"이곳에도 아이들이 있으니까요"...경남에서 내딛은 첫걸음

또래보다 조금 다른 속도와 방식으로 세상을 배우는 아이들이 있다. '느린학습자', '달팽이', '거북이', '천천히 배우는 아이들'. 경계선지능을 가진 아동을 부르는 말은 다양하지만, 그 이름이 아동들의 삶을 온전히 설명해주지는 못한다. '경계선지능'이라는 말은 여전히 낯설고, 누군가에게는 조심스럽다. 아동을 이해하기 위한 말이 낙인이 될 수도 있다는 우려 때문이다.



사회복지공동모금회와 복권위원회 복권기금으로 진행되는 '경계선지능 아동(느린학습자) 사회적응력 향상 지원사업'은 2020년부터 지역 내 아동복지시설, 복지관, 학교 현장에서 이들을 만나고 있다. 올해는 전국 약 780개 기관이 경계선지능 아동의 성장을 함께할 예정이다. 각 지역 수행기관들과 함께 경계선지능 아동 지원의 현주소를 살펴본다.

큰사진보기 ▲왼쪽에서부터 지역아동센터 경남지원단 이현주 과장, 신은철 단장, 남다희 대리. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국 17개 시·도에 제정된 경계선지능 관련 지원 조례 현황. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난해 본격적인 사업 시작에 앞서 지원단은 현장교사(파견전문가) 선발을 위한 면접을 진행했다. ⓒ 지역아동센터 경남지원단 관련사진보기

큰사진보기 ▲한상현 경상남도의회 의원이 지난해 11월 열린 '경계선지능 아동 사회적응력 향상 지원사업' 지역 간담회에서 강연하고 있다. ⓒ 지역아동센터 경남지원단 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난해 10월 창원파티마병원에서 사업 참여 아동들의 협동화 전시가 열렸다. ⓒ 지역아동센터 경남지원단 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 <느린인뉴스>에도 실립니다. 이 기사는 '2026 경계선지능(느린학습자) 아동 사회적응력 향상 지원사업'의 일환으로, 통합지원센터를 운영하는 전국지역아동센터협의회와 함께 제작했습니다. 경계선지능 아동 지원사업은 느린학습자의 사회적응력 향상과 생활적응을 지원하기 위한 사업으로 사회복지공동모금회와 복권위원회가 지원합니다.

13.59%. 평균보다 낮은 지능지수를 보이지만 지적장애 기준에는 해당하지 않는, 이른바 경계선지능 구간에 놓인 이들의 비율이다. 평균을 중심으로 많은 수가 모이고, 양쪽 끝으로 갈수록 비율이 줄어드는 통계적인 분포 안에서 경계선지능 아동 역시 예외는 아니다. 경계선지능 아동은 어느 지역, 어느 교실에나 있을 수 있다. 하지만 이들을 위한 인식과 지원은 그 존재만큼 고르게 퍼져있지 않다.모든 아동은 동등한 권리를 누릴 수 있어야 한다. 그러나 현실에서는 어느 지역에서 태어나고, 살아가느냐에 따라 누릴 수 있는 것들의 정도와 크기가 달라진다. 경계선지능 아동에 대한 관심이 점차 높아지며 일부 지자체에서는 지원과 정책이 확대되고 있지만, 17개 시·도 가운데 경남과 전남에서는 여전히 최소한의 기반인 조례조차 마련되지 않았다. 그런 '공백' 속에서 경계선지능 아동 지원을 시작한 이들이 있다.지역아동센터 경남지원단의 신은철 단장, 이현주 과장, 남다희 대리를 만나 경남에서 시작된 변화와 과제를 들었다.장애와 비장애의 경계에 놓인 경계선지능 아동은 오랫동안 지원의 사각지대에 머물러 있었다. 학습 속도가 느리고 또래 관계나 의사소통에 어려움을 겪는 아동들은 이전부터 존재했지만, 그동안은 이들의 특성과 어려움을 설명할 수 있는 말조차 없었다. 학교와 돌봄 현장에서는 오래 전부터 이들의 존재를 인지하고 있었지만, 제도 안에서는 좀처럼 이름 붙여지지 못한 채 남아 있었다.코로나19 시기를 거치며 아동들의 학습 격차와 정서적 어려움이 두드러졌고, 관련 논의도 서서히 수면 위로 떠올랐다. 2020년 서울시에서 관련 조례가 제정된 뒤, 여러 지자체에서 경계선지능 아동을 위한 지원사업과 정책이 생겨나기 시작했다. 교육과 복지의 경계에 놓인 이들을 별도의 지원 대상으로 보기 시작한 것이다.하지만 이런 변화가 모든 지역에 동시에 닿은 것은 아니었다. 경남에서는 지난해 지역아동센터 경남지원단이 사회복지공동모금회와 복권위원회의 지원을 받아 '경계선지능 아동 사회적응력 향상 지원사업'을 시작하면서 비로소 첫발을 뗐다. 그간 경남에서 관련 지원이 없었던 것은 경계선지능 아동이 없어서가 아니었다. 다른 지역과 마찬가지로 학습과 관계에서 어려움을 보이는 아동이 있었지만, 적절한 지원으로 연결되지 못한 채 개인이나 가정이 감당해야 할 문제로 남아 있는 경우가 많았다.신은철 지역아동센터 경남지원단 단장은 이 공백에 주목했다. 지원단은 경남 지역 내에 있는 지역아동센터 281개소의 운영을 지원하고, 돌봄 서비스 질을 높이기 위해 컨설팅과 평가 지원·교육 운영·네트워크 구축 등을 맡는 기관이다. 신 단장은 현장의 센터를 다니며 또래와는 다른 속도로 배우고 관계 맺는 아동들을 반복적으로 마주했다. 다양한 아동이 지역아동센터를 이용하는 만큼, 그에 맞는 지원 역시 더 넓어져야 한다는 것이 그의 판단이었다.신 단장은 "경남에는 경계선지능 아동을 위한 서비스 자체가 없었다"며 "대상은 분명히 있는데 왜 제도적으로 지원이 없는지 의문이 들었다"고 말했다. 이어 "일단 시작해보자는 생각으로 사업을 추진하게 됐다"고 설명했다.지원을 필요로 하는 아동들이 있어 사업을 시작했지만, 사업 첫 해 경남에는 경계선지능 아동 지원에 대한 기반이 전혀 마련돼 있지 않았다. 관련 개념에 대한 이해도 부족했고, 운영 경험이나 지원 체계 역시 부재한 상태였다.사업에 참여할 지역아동센터 20곳을 모집하는 것부터 난관이었다. 경계선지능이라는 용어 자체가 낯선 상황에서, 지원단은 직접 센터를 찾아다니며 사업 취지와 필요성을 설명해야 했다. 단순한 공문 만으로는 참여를 이끌어내기 어려웠고, 실제로 프로그램이 운영 가능한지 현장의 공간과 여건을 일일이 확인하는 과정이 뒤따랐다.사업의 핵심은 센터마다 파견전문가 1명이 참여해, 경계선지능 아동 4명에게 각각 1대1 맞춤형 지원을 제공하는 데 있다. 아동의 특성과 속도에 맞춘 개별 지원을 위해서는 별도의 공간과 인력이 필요하지만, 많은 지역아동센터는 이러한 조건을 갖추기 어려운 상황이었다. 기존 인력만으로도 아동을 돌보는 데 빠듯한 여건에서 추가 프로그램 운영에 부담을 느끼는 센터도 적지 않았다.이에 지원단은 사업이 '부담'이 아닌 '도움'으로 인식될 수 있도록 현장 여건을 보완하는 데 집중했다. 시설 모니터링을 통해 사업을 수행할 수 있는 센터를 직접 확인하고, 복권기금 외에도 지역 기업 후원을 연계해 필요한 부분을 채워나갔다. 특히 환경이 열악한 센터의 경우 냉방기기나 공기청정기 등을 지원하며 '경계선지능 아동 사업에 참여하면 센터 전체에 도움이 된다'는 인식이 형성될 수 있도록 했다. 또 파견전문가들에게는 모법인인 부스러기사랑나눔회의 지원을 받아 태블릿PC를 제공했다. 센터 내에 디지털기기가 충분하지 않은 상황에서 이들의 행정 부담을 덜고, 아이들에게 더 집중할 수 있는 환경을 만들기 위해서다.지원단의 지속적인 노력 덕분일까. 처음에는 센터 20곳을 모집하기도 어려웠던 사업은 1년 만에 규모가 두 배로 확대됐다. 올해에는 경남 지역 내 지역아동센터 40곳, 총 160명의 경계선지능 아동이 사업에 참여할 수 있게 된 거다.지난해 신 단장과 함께 사업을 시작했던 이현주 과장은 "막상 시작해보니 현장의 수요가 예상보다 훨씬 컸다"고 말했다. 사업이 시작되자 현장 반응도 빠르게 나타났다. 이 과장은 지난해 모니터링을 위해 방문한 한 지역아동센터 담당자가 "이런 지원이 꼭 필요했다"고 말하던 순간을 떠올렸다. 사업이 처음 시작되고 아동들에 대한 인식이 확산되면서, 각 센터 내에서도 경계선지능 특성을 보이는 아동이 적지 않다는 것도 알게 됐다.프로그램이 진행될수록 아동 변화에 대한 교사와 기관의 만족도도 높아졌다. 처음에는 수업에 소극적이고 또래와 어울리는 데 어려움을 보이던 아동들이 점차 자신의 생각을 표현하고, 활동에 적극적으로 참여하는 모습으로 바뀌었다. 보호자의 반응 역시 긍정적이었다. 한 보호자는 "아이가 예전에는 하루 일과를 거의 이야기하지 않았는데, 프로그램 참여 이후에는 '오늘은 이런 활동을 했다', '친구와 함께 했다는 식으로 집에서도 이야기를 하기 시작했다"며 "점점 자신감을 찾아가는 모습이 느껴진다"고 이야기했다.이 같은 변화는 숫자로도 확인할 수 있었다. 지난해 사업에 참여한 지역아동센터 20곳 가운데 17곳은 올해에도 경계선지능 아동 지원사업에 참여하게 됐다. 한 기관 내에서 4명 이상의 아동을 지원하고 싶다는 요청도 있었다. 이 과장은 "1대1 맞춤형 지원이 이뤄지는 사업 특성상 현실적으로 기관당 지원 아동 수를 늘리는 건 한계가 있었다"면서도 "지난해 확인된 현장의 수요와 필요성을 반영해 올해에는 참여기관을 40개소로 늘리게 됐다"고 설명했다.현장에서 사업의 필요성이 확인되며 규모는 빠르게 확대됐지만, 그 과정에서 지역 간 격차도 함께 드러났다. 지난해 9개 시·군 20개 지역아동센터에서 시작된 사업은 올해 12개 시·군으로 확대됐지만, 지역별 여건은 균등하지 않았다.경남 내 지역아동센터는 총 281개소에 달하지만, 이 가운데 85개소가 도심 지역인 창원에 집중돼 있다. 반면 경계선지능 아동 지원에 대한 수요는 고성이나 함양과 같은 군 지역에서 더 크게 나타났다. 교육과 돌봄 자원이 상대적으로 부족한 지역일수록 지원 필요성이 더 뚜렷하게 드러난 것이다.문제는 인력이었다. 파견전문가를 확보하기 어려운 지역에서는 사업 자체가 제한될 수밖에 없었고, 물리적 거리와 이동 부담도 현실적인 장벽으로 작용했다. 이현주 과장은 "군 지역에서 신청이 들어왔을 때, 지원이 필요한 지역이라는 것에는 모두 공감했다"면서도 "실제로 사업이 진행되기 위해서는 그 지역에서 아동을 지원할 수 있는 파견전문가가 함께 있어야 하기 때문에 고민이 많았다"고 말했다.다행히 현장의 필요성은 이러한 한계를 일정 부분 넘어섰다. 아동 돌봄에 전문성을 갖춘 인력들이 사업에 참여하기 위해 지원했고, 일부는 2시간이 넘는 거리를 이동하며 군 지역 센터를 찾기도 했다.한편으로는 지역별로 아동을 둘러싼 환경과 지원 여건의 차이도 확인됐다. 일부 지역은 맞벌이 가정 비율이 높고, 이주배경 아동이나 한부모 가정 비중이 높은 등 돌봄 환경이 상대적으로 취약한 경우가 많았다.지원단은 이러한 물리적 한계를 보완하기 위해 '찾아가는 교실' 형태의 프로그램을 도입했다. 전문 강사가 센터를 직접 방문해 수업을 진행하는 방식으로, 거리와 인력 문제로 참여가 어려웠던 지역에서도 일정 수준의 지원이 가능해졌다. 나아가 지원단은 권역별 행사 등을 통해 지역별 특성과 상황을 고려한 맞춤형 지원을 확대하며, 어느 지역에 있든 지원의 공백을 최소화하기 위한 시도를 이어가고 있다.단기간에 사업이 확대되며 성과도 확인됐지만, 여전히 경남 지역에는 제도적 기반이 부족한 상황이다. 전국 17개 시·도 가운데 경계선지능 관련 조례가 제정되지 않은 곳은 경남과 전남뿐이다. 경남에서도 2024년 한상현 경남도의회 의원이 관련 조례를 발의했지만, 결국 부결되며 제도화로 이어지지 못했다.현장에서는 단일 사업만으로는 한계가 분명하다는 목소리가 나온다. 경계선지능 아동에 대한 사회적 인식이 여전히 부족하고, '다름'에 대한 낙인 우려도 존재하기 때문이다. 무엇보다 아직까지 '경계선지능'이라는 개념 자체가 지역사회에 충분히 알려지지 않아, 지원의 필요성이 공감대로 확장되는 데에도 시간이 필요한 상황이다.지원단은 사업이 단순한 프로그램 운영에 그쳐서는 안 된다고 보고 있다. 학교와 지역아동센터, 복지관 등 다양한 기관이 협력하는 지역 기반의 지원 체계를 만들어야 한다는 것이다. 실제로 경남 내 일부 복지관과 학교에서도 복권기금의 지원으로 동일한 사업이 이뤄지고 있는 만큼, 이를 연결해 아동을 중심으로 한 통합적인 지원망을 구축하는 것이 중요하다는 설명이다.경계선지능 아동의 문제는 학습에만 국한되지 않는다. 가정과 학교, 또래 관계가 복합적으로 얽혀 있는 만큼 개별 사업만으로는 충분한 변화를 이끌어내기 어렵다. 지원단은 조기 발견과 지속적인 지원 체계를 마련하고, 학습뿐 아니라 정서·사회성, 보호자 지원까지 아우르는 종합적인 접근이 필요하다고 봤다.지난해 사업을 시작하면서, 지원단은 지역 내 경계선지능 아동에 대한 인식을 확산하기 위한 접점을 넓혀가고 있다. 지난해 11월에는 조례를 발의했던 도의원을 초청해 지역간담회를 진행했다. 또 남녀노소가 이용하는 지역 병원에서 아동 작품 전시회를 여는 등 일상적인 공간에서 지역사회가 자연스럽게 이들을 접하고 이해할 수 있도록 했다.이처럼 경남지원단은 올해 2차년도 사업을 시작하면서 지역 내 경계선지능 아동에 대한 인식 확산과 지원 기반 마련에 더욱 속도를 내고 있다. 경계선지능 아동에 대한 관심은 점차 높아지고 있지만, 공적 지원 체계나 제도적 기반은 아직 마련되지 않았기 때문이다.신은철 단장은 "경계선지능 아동 지원이 경남 지역의 '트레이드마크'가 됐으면 한다"며 "아이들의 어려움을 지역사회가 함께 인식하고, 실질적인 지원으로 이어지는 기반을 만드는 데 이 사업이 중요한 출발점이 되길 바란다"고 말했다.이어 신 단장은 "단순한 아동 지원을 넘어 센터와 가정, 지역사회가 함께 연결되는 네트워크를 만들고 싶다"며 "이 과정이 축적되면 향후 지역 차원의 정책이나 제도적 지원을 마련하는 데 중요한 기반이 될 수 있을 것"이라고 강조했다.