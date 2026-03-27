성남시, 체납 안내 '카카오 알림톡' 서비스 도입

큰사진보기 ▲경기 성남시는 기존 우편·문자 중심의 체납 안내에 카카오톡 채널을 추가한 모바일 ‘통합 알림톡’ 서비스를 본격 시행한다고 27일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 성남시는 기존 우편·문자 중심의 체납 안내에 카카오톡 채널을 추가한 모바일 '통합 알림톡' 서비스를 본격 시행한다고 27일 밝혔다.이번 개편은 행정이 안내 방식을 일방적으로 정하던 기존 방식에서 벗어나, 우편·문자·카카오톡 가운데 원하는 채널을 선택해 체납 내역을 확인할 수 있도록 한 것이 핵심이다.성남시는 지자체 최초로 지방세와 세외수입, 주정차 위반 과태료를 하나의 안내문으로 통합 제공해 온 데 이어, 이를 카카오톡까지 확장했다. 이에 따라 시민들은 여러 장의 고지서나 반복되는 안내 없이 1회 인증만으로 전체 체납 내역을 한눈에 확인하고 바로 납부까지 할 수 있다.또한 보안성도 강화해 출처가 불분명한 인터넷 주소(URL) 문자 대신 공인된 기관만 발송할 수 있는 차세대 문자 서비스(RCS)와 공식 카카오톡 비즈니스 채널 '성남시 체납통합안내'를 활용하고, 주민등록번호를 암호화한 연계정보(CI) 기반 시스템을 구축했다. 시민들은 별도 신청 없이 스마트폰으로 체납 내역을 확인하고, 카카오페이를 통해 즉시 납부할 수 있다.시는 자동차 번호판 영치 예고, 외국인 체납 안내 등으로 적용 대상을 확대해 체납 사실을 인지하지 못해 발생하는 가산세나 행정처분 등 불이익을 사전에 예방할 계획이다.아울러 '성남시 체납통합안내' 채널을 통해 납부 방법과 불이익 정보 등 실질적인 정보를 제공해 시민 친화적인 소통 창구로 발전시켜 나갈 예정이다.성남시 관계자는 "통합 징수 시스템을 통해 시민 중심 행정을 지속해 왔으며, 이번 알림톡 도입으로 편의성이 한층 강화됐다"며 "앞으로도 다양한 안내 채널과 간편 납부 수단을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.