경기 광주시, 종합장사시설 건립 추진 보고회 개최

큰사진보기 ▲경기 광주시는 27일 광주시 G-스타디움 컨벤션홀에서 ‘광주시 종합장사시설 건립 추진 보고회’를 개최했다. ⓒ 광주시 관련사진보기

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경기 광주시는 27일 광주시 G-스타디움 컨벤션홀에서 '광주시 종합장사시설 건립 추진 보고회'를 개최했다.이날 보고회에는 방세환 시장과 이현재 하남시장을 비롯해 양 시의 기관·단체장이 참석한 가운데 그간의 추진 현황과 앞으로 계획을 공유하고 협력 방안을 논의했다.시에 따르면 2024년 기준 광주시 화장률은 94.8%로 나타났으며 장례 방식에 대한 시민 인식 변화로 화장이 보편적인 장례 문화로 정착한 상황이다. 이에 따라 시는 장사 수요 증가에 대응하고 시민 불편을 해소하기 위해 종합장사시설 건립을 추진하고 있다.광주시 종합장사시설은 부지면적 5만㎡에서 10만㎡ 규모로, 화장로 5기 이상을 비롯해 봉안시설, 자연장지, 장례식장, 휴식 공간 등을 갖춘 복합시설로 조성될 계획이다. 시는 2024년 3월 건립 계획을 수립했으며 2025년 2월 관련 조례를 개정하고 현재 후보지 공개모집과 타당성 조사 용역을 진행 중이다.시는 앞으로 건립추진위원회 심의를 거쳐 최종 건립부지를 확정할 방침이며 유치 지역에는 총 150억 원 규모의 혜택과 수익시설 운영권을 제공할 계획이다.이에 대해 방 시장은 "광주시 종합장사시설은 장례식장과 화장시설, 자연장지 등을 모두 갖춘 통합 장사시설로 원정 화장에 따른 비용 부담과 장례 기간 장기화로 인한 시민 불편을 해소할 수 있을 것"이라며 "고인에 대한 예우를 높이고 품격 있는 추모 공간을 조성하겠다"고 말했다.