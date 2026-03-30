낭독 들으면서 "칭찬할 것을 생각해" 했더니 벌어진 일

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큰사진보기 ▲아이들의 눈이 반짝 반짝 빛났다.내 말이 어떠냐고 아이들에게 물었다. 한 아이가 말했다. 오늘 저는 태어나서 처음으로 제가 쓴 글이 좋다는 칭찬을 받아봤어요. 그렇게 칭찬을 받으니까 글을 더 쓰고 싶어졌어요. 그리고 저도 다른 사람글에 칭찬을 해주니까 마음이 따뜻해지면서 더 좋은 사람이 된 것 같아서 정말 좋았어요. 글쓰기가 재미있어요. ⓒ Unsplash 관련사진보기

"나눠주셔서 감사합니다." 약 7년 동안 운영한 어른 글쓰기 모임 <쓰고뱉다>에서 글 낭독이 끝난 후에 박수와 함께 울려 퍼지는 말이다. 내가 참 좋아하는 메아리다.나눠주는 것은 좋은 일이다. 글을 나눈다는 것은 마음을 나눈다는 것과 가장 근접하다고 본다. 콩 한쪽 나눠줘도 감사합니다가 어울리는데, 마음을 나눠준 것인데 감사하다는 인사를 듣는 것은 마땅하다.이 DNA를 내가 운영하고 초등학생을 대상으로 운영하고 있는 교습소 <쓰고뱉다> 아이들에게도 고스란히 이식했다. 이번 주에 거의 최초로 아이들에게 '해야 할 일'이라는 이름으로 한 주 동안 있었던 일 중 가장 나누고 싶은 것을 써오라고 했다. 굳이 '해야 할 일'이라 부른 것은 과제, 숙제 이런 이름들이란 퇴색 혹은 오염된 지 오래라고 생각했기 때문이다.아이들이 이 해야 할 일을 즐거이 할 수 있도록 사전 작업에 정성을 쏟았다. 방법을 알려주고, 연습을 시켰다. 그러니 다들 어렵지 않게 해왔노라고 말했다. 가장 공포스러워하고, 혐오에 가깝도록 싫어하던 글쓰기를 당당하게 해온 모습 자체에서 벅참은 이미 치사량이었다. 자, 누가 먼저 읽을래? 물으니 노트를 높이 흔들며 저요 저요 하는 모습은 내가 꿈에 그리던 모습 중 하나였다.자신의 글을 읽는 것을 꽤나 즐거워하는 눈치다. 당연하다. 인간은 자신의 이야기를 들려주고 싶어하고, 마음을 나누고 싶어하니까, 그리고 그걸 들어줄 사람이 있는데, 신나는 일이 될 수밖에.규칙을 알려줬다. 글을 낭독하는 사람은 다 읽고 나서 '이상입니다'로 끝내고, 그 글을 들은 우리는 '나눠주셔서 감사합니다'로 박수를 치면서 인사해주자. 이게 될까라는 마음은 잠시, 친구의 글을 듣고 나서 뭔가 할 수 있는 게 생긴 게 기쁘다는 듯 아이들을 심각할 정도로 잘 따라했다.한 가지를 더 요구했다. 친구 글에 대해서 우리 돌아가면서 칭찬을 할 거야. 글을 들으면서 칭찬할 것을 생각해. 몰입이 일어났다. 한 사람씩 돌아가면서 낭독하고, 인사하고, 칭찬하고 그렇게 시간을 보냈다. 이건 어른 글쓰기 모임인 쓰고뱉다에서 보던 풍경의 재현 자체였다. 물었다. 이런 시간을 왜 가지는 걸까?라면서.여러 좋은 대답이 나왔다만, 내가 아이들에게 말해준 것은 이것이었다. 이건 '다정함'을 발휘하는 시간이다. 정성스럽게 써온 친구의 글을 잘 들어주는 다정함, 그리고 그 글에 대해서 칭찬해주는 다정함. 앞으로도 우리는 이 일을 계속해 나갈 것이고, 우리는 이 속에서 다정함을 배우게 될 거야.내가 쉽게 정의한 다정함이란 내 곁에 있는 존재들에게 따뜻한 마음을 사용하는 것이다. 나는 새삼 우리가 사는 요즘 세상에 가장 중요한 것은 이 다정함이라고 믿는다. 가속을 넘어 폭주에 가까운 문명의 발전이 쉴 새 없이 기우는 이 인간 세상의 악으로부터 구원해주리라 보지 않는다.다정함에는 가능성이 있다. 세상을 바꾼다거나, 누군가를 구원한다는 거창함이 아니다. 그럼에도 불구하고 우리 주변을 조금은 더 아름답게 만들어 줄 수 있는 힘은 분명 그곳에 있다. 그것이야말로 거침없이 자신의 길을 가는 악에 대하여, 끊임없이 증명해 나가야 하는 선한 미동이다. 그래서 이것은 가르쳐야 하는 것이고, 배워야 하는 것이고, 끝내는 지켜내야 하는 것이다.말을 이었다. 애들아, 너희는 수많은 '공부'라고 하는 것들을 하기 위해서 학교나 학원을 다니지 않냐. 그런데 이토록 중요한 다정함이란 어디서 배울 수 있을까? 물론 앞서 말한 것들이 중요하지 않다는 건 아니지만, 다정함을 모르는 인간이 된다면 그것들은 아무것도 아니야.그러니 우리 이렇게 글쓰기로, 또 글 나눔으로 다정함을 발휘하자. 연습하자. 그러면 적어도 이 쓰고뱉다에 올 때마다 너희는 조금은 더 다정한 사람이 될 거고, 그 다정은 너희 주변으로 퍼져서 어쩌면 너희가 가는 곳이 조금은 더 아름다워질지도 모르는 일이니까.아이들의 눈이 반짝반짝 빛났다. 내 말이 어떠냐고 아이들에게 물었다. 한 아이가 말했다. 오늘 저는 태어나서 처음으로 제가 쓴 글이 좋다는 칭찬을 받아봤어요. 그렇게 칭찬을 받으니까 글을 더 쓰고 싶어졌어요. 그리고 저도 다른 사람 글에 칭찬을 해주니까 마음이 따뜻해지면서 더 좋은 사람이 된 것 같아서 정말 좋았어요. 글쓰기가 재미있어요.글쓰기는 이렇게 배워야 하는 것이다. 다정함과 함께. 물론 이제 시작이다. 이런 생각도 스쳤기 때문이다. 이 다정함이 과연 언제까지 지속될 수 있을까.아이들이 자라서 비교와 경쟁이 일상이 되는 세계로 들어갔을 때도, 이렇게 서로의 글을 들어주고, 기꺼이 칭찬을 건네는 일을 계속할 수 있을까. 혹은 이 또한 지금 이 공간 안에서만 가능한, 아주 잠깐의 풍경에 불과한 것은 아닐까.그럼에도 불구하고 시작이다. 이 다정함이 오래 남기를 바라는 마음에, 나는 아직은 이 시간을 믿어보기로 한다. 고민은 뒤로하고, 다만 매주 다정해질 나와 아이들을 생각하며 벌써부터 행복하련다.