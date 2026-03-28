북적이는 진해 군항제 대신, 벚꽃 구경 이 곳은 어떤가요?

큰사진보기 ▲진주 벚꽃 명소 연암도서관, 만개 전이라 더 좋았던 봄 산책 ⓒ 김종신 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 에나 이야기꾼 해찬솔 개인블로그에도 실립니다.

진해군항제가 시작한 날이었습니다. 벚꽃을 보려면 진해를 먼저 떠올릴 만한 때였습니다. 진주에 사는 저는 오히려 연암도서관으로 갔습니다. 멀리 갈 마음이 없었습니다. 북적이는 봄보다 조용한 봄이 더 좋았습니다.진주시립연암도서관 입구 근처 공영주차장에 차를 세웠습니다. 백목련이 햇살을 받아 밝게 진주처럼 빛나고 있었습니다. 입구에서 청락원으로 가는 담장에는 개나리가 길게 흘러내리고 있었습니다. 노란 봄 축포 같았습니다. 그 길을 지나 산책로처럼 이어진 도서관 길을 따라 올라가자, 연암도서관의 벚꽃이 아직 덜 핀 얼굴로 기다리고 있었습니다.2026년 3월 27일 제가 본 연암도서관의 벚꽃은 아직 만개 전이었습니다. 가지마다 꽃이 다 차지 않았습니다. 개화는 대체로 30퍼센트쯤으로 보였습니다. 빈 가지 사이로 스미는 햇살이 또렷했습니다. 막 열리려는 꽃망울에는 곧 터질 봄의 기운이 들어 있었습니다. 활짝 핀 풍경은 아니었지만, 그래서 더 오래 바라보게 되는 봄이었습니다.연암도서관은 꽃만 보고 지나치기에는 아까운 자리입니다. 1968년 LG그룹 창업주 연암 구인회 회장이 고향 진주의 인재 양성을 위해 기증해 세운 도서관입니다. 책을 쌓는 일은 결국 사람을 기르는 일이었다는 사실이 조용히 전해집니다. 오래된 도서관 건물과 수령 깊은 벚나무가 나란히 서 있는 풍경도 오래 남습니다. 반세기 넘는 세월이 이 뜰에 포개져 있습니다.S자 형태의 야트막한 언덕을 따라 올라가자, 도서관 둘레의 백목련은 이미 절정을 지나고 있었습니다. 하얗게 피었던 꽃잎은 바닥으로 내려앉았습니다. 갈색으로 스러지는 자국도 남아 있었습니다. 그 곁에서 벚꽃은 막 피기 시작했습니다. 한 계절이 물러나고 다른 계절이 자리를 잇는 모습이 한눈에 들어왔습니다. 봄은 늘 한꺼번에 오지 않았습니다. 먼저 지는 꽃이 있고 뒤이어 피는 꽃이 있습니다.벚나무를 천천히 보면 더 흥미로운 장면도 만납니다. 굵은 줄기에서 바로 꽃이 돋은 모습이 보였습니다. 거친 껍질을 뚫고 나온 작은 꽃송이였습니다. 만개한 날에는 놓치기 쉬운 풍경입니다. 지금은 꽃보다 나무의 결이 먼저 보입니다. 가지의 선이 살아 있습니다. 꽃 한 송이의 모양도 또렷합니다. 조금 덜 핀 때에만 볼 수 있는 고요가 있습니다.도서관 안 카페에서 냉커피 한 잔을 들고 나왔습니다. 봄기운이 달곰했습니다. 오가는 바람은 뺨을 스치듯 지나갔습니다. 볕은 봄답게 따뜻했습니다. 벚나무 아래 벤치에 잠시 앉아 있다가 시선을 낮추니 발아래 봄까치꽃이 보였습니다. 크지 않은 꽃이었습니다. 낮은 자리에서 파랗게 피어 있었습니다. 사람들은 대개 벚꽃을 먼저 봅니다. 그래도 봄은 늘 저 작은 꽃들부터 시작되곤 합니다.연암도서관의 봄은 꽃구경이라는 말만으로는 다 담기지 않습니다. 한 사람의 고향 사랑이 도서관이 되었습니다. 그 곁에서 오래 자란 나무들이 계절을 보여 줍니다. 책의 시간과 꽃의 시간이 한자리에서 만납니다. 며칠 뒤면 이 길은 훨씬 환해질 것입니다. 분홍빛도 더 짙어질 것입니다. 3월 27일의 연암도서관은 아직 다 피지 않아서 오히려 더 천천히 걷게 했습니다. 미완의 벚꽃은 서두르지 말라고 말하는 듯했습니다. 만개한 꽃보다 덜 화려했습니다. 위로는 더 깊었습니다.▣ 연암도서관 이용 안내- 주소: 경남 진주시 모덕로 205(상대동)- 휴관: 매월 지정 1회, 신정, 설·추석 연휴 / 일반 공휴일 개관- 운영: 열람실 07:00~22:00, 자료실 평일 09:00~22:00·주말 18:00까지- 주차: 입구와 언덕 쪽에 전용 주차장 있음. 무료(10시 전후 주차장 만차, 인근 공영주차장 이용)※ 현황: 2026년 3월 27일 기준 벚꽃은 약 30퍼센트 개화, 목련은 낙화 중