39.8도 고열에도 교실 지킨 20대 교사, 결국 돌아오지 못했다

육아정책연구소 연구위원이자 영유아교육 정책 전문가입니다. 현재 교육부 정책자문위원회 국가책임교육돌봄분과 자문위원으로 활동하고 있습니다. 유보통합과 ECEC 정책, 재개념화 교육의 철학적 토대 위에서 현장에 맞닿은 혁신적 정책 대안을 제시하고자 합니다.