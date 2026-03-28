요즘 주목받는 AI 에이전트, 댓글 분석도 이렇게 했습니다

AI는 이제 우리 삶에 스며들었습니다. 모두가 AI를 사용하는 지금, 중요한 건 '무엇을 쓰느냐'가 아니라 '어떻게 쓸지'를 고민해야 합니다. 정답은 없지만, 이 탐구 생활을 통해 해법을 찾아가는 과정을 함께 나누고 함께 고민해 보고자 합니다.

큰사진보기 ▲구글 GEMINI CLI와 클로드코드 실행 화면. 윈도우쉘 환경에서 실행된다. ⓒ 신상호 관련사진보기

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