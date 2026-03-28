"이란 미사일 3분의 1만 파괴"… 트럼프의 전쟁성과 과장 논란

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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미국과 이스라엘의 대이란 공습이 한 달에 접어든 가운데, 이란의 미사일 전력이 여전히 상당 부분 유지되고 있다는 평가가 나왔다. <로이터통신> 보도를 비롯해 미 의회와 전문가 분석에서도 유사한 진단이 이어지면서, 전황을 둘러싼 '성과 과장' 논란이 확산되고 있다.<로이터통신>은 27일(현지 시간) 미 정보당국 관계자들을 인용해, 미국이 확실하게 파괴했다고 판단하는 이란의 미사일 전력은 전체의 약 3분의 1 수준에 그친다고 보도했다. 나머지 상당수는 지하 터널과 벙커에 매설돼 있어 손상 여부조차 명확히 확인하기 어려운 상태라는 설명이다.이 같은 평가는 이란이 여전히 의미 있는 수준의 군사 능력을 유지하고 있음을 시사한다. 특히 전투가 종료될 경우, 지하에 은닉된 무기 일부를 복구해 재사용할 가능성도 제기된다.앞서 도널드 트럼프 대통령은 이란의 미사일이 "거의 남지 않았다"고 주장했다. 그러나 정보당국의 평가는 보다 신중하다.트럼프 대통령은 호르무즈 해협 작전 가능성을 언급하며 "99%를 제거하더라도 남은 1%가 대형 유조선을 타격하면 치명적"이라고 말해, 잔존 전력에 대한 위험성도 동시에 인정했다.미 국방부 역시 전쟁 이후 이란의 미사일·드론 공격이 약 90% 감소했다고 밝혔지만, 이는 발사 능력 약화를 의미할 뿐 전체 전력 소진과는 거리가 있다는 해석이 나온다.미 의회에서도 회의적인 시각이 제기된다. 민주당 소속 세스 몰턴 하원의원은 "이란이 모든 전력을 사용하지 않고 일부를 남겨두고 있을 가능성이 크다"며 "상황을 보며 대기하고 있을 수 있다"고 지적했다.실제 이란은 최근에도 공격 능력을 과시하고 있다. 아랍에미리트를 향해 탄도미사일과 드론을 발사한 데 이어, 인도양의 미·영 군사기지를 겨냥한 장거리 미사일 공격도 처음으로 감행했다.전문가들은 이란의 광범위한 지하 군사시설을 핵심 변수로 꼽는다. 프랑스 파리정치대학 시앙스 포(Sciences Po) 소속 이란 군사 전문가 니콜 그라예프스키는 "이란이 여전히 약 30% 수준의 미사일 전력을 유지하고 있을 가능성이 있다"고 분석했다.그는 "집중 폭격을 받은 시설에서도 공격이 이어지고 있다는 점은 작전 성과가 과장됐을 가능성을 보여준다"고 지적했다.미국 국방부 역시 이란의 '터널 전략'을 주요 도전 과제로 인정하고 있다. 광범위한 지하 시설로 인해 정확한 보유량과 피해 규모를 파악하기 어렵다는 것이다.한편 미군 중부사령부는 '에픽 퓨리(Epic Fury)'로 명명된 이번 작전이 계획대로 진행 중이라고 밝혔다. 1만 개 이상의 군사 목표물을 타격했고, 이란 해군 대형 함정의 92% 이상을 무력화했다는 설명이다.미군은 미사일과 드론 자체뿐 아니라 생산 공장과 조선소 등 군수 산업 기반까지 타격하는 데 주력하고 있다고 강조했다.그러나 전문가들은 이란의 미사일 전력이 완전히 제거되지 않은 상황에서 전쟁이 종료될 경우, 중동 지역의 불안정성이 지속될 수 있다고 경고한다.특히 호르무즈 해협을 둘러싼 군사적 긴장은 여전히 남아 있어, 국제 유가와 글로벌 공급망에도 영향을 미칠 가능성이 크다.결국 이번 전쟁의 성과를 둘러싼 평가가 엇갈리는 가운데, 이란의 '숨겨진 전력'이 향후 중동 정세의 핵심 변수로 떠오르고 있다는 분석이다.