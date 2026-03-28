김종민 "30일, 행정수도특별법 7부 능선 넘는 분기점"...국토위 소위 상정 환영

큰사진보기 ▲김종민 국회의원 ⓒ 김종민 국회의원실 제공 관련사진보기

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행정수도특별법이 오는 30일 국회 국토교통위원회 법안심사소위원회 안건으로 상정되기로 하면서, 그동안 답보 상태였던 법안 논의가 본격적인 전환점을 맞게 됐다.김종민 국회의원(세종갑)에 따르면, 27일 여야 국토위 간사 간 합의를 통해 행정수도특별법이 30일 오전 10시 열리는 법안심사소위 안건으로 공식 상정됐다.김 의원은 "그동안 여야 간사와 원내 지도부를 상대로 법안 필요성을 지속적으로 설명해왔고, 이 과정에서 정치권 전반의 공감과 추진 의지를 확인했다"고 밝혔다.특히 국토위 법안소위에서 논의가 이뤄질 경우 이후 절차도 속도를 낼 수 있다는 전망이 나온다. 법안소위를 통과하면 국토위 전체회의를 거쳐 본회의로 이어지는 만큼, 입법 과정의 '7부 능선'을 넘는 분기점이 될 수 있다는 설명이다.김 의원은 27일 자신의 페이스북을 통해 "지난 며칠간 세종시민들의 간절한 바람에 귀 기울여 준 정치권에 감사하다"며 "대화를 나누면서 확인한 것은 여야 지도부 모두 행정수도특별법에 큰 이견이 없다는 점"이라고 강조했다. 이어 "제정법인 만큼 필요한 절차를 거쳐야 하지만, 빠른 시간 내 통과될 것으로 확신한다"고 말했다.또한 "대표 발의에 참여한 김태년, 강준현, 복기왕, 엄태영, 황운하 의원들과 함께 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "가다 서다를 반복해온 행정수도 열차를 이번에는 반드시 본궤도에 올려놓겠다"며 행정수도 완성에 대한 강한 의지를 드러냈다.이번 상정 합의로 행정수도특별법 논의가 속도를 낼 것으로 예상되는 가운데, 30일 법안소위 심사 결과에 관심이 쏠리고 있다.