오는 봄 맞으러 서울식물원에 가다

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큰사진보기 ▲서울식물원온실 입구 모습 ⓒ 차상순 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울식물원 온실 속 열대 꽃이국 풍치를 더했다. ⓒ 차상순 관련사진보기

"저는 보라색 꽃이 참 좋아요."

"튤립이 필 때쯤 다시 한번 더 와요."

"그래요. 4월엔 튤립이 군락을 이룰 겁니다. 꼭 한 번 더 와요, 우리."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

'탐매'(探梅)라는 말이 있다. 이른 봄에 매화꽃이 핀 곳을 찾아가 즐기거나 감상한다는 뜻이다. 얼마 전에 어느 작가가, 순천에는 홍매화가 많다며 그걸 보려고 길을 나서더니 선암사와 순천 복음교회 정원에 만발한 홍매화 사진을 첨부한 글을 올렸다.그걸 보니 가만히 앉아서 다가올 봄을 기다리기만 할 수 없어서 안달이 났다. 이미 이 강산에 봄이 당도했다는데 어디에라도 가서 봄맞이를 하고 싶었다. 그래서 서울의 봄을 보러 여행 동료인 지인과 탐춘(探春) 길에 나섰다. 때마침 혹한이 고개를 숙인 지난주 화요일이었다.보온재처럼 두르고 다녔던 두꺼운 패딩을 벗어 던지고 한결 가벼워진 옷을 입었다. 지하철로 두 정거장만 가면 당도할 수 있는 서울식물원으로 향했다. 2년 전, 튤립이 만발했을 때 한번 다녀온 곳이기도 하다. 그래서 가는 길이 어렵지는 않았다. 공항철도 마곡나루역에서 하차하여 3, 4번 출구로 나가면 식물원의 열린숲과 곧바로 연결된다. 9호선, 5호선을 이용해도 되는 곳이다.서울식물원은 싱가포르 보타닉 가든과 영국 에덴 프로젝트를 벤치마킹하여 주제 정원, 공원(열린숲, 호수원 습지원), 매력 정원(햇살 정원 등 다섯 군데), 씨앗 도서관 등으로 구성되어 있다. 식물원과 공원이 유기적으로 결합한 '공원 속 식물원'이다. 지속 가능한 녹색도시의 미래상을 제시하고, 식물 8천 종 이상 보유를 목표로 성장해 나아가고 있다고 식물원 홈페이지에서 소개하고 있다.서울식물원으로 가면서 생애 처음으로 65세 어르신에게 제공되는 '시니어 패스' 카드를 이용했는데 기분이 묘했다. 남편은 나보다 2년 더 일찍 그 카드를 이용했다. 남편이 인천 지하철을 이용할 때면 개찰구에서 '삐, 삑'하는 소리가 났는데 공항철도에서는 "행복하세요", "즐거운 여행 되세요", "조심하세요" 이런 말이 들렸다.꼼짝없이 노인티를 만천하에 알리며 지하철을 타는 셈이다. 게다가 지하철 노약자석이 텅 비어있었다. 그런데 당당하게 그 자리에 앉으려니 맘이 불편했다. 아직 두 다리가 성한데… 눈치를 살피면서도 염치 불구하고 빈자리에 앉았다. 모두가 나만 쳐다보는 듯했다. 그래서 고개를 수그리고 애꿎은 휴대폰 화면만 봤다.눈은 휴대폰을 보고 있었지만, 생각은 다른 데 있었다. 캐나다로 이민을 간 한 여성이 현재 69세인데도 마라톤 완주를 몇 번이나 했다는 글이 생각났다. 그런 걸 보면 나이는 숫자에 불과하다는 말이 맞는다. 그래서 더욱 노약자석에 앉으니 좌불안석이었다. 아마 막 노년기에 접어드는 중이라 그럴 것이고 몇 년 지나면 익숙해질 것 같다. 봄나들이 가는 도중, 노약자석에 앉아서 이런 생각으로 맘이 복잡해질 줄 몰랐다.이번 나들이에서는 호수 주변을 산책하기로 했다. 그런 후에 주제 정원, 온실 등에 들어가 보기로 했다. 산책길과 수변 관찰 데크가 조성되어 있었고 호수 계단에 앉아 식물원을 조망하거나 습지 식물과 텃새를 관찰할 수도 있는 휴식 공간도 있었다.때마침 봄기운이 완연하여 바람이 살랑살랑 불고 있었다. 우린 호수 둘레를 한가로이 걸었다. 일상을 떠나니 비로소 여유로워질 수 있었다. 막 잎이 돋아나는 수양버들도 하늘거렸다. 버드나무 가지가 부드럽게 늘어져 물가 정취를 더해 주었다.버드나무는 생명력이 강하니 오래 볼 수 있는 장점이 있다. 때론 꽃보다 나무일 때가 있다. 수양버들이 그런 것이었다. 그 주변으로 아이리스, 붓꽃 등의 새싹이 뾰족뾰족 올라오고 있었다. 갈색 흙바닥을 뚫고 올라오는 여린 초록색이 생명 빛깔처럼 유난히 빛나 보였다.사실, 서울식물원 호수는 저류지와 유수지다. 그래도 서울 하늘 아래서 유유자적하게 물가를 산책할 수 있다는 게 어딘가? 온통 콘크리트 숲속인데 떡하니 자리하고 있는 공원과 호수는 마치 서울의 허파처럼 여겨졌다. 호수 둘레만 한 바퀴 휙 돌아도 하루치 산책 분량이 됐다.이어서 발길을 돌려 주제 정원을 거쳐 온실 쪽으로 향했다. 그곳으로 가는 길에 초록 이파리 속에 노랗게 핀 꽃이 눈길을 끌었다. 수선화를 커다란 화분에 잔뜩 모종하여 봄이 당도했음을 알리고 있었다. 아래쪽으로 내려다보니 재배 온실 옆에 모종판이 여럿 나와 있었다.그 재배 온실에서 겨우내 잘 키워 제때보다 이르게 꽃을 피웠던 모양이다. 드디어 지중해와 열대기후 환경을 바탕으로 독특한 식물을 볼 수 있는 온실로 입장했다. 이곳은 소정의 입장료가 있었다. 그런데 신분증을 내미니 65세 이상에 해당하여 입장료가 무료였다.한겨울에 와도 그곳에는 꽃이 만발해 있겠다. 적도 근처 월평균 기온 18°C 이상인 지역의 식물이 재배되고 있으니 말이다. 그러므로 서울의 봄은 서울식물원에서는 사시사철 즐길 수 있겠다. 열대관에서는 바나나·커피·카카오 같은 열대 식물, 지중해관에서는 올리브·라벤더·로즈메리·유칼립투스 같은 지중해 식물을 볼 수 있다. 어마하게 큰 선인장, 용설란 등은 이국적 풍치를 한껏 자아냈다.지인과 오래 지내왔던 사이였건만 지인의 꽃 취향을 몰랐었다. 지인은 보랏빛 꽃 앞에서 한참 머물렀다. 남색에 가까운 짙은 보라색 꽃이었다. 사진으로 찍어보니 고유의 빛깔을 담아낼 수가 없었다. 자연 빛깔을 카메라가 그대로 구현하지 못했다.꽃을 꽂은 모자가 곁들인 액자 모양의 포토존에서 포즈를 취하며 사진도 찍었다. "혹시 필요할지 모르니 우리 스냅 사진 잔뜩 찍어요"라면서 독사진을 여러 장 찍었다. 사춘기 소녀로 돌아가 꽃처럼 화사하게 웃으며 카메라를 바라보는 지인이 그렇게 예뻐 보일 수가 없었다.온실 내부를 한참 돌아다니다가 2층으로 올라가 스카이 워크를 걸어 출구로 나왔다.스카이 워크에서 온실을 내려다보는 운치가 또 달랐다.돌아오는 지하철 안에서 휴대폰 갤러리를 살펴보니 빨강, 분홍, 노랑, 흰색 등 형형색색의 튤립이 가득한 사진이 있었다. 사진 메타데이터를 살펴보니 튤립이 만발하였을 때는 2년 전 4월 중순이었다. 그래서 캘린더에 알림을 설정했다. 꼭 그 시즌에 다시 가볼 참이다.봄이 우리에게 다가오든지 우리가 봄을 찾아 떠나든지 봄은 오고야 만다. 서울의 봄도 이제는 당도했다. 길가 담장에 노란 개나리가 만개했으니 이제 완연한 봄이다.