정명근 화성특례시장, 예비후보 등록… "기득권 내려놓고 시민 선택 받겠다"

큰사진보기 ▲화성특례시장 예비후보 등록한 정명근 화성특례시장정명근 화성특례시장이 27일 제9회 전국동시지방선거 화성특례시장 예비후보로 등록하며 재선 도전에 나섰다. ⓒ 정명근 화성특례시장 예비후보 사무소 관련사진보기

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정명근 화성특례시장이 27일 제9회 전국동시지방선거 화성특례시장 예비후보로 등록하며 재선 도전에 나섰다.정 시장은 이날 예비후보 등록 직후 입장을 통해 "현직 시장이라는 지위에 기대지 않고, 실력과 결과로 시민의 선택을 받겠다"며 "시장으로서의 직무는 잠시 멈추지만 화성을 향한 책임과 의지는 더욱 무겁게 이어가겠다"고 밝혔다.이어 당내 경선과 관련해서는 '원팀' 기조를 강조했다. 정 시장은 "경선은 경쟁이지만 동시에 더 나은 비전과 정책을 만드는 과정"이라며 "후보 간 상호 존중 속에서 시민 신뢰를 얻는 것이 무엇보다 중요하다"고 말했다. 또 "경선 이후에는 하나로 힘을 모아 본선에 임해야 한다"고 덧붙였다.정 시장은 향후 선거 과정에서 지역 현안과 정책 중심의 행보를 이어가겠다는 뜻도 밝혔다. 그는 "화성의 지속 가능한 성장과 민생 안정을 위한 정책을 중심으로 시민과 소통하겠다"며 "그동안의 행정 경험과 성과를 바탕으로 평가받겠다"고 밝혔다.한편 정 시장의 예비후보 등록에 따라 화성특례시는 관련 법령에 근거해 윤성진 제1부시장이 시장 권한대행을 맡는 체제로 전환됐다. 시 행정은 기존 업무를 유지하며 운영될 예정이다.정 시장은 이날 등록 이후 현장 방문과 시민 의견 수렴 등 공개 일정을 중심으로 활동을 이어갈 계획이다.