이재준 "시민과의 약속 지켰다"… 수원시 공약 추진율 93.7%

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 26일 시청 중회의실에서 열린 '2026년 상반기 새로운수원위원회 전체회의'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 수원특례시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 20일 시청 상황실에서 열린 '2차 수원기업새빛펀드' 업무협약식에서 발언하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재준 수원시장이 2023년 10월 16일 수원시 장안구 연무동에서 저층주거지 집수리 지원 사업인 '새빛하우스'에 선정된 주택의 외벽 보수 공사에 직접 참여하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 27일 새로운수원위원회 위원들과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 수원특례시 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 민선 8기 핵심 과제로 내건 공약사업이 90%를 넘는 높은 추진율을 기록했다. 단순한 계획 수립을 넘어 실제 사업 이행과 정책 성과로 이어졌다는 점에서, '시민과의 약속'을 시정 운영의 중심에 둔 이재준 시장의 적극 행정과 책임 행정이 다시 한번 확인됐다는 평가가 나온다.수원특례시는 26일 시청 중회의실에서 새로운수원위원회 2026년 상반기 전체회의를 열고 민선 8기 공약사업 평가 결과를 발표했다. 평가 대상은 총 90개 공약사업(약속사업 50개, 희망사업 40개)으로, 이 가운데 75개 사업은 추진율(사업 진도율) 100%를 기록했고, 나머지 15개 사업도 현재 추진 중인 것으로 나타났다. 전체 공약사업 추진율은 93.7%였다.평가 결과도 긍정적이었다. 새로운수원위원회는 전체 사업 가운데 81개(90%)를 '매우 우수' 또는 '우수'로 평가했다. '미흡' 이하 등급은 한 건도 없었다. 행정이 선언에 머무르지 않고 실제 변화로 이어졌는지를 가늠하는 공약 이행 평가에서 높은 점수를 받은 셈이다.이재준 시장은 이날 "공약은 시민과의 준엄한 약속이자 우리 시 행정의 근간"이라며 "수원의 변화를 위해 조언해 주시고, 때로는 쓴소리도 해주신 새로운수원위원회에 감사드린다"고 말했다.이번 평가에서 눈에 띄는 대목은 이재준 시장의 공약사업이 특정 분야에 치우치지 않고, 경제·도시개발·복지·민원서비스 등 시정 전반에서 성과를 내고 있다는 점이다. 시민이 일상에서 체감할 수 있는 생활밀착형 사업과 도시의 미래 경쟁력을 높이는 전략사업이 동시에 속도를 냈다는 의미다.대표 사례로 꼽히는 것이 '수원기업새빛펀드'다. 이 사업은 민선 8기 경제 공약의 핵심 축 가운데 하나로, 수원에 기반을 둔 유망 기업이 외부로 빠져나가지 않고 지역 안에서 성장할 수 있도록 투자 기반을 마련하는 데 초점이 맞춰져 있다. 수원시는 애초 1,000억 원 규모로 구상했던 펀드를 이후 2,478억 원 규모로 확대 조성하며 지역 기업 성장 생태계 구축에 힘을 실어 왔다. 이재준 시장이 강조해 온 '수원 이탈 방지'와 '기업하기 좋은 도시' 전략이 실제 정책 수단으로 구현된 사례로 평가된다.시민들이 가장 직접적으로 체감하는 변화로는 '새빛민원실'이 꼽힌다. 이재준 시장은 취임 이후 "민원인이 부서를 전전하지 않도록 하겠다"는 방침 아래 민원 행정 혁신을 추진해 왔다. 이에 따라 조성된 새빛민원실은 단순한 행정 창구를 넘어, 부서 간 칸막이를 줄이고 시민 편의를 높이는 '민원인 중심 행정'의 상징적 공간으로 자리 잡았다. 시민이 행정의 수혜자가 아니라 시정 운영의 중심이라는 민선 8기 철학이 반영된 사업이라는 평가다.도시 공간 혁신 공약도 눈에 띈다. '랜드마크 공원과 손바닥정원 조성'은 이재준 시장이 취임 이후 꾸준히 힘을 실어 온 사업이다. 도시 곳곳의 자투리 공간과 생활권 주변 녹지를 시민 친화형 정원으로 바꾸는 '손바닥정원' 사업은 대규모 개발보다 시민 삶 가까이에서 체감할 수 있는 도시환경 개선에 방점을 찍고 있다. 수원시가 지향하는 '걷고 머물고 쉬는 도시'의 방향성이 상징적으로 드러나는 공약 중 하나다.이들 사업 외에도 완료 사업으로 제시된 공약 목록을 보면, 이재준 시장의 민선 8기 수원시정 정책 지향이 더욱 선명하게 드러난다.완료 사업에는▲케이(K)-뷰티박람회 추진 ▲재건축·재개발·가로주택정비사업 사업 기간 단축 지원 ▲역세권 복합개발 추진 ▲영화문화 관광지구 도시개발사업 추진 ▲집수리 지원 확대 및 통합플랫폼 구축 ▲발달장애인 종합대책 수립 및 이행 ▲반려동물 복지정책 추진 등이 포함됐다.이 가운데 '역세권 복합개발'은 수원시의 중장기 도시 전략과 맞닿아 있는 핵심 사업이다. 수원시는 광역 철도망과 연계한 역세권 중심 개발을 통해 주거·교통·일자리·상업 기능을 집약한 압축형 도시 구조를 추진하고 있다. 이는 단순한 부동산 개발을 넘어, 수원의 공간 구조와 생활권 체계를 재편하는 미래 전략사업으로 평가된다.주거 분야에서는 재건축·재개발·가로주택정비사업 기간 단축 지원과 집수리 지원 확대가 포함됐다. 복지 분야에서는 발달장애인 종합대책과 반려동물 복지정책이, 생활행정 분야에서는 새빛민원실 설치가 대표 성과로 제시됐다. 경제, 도시, 복지, 생활행정이 따로 움직인 것이 아니라 하나의 시정 방향 아래 유기적으로 추진됐다는 점이 민선 8기에 완료한 수원시 공약사업의 특징으로 읽힌다.김동훈 새로운수원위원회 부위원장은 이날 총평에서 "일부 중장기 공약 사업들을 제외하고는 애초 계획했던 성과들이 시정 전반에서 가시화되고 있고, 대부분 완료 단계로 전환된 것을 확인했다"며 "시민과 약속을 실천하기 위한 진정성 있는 노력이 시민의 일상을 빛내는 실질적 성과로 정착된 것으로 보인다"고 평가했다.공약사업 추진율 93.7%라는 수치는 단순한 행정 실적 이상의 의미가 있다. 이번 평가 결과는 적어도 이재준 시장이 공약을 선언적 구호에 머물게 하지 않고, 시정의 실제 우선순위로 삼아 밀어붙여 왔다는 점을 잘 보여준다.특히 민원, 복지, 주거, 도시환경 같은 생활밀착형 사업은 물론, 기업 투자 생태계 조성과 도시공간 재편 같은 중장기 전략사업까지 병행 추진해 왔다는 점에서 민선 8기 수원시정은 '생활 행정'과 '미래 행정'을 동시에 겨냥하고 있다는 평가를 받는다.