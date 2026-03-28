세종 민주진보교육감 단일화 '파행 위기' 극적 타결, 29일부터 4일간 투표

큰사진보기 ▲왼쪽부터 유우석, 임전수 예비후보 사진 자료=예비후보 캠프 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲세종시진보교육감 단일화 여론조사 홍보물 ⓒ 임전수 예비 후보 캠프 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종시 진보교육감 단일화 여론조사 홍보물 ⓒ 유우석 예비후보 캠프 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

6.3 세종시교육감 선거를 앞두고 최근 난항을 겪던 세종 민주진보교육감 후보 단일화가 투표 방식을 둘러싼 갈등을 딛고 극적으로 합의점에 도달했다. 당초 이틀이었던 투표 기간은 인증 절차 도입에 따른 유권자 불편을 고려해 오는 29일부터 4월 1일까지 총 4일간으로 대폭 연장됐다.세종민주진보교육감 후보 단일화 추진위원회(아래 추진위)는 지난 26일 유우석·임전수 양측 후보 캠프 대표자가 참석한 가운데 회의를 열고, 단일화 방식과 세부 일정에 대한 최종 합의안을 도출했다고 27일 전격 공개했다.이번 합의의 핵심은 그간 최대 쟁점이었던 '온라인 투표 시 본인 인증 방식'이다. 양측은 세종시 거주 여부를 확인하는 주소지 인증 절차 도입에 합의하며 경선 과정의 투명성과 객관성 확보에 뜻을 모았다.당초 양 후보는 지난 3월 10일 경선 참여 서약 당시, 사전 등록 명부를 기반으로 본인 인증 후 투표하는 방식에 합의했으나, 이후 추진위원 모집 과정에서 주소지 검증이 되지 않는 시스템 문제가 제기되며 논란이 불거졌다.이에 추진위는 내부 논의를 거쳐 '주소지 인증 가능 투표 업체'를 확인하고, 이를 활용한 새로운 방식을 양측에 제안했다. 그러나 한 후보 측은 주소지 인증 도입이 필수적이라고 요구한 반면, 다른 후보 측은 "경기 중 룰 변경은 있을 수 없는 일"이라며 기존 합의 유지 입장을 고수했다.문제는 그 과정에서 내부 논의 내용이 특정 언론과 후보자 소통 채널을 통해 외부로 유출되며 단일화 추진의 신뢰를 훼손하는 새로운 변수로 작용했다.여기에 민주노총 세종지부(지부장 김민재)와 전국학교비정규직노동조합 세종지부(지부장 강현옥)가 지난 25일까지로 못 박았던 양 후보 간 협상 시한을 넘기자, 추진위 전격 탈퇴와 함께 조직적 지지 철회 방침을 밝히면서 한때 단일화 무산 우려까지 제기됐다.결국 단일화 동력이 급격히 약화되는 상황에서 26일 저녁 열린 추가 협의가 물꼬를 트는 계기가 됐다. 양 후보 측은 추진위의 내부 기밀 유출 관리 책임에 대한 사과와 인증 절차로 인한 유권자 불편 해소 방안 마련을 전제로 극적 타결에 이르렀다. 이는 단일화 필요성에 대한 공감대 속에서 갈등을 봉합한 대승적 결단으로 풀이된다.핵심 쟁점이었던 인증 방식과 일정이 정리되면서 단일화 과정은 다시 속도를 낼 전망이다. 양 후보 캠프는 이번 합의를 기점으로 깨끗하고 정정당당한 경선을 통해 세종 교육의 변화를 이끌 단일 후보를 선출하는 데 매진할 것을 약속했다.추진위 역시 경선의 공정성을 높이기 위한 기술적 장치 마련에 잰 걸음을 펼치고 있다. 이미경 추진위 집행위원장은 "어려운 결단을 내려준 양 후보 측에 감사하며, 세종 시민들의 염원인 민주진보교육의 가치를 실현할 수 있는 최고의 후보가 선출될 수 있도록 끝까지 공정하게 관리하겠다"고 밝혔다.한편 지난 24일 기준 4,858명으로 마감된 추진위원단은 재검증을 거쳐 최종 4,550명(성인 4,376명, 청소년 174명)으로 확정됐다. 입금만 하고 신청서를 제출하지 않은 경우, 미입금자, 자격 미달 등 총 760명이 제외됐다.단일화가 가까스로 정상 궤도에 오른 가운데, 향후 투표 과정에서의 지속적인 공정성 확보와 시스템 안정성, 참여율이 또 한 번의 변수로 남아 있다. 이번 민주진보 교육감 단일화 결과가 세종 교육감 선거 구도에 직접적인 영향을 미친다는 점에서 그 어느 때보다 귀추가 주목된다.