기본권 보장도 새롭게 도입된 적이 없다.특히 2004년 개정으로 국왕의 면책 특권을 헌법에 명시했다. 과거 유럽의 절대왕정 시대에나 있을 법한 일이다. 브루나이에서 헌법은 국민이 국가를 만드는 규범이 아니라, 군주가 국가를 조직하는 질서다. 내가 처음 헌법을 공부할 때 배웠던 흠정헌법이다. 지금은 시험에도 잘 나오지 않는 이 단어를 브루나이에서 실제로 경험하고 있다.공항으로 돌아가는 길에는 버스터미널에서 버스를 탔다. 비용은 1달러인데, 시내에 있는 공용 버스들은 대체로 낡고 불편했다. 에어콘도 나오지 않아, 창밖에서 뜨거운 열기가 들어오는 구조였다. 경제적 부국에서 시민들의 편의나 관광객을 위한 정책에는 관심이 없어 보였다. 지금의 군주가 자동차 수집광이어서 해외의 유명한 자동차를 상상 이상으로 보유하고 있다는데, 역시 절대 권력은 절대 부패한다는 격언은 상식인 모양이다.브루나이 공항에 도착하여, 공항라운지에 들어갔다. 보통의 공항라운지처럼 음료와 음식이 제공되어 있었다. 시간이 조금 지나고 나서, 커다란 물고기가 삶아져서 나왔다. 칼과 포크로 각자가 덜어 먹을 수 있게 조리되어 있었다. 공항 라운지에서 갑자기 특식이 나온 느낌이다.그때쯤 해가 저물어갈 때였는데, 아마도 라마단 기간인 낮에 먹지 못한 것을 보충하고자 하는 이유였을 것 같다. 그러고보니, 처음에 공항라운지에 들어갔을 때는 식사하는 손님들이 거의 없었는데, 나올 때쯤에는 많은 손님들이 있었다.브루나이·싱가포르·말레이시아는 모두 영국의 식민지에서 출발했다. 그러나 독립 이후 절대군주제, 공화제, 입헌군주제로 각자의 길을 선택했다. 같은 출발점에서 어떻게 이토록 다른 헌법 질서가 탄생했는지를 생각하며 공항으로 향했다.시간은 18시 30분, 로열 브루나이 항공편이 다음 목적지인 싱가포르를 향해 활주로를 달리기 시작했다(BI423). 당분간은 '로열'이라는 단어가 왕의 권위처럼 품질을 보증하는 용어가 아니라, 1인이나 소수 집단의 권력으로 느껴질 것 같다. 이륙하는 순간 창밖을 보니 노을에 비춰진 모스크와 궁전의 황금 돔이 더욱 빛나고 있었다. 그 빛만큼이나 브루나이 시민들의 자유가 빛나는 날이 오기를 기원했다.헌법학자로 전제군주국가의 현실을 보고, 하루 종일 마음이 심란했다. 뜻밖에도 브루나이항공비행기 안에서 따뜻한 배웅인사를 받았다. 싱가포르까지 2시간 거리임에도 정식 식사로 기내식이 제공되었는데, 사전에 과일식으로 요청을 했었다. 일반석임에도 불구하고, 히잡을 쓴 승무원이 과일식을 전해주고 꼬박꼬박 나의 이름을 불러주면서 음식이나 음료를 제공해주었다.그녀는 내릴 때쯤에는 먼저 나에게 한국 출신이냐고 묻고서는, 자신이 한국을 좋아한다는 말을 전했다. 그동안 동남아시아 여행에서 동남아시아인들이 한국인을 좋아한다는 인상은 받아왔지만, 이처럼 따뜻한 인사는 뜻밖이었다.