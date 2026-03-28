하루 5시간 자며 '8 to 2' 공부하는 고2... 그가 포기한 '재능'

"너 진짜 괜찮은 거니?"

"저는 약과에요. 저보다 더 빡빡한 아이들이 얼마나 많은데요."

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"뭘 하기는요. 밀린 숙제를 하거나 다음 주에 배울 내용을 예습해야죠."

큰사진보기 ▲AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

평소 일과를 전해 듣고 화들짝 놀라 물었더니, 올해 고등학교 2학년인 민수(가명)는 되레 멋쩍어하며 손사래를 쳤다. 주중과 주말 가릴 것 없이 그의 일과표는 이른 아침부터 늦은 밤, 정확하게는 자정을 넘긴 새벽까지 온통 공부로만 채워져 있었다. 1년 365일, 학교와 학원, 독서실을 순례하는 일정뿐이었다.그의 일과는, 이른바 '8 to 2'였다. 매일 아침 8시에 공부를 시작해 새벽 2시가 되어서야 끝이 난다는 뜻이다. 그 사이 6시간이 취침 시간이냐면, 그것도 아니다. 잠들기 전에 밤참을 먹고, 일어나 씻고 등교 준비하는 시간을 고려하면 하루에 5시간을 자는 날도 드물단다. 그는 우리나라에서 5시간 이상 자는 고등학생은 많지 않을 거라고 말했다.민수의 성적은 최상위권이다. 모든 과목을 두루 잘하고, 수업 태도도 바르며, 주위에 그를 따르는 친구들도 많다. 그를 무시하거나 흉보는 아이도 없을뿐더러 그가 다른 친구들 뒷담화하는 것도 들어본 적이 없다. 평소 그가 보이는 서글서글하면서도 깍듯한 모습은 모두가 아들 삼고 싶다고 말할 정도로 교사들의 칭찬도 자자하다.그의 하루를 따라가 봤다. 주중 아침 8시 등교는 그의 오랜 루틴이다. 지각이라는 단어는 그의 사전에 없다. 어수선한 교실에서도 조회가 시작되는 8시 30분까지는 당일 교과를 예습하거나 지난밤 미뤄둔 과제를 하느라 분주한 시간이다. 그는 수험생에게 자투리 시간을 어떻게 활용하느냐가 당락을 결정한다고 믿는다.오후 4시 반. 정규수업이 끝나도 수업은 계속된다. 매일 두 시간씩 방과 후 수업이 진행된다. 언뜻 수업 앞에 덧붙여진 '방과 후'라는 말이 낯설게 느껴진다. '방과 후'는 수업이 끝났다는 뜻이니, 방과 후 수업이란 '수업 이후의 수업'이라는, 형용모순 같은 조합이다. 모르긴 해도, 세계에서 유일하게 대한민국에만 존재하는 용어이지 싶다.'7(정규수업)+2'의 방과 후 수업이 끝나면 본격적인 개인 공부가 시작된다. 저녁 급식을 먹고 나서 야간자율학습(야자)이 이어진다. 수업이 행해지던 교실은 개인별 자습 공간으로 변한다. 민수는 입학 이후부터 지금까지 야자에 빠짐없이 참여하고 있다. 그는 야자가 끝나는 밤 10시까지를 학교의 공식 일과라고 여기고 있다.야자 참여 인원은 '청운의 꿈을 품은' 고1이 가장 많고, 시나브로 '현실의 벽을 절감하는' 고2 때 줄었다가, 수능을 코앞에 두고 '지푸라기라도 잡으려는' 부담감에 고3 때 다시 늘어난다. 야자 참여 인원의 변동을 통해 대입이 교육과정과 학사일정까지도 좌지우지하는 우리 교육의 강퍅한 현실을 다시금 절감하게 된다.밤 10시는 학교 교실의 불이 꺼지는 시간일 뿐, 공부를 멈추기에는 아직 이르다. 그 시간 다시 보습학원이나 독서실을 찾는 아이들이 적지 않다. 듣자니까, 밤 11시경부터 새벽 1시경까지 향후 시험 일정에 맞춰 당일 학습한 교과의 복습을 도와주는 '관리형 독서실'도 성업 중이라고 한다. 다행히도(?) 자기 주도적 학습이 잘 훈련된 민수에겐 그런 서비스는 불필요하다.지칠 법도 하건만, 민수의 눈은 낮보다 초롱초롱하다. 우리나라 고등학생들 대다수는 낮 동안 게슴츠레한 눈으로 졸음과 싸우다가 해가 지면 잠이 깨고 정신이 맑아지는 '야행성 동물'이다. 아침 식사는 거를지언정 등굣길 에너지 음료는 빼먹지 않고 마신다는 아이들이 태반이다. 에너지 음료에 기대어 학교생활을 버티는 셈이다.공식적으로 방과 후 수업과 야자가 없는 매주 수요일의 일상도 차이가 없다. 다른 요일과 다른 점이 있다면, 공부 장소가 학교가 아닌 학원과 독서실로 옮겨진다는 것뿐이다. 그래선지 아이들과 학부모의 불만이 잇따른다. 다른 날은 학교 급식소에서 저녁을 해결할 수 있지만, 수요일은 학원을 오가다 길거리에서 대충 끼니를 때우게 된다는 것이다.교육청에서 수요일을 방과 후 수업이 없는 날로 지정한 건 주중 하루만이라도 학업에 대한 아이들의 부담을 덜어준다는 이유에서였다. 그 취지는 이미 온데간데없이 사라졌고, 수요일을 '학교의 휴식일'로 여기고 있다. 교사들의 방과 후 수업과 야자 관리의 부담을 덜어주기 위한 교육청의 배려 아니냐는 거다.교육청과 학교가 수요일 하루 공부를 쉬라면, 아이들이 쉴 줄 알았던 걸까. 학기 중보다 방학이 더 바쁜 고등학생의 현실을 모르진 않을 텐데, 시행 초기부터 부작용을 우려하는 목소리가 컸다. '풍선 효과'로 아이들이 방과 후 곧장 학원이나 독서실로 향하게 될 거라고 예상했다. 오죽하면 '사교육 활성화를 위한 교육청의 빅픽처'라는 말까지 나왔겠는가.정말 충격적이었던 건, 민수의 숨 쉴 틈조차 없는 주말 일과였다. 토요일은 '10 to 2'이고, 일요일은 주중과 마찬가지로 '8 to 2'였다. 다른 게 있다면, 학교가 아닌 학원으로 등교한다는 점이다. 두세 시간 간격으로 이 학원 저 학원을 옮겨 다니다 보니 길에서 허비하는 시간이 적지 않다는 것도 평소와는 다르다.민수는 토요일을 일주일 중 '유일하게 쉬는 날'이라고 표현했다. 아침 시간이 여유로워 숨통이 트인다는 거다. 그런데, 민수는 그 시간조차 마음 편히 쉬지는 못하는 것 같았다. 그 시간에 뭐 하느냐는 질문에 그는 당연한 걸 묻는다는 듯한 표정으로 이렇게 답했다. 그의 취미 생활을 즐긴다는 답변이 나올 줄 알았기에 더 놀랐다.오로지 공부 시간으로만 채워진 민수의 일상을 굳이 미주알고주알 떠벌리는 이유가 있다. 새삼스레 요즘 고등학생들의 학습량과 학업 스트레스가 크다는 걸 강조하려는 것도 아니고, 현실을 제대로 반영하지 못하는 교육청의 탁상행정과 낡은 관행을 질타하려는 것 또한 아니다. 기실 이 둘은 삼척동자도 다 아는 내용 아닌가.민수는 공부도 곧잘 하지만, 그에겐 특출난 재능이 하나 있다. 그의 기타 연주 솜씨는 발군이다. 영어 잘하는 아이가 수학도 잘하고, 노래 잘 부르는 아이가 축구도 잘하는, 그런 수준이 아니다. 학교에 그만큼 공부 잘하는 아이는 있지만, 그만큼 기타를 능숙하게 연주하는 아이는 지금껏 만나본 기억이 없다. 지난해 학교 축제에서 그의 기타 독주는 무대를 압도했다.그의 기타 연주를 본 이들은 이구동성 오랜 기간 연습을 통해 갈고닦은 실력이라기보다 타고난 재능 같다고 말했다. 그는 이따금 공부에 지치거나 손이 근질근질할 때면, 점심을 먹는 대신 인근 성당을 찾는다고 했다. 성가대에 마련된 기타를 잡고 미친 듯이 연주하다 보면 시간 가는 걸 잊게 되는데, 그만큼 공부 시간을 빼앗기는 셈이어서 뒤늦게 후회한다고 했다.그의 연주 실력이 수준급이라는 건 그도 잘 안다. 기타를 연주하는 순간이 가장 행복하고 평생 기타를 연주하며 살고 싶지만, 그걸 직업 삼을 수 없다는 것 또한 잘 안다. 영민한 민수가 오늘의 공부가 내일의 막연한 행복을 위해 오늘을 저당 잡힌 '희망 고문'이라는 걸 모를 리 없지만, 다른 선택지가 없지 않으냐고 반문한다.어디 민수뿐이랴마는, 그에게 지금 필요한 건, 시험 문제 한두 개 더 맞히고 덜 틀리기 위해 몸을 갈아 넣으며 '8 to 2'의 일상을 견디는 게 아니라, 하루하루 성실하게 학교생활을 하며 자신의 재능을 키워갈 수 있는 시간이다. 학업에 대한 맹목적인 부담감이 우리 아이들의 다양한 재능을 썩히고 있는 현실이 안타까울 따름이다.'다양한 실력이 미래다.' 광주광역시교육청에서 앞세우는 슬로건이다. 민수뿐 아니라 교사들도 지금 우리 사회에선 학업 외 '다양한 실력'에 기웃거렸다간 '미래'는커녕 죽도 밥도 안 된다고 토로한다. 민수의 사례는 목표와 현실이 '따로국밥'인 우리 교육의 한계를 명징하게 보여준다. 이럴진대 '창의적인 미래 인재 육성'이 가당키나 한가.