요즘 주목받는 AI 에이전트, 댓글 분석도 이렇게 했습니다

AI는 이제 우리 삶에 스며들었습니다. 모두가 AI를 사용하는 지금, 중요한 건 '무엇을 쓰느냐'가 아니라 '어떻게 쓸지'를 고민해야 합니다. 정답은 없지만, 이 탐구 생활을 통해 해법을 찾아가는 과정을 함께 나누고 함께 고민해 보고자 합니다.
'AI 에이전트(Agent)'는 지난해부터 AI 분야에서 주목받아온 기술입니다. AI 에이전트를 익숙하게 쓰고 계신 분들이 아니라면, 에이전트라는 이름은 약간 낯선 단어일 수도 있겠습니다. 우리가 흔히 쓰는 챗지피티(ChatGPT)나 클로드(Claude)가 AI인 건 알겠는데, 'AI에이전트'는 뭐냐고 생각하시는 분들도 있을 겁니다. 저 역시 에이전트라는 말을 듣고, 이런 물음을 가졌던 기억이 있습니다.
AI 에이전트의 장점은 기존 웹 기반 AI의 한계를 극복한 것을 들 수 있습니다. 웹 AI 환경에서 대용량 문서 파일을 활용한 분석은 한계가 있습니다. AI 웹상에 업로드할 수 있는 파일 크기가 제한돼 있고, 파일이 업로드되더라도 제대로 분석을 실행하지 않는 경우도 많습니다. 사용자가 올린 파일이 AI 서버에 업로드되고 네트워크로 전송되는 과정에서 서버 처리의 한계가 있기 때문입니다.
대표적인 AI 에이전트는 클로드의 '클로드코드', 구글의 '제미나이 CLI' 등이 있습니다. AI 에이전트는 대용량 파일을 업로드하고 분석, 가공하는 일이 가능합니다. 파일을 AI 서버로 업로드하지 않고, 로컬 컴퓨터의 파일 시스템에 직접 접근해서 파일을 읽습니다. 그렇기에 파일 용량이 아무리 커도 안정적으로 읽어내 분석하며, 내 로컬 컴퓨터에 분석 파일까지 생성해냅니다. 저 역시 AI 에이전트의 이런 장점을 활용해 대규모 데이터 분석에 활용하고 있습니다.
실제 지난 1월 유튜브 댓글을 분석한 기사("술 처먹고 사우나하고"... 윤석열 집무실 사우나 영상 댓글 봤더니
https://omn.kr/2gk6x)의 경우, AI 에이전트를 활용한 분석이었습니다. 유튜브에서 수집한 6000여 개의 댓글들을 주제별로 분류하는 작업을 수행하는 것은 웹 AI 환경에선 어려운 일이지만, 내 컴퓨터에 있는 AI 에이전트는 쉽게 일을 해냈습니다. 분류 작업은 불과 몇 분만에 끝났습니다. 과거 이런 데이터 분석은 코딩 등 프로그래밍 작성을 하는 등 상당한 시간을 들여야 했는데, 이런 작업이 한국어 명령 문장 몇 줄로, 몇 분만에 가능해진 것입니다. 에이전트는 깔끔하게 분류 결과를 담은 파일까지 생성해냈습니다.
손상 파일도 복구, 다만 컴퓨터 보안 문제는 약점
손상된 파일도 복구가 가능했습니다. 얼마 전 100페이지 분량의 PPT 문서 작업을 하다가 파일 손상으로 작업 내용이 전부 날아간 적이 있었습니다. 혹시나 하는 마음에, AI 에이전트에 해당 파일을 복구해달라고 했더니, 이 역시 몇 분만에 복구 작업을 완료해냈습니다. 기존 저장됐던 내용의 95% 수준까지 복구가 이뤄졌습니다.
장점을 얘기했으니 단점도 살펴봐야겠죠? AI 에이전트가 내 컴퓨터 파일에 직접 접근하고 수정까지 가능하다는 점은 위험 요소입니다. AI 에이전트가 내 의도와는 달리 내 컴퓨터 파일을 수정하는 경우가 있을 수 있고, 외부 악성 코드가 유입될 경우 AI 에이전트가 내 컴퓨터 제어권한을 탈취해 해커의 의도대로 움직일 수도 있습니다.
이와 관련해 AhnLab에서는 최근 AI 업계에서 주목받는 AI 에이전트인 'Openclaw'와 관련해 개인 이메일과 민감 데이터 노출, 의심스러운 외부 콘텐츠 접속, 승인되지 않은 메시지 전송, 암호화폐 지갑 탈취, 악성코드 유포 등의 문제가 발생할 수 있다고 경고했습니다. AI에게 파일 시스템에 접근 권한을 주는 것은 언제나 보안 문제를 일으킬 수 있다는 점은 유념해야 할 부분입니다.
사실 AI 에이전트가 갖는 장점은 위에 서술한 것 이외에도 많습니다. 이와 관련해선 앞으로도 틈틈이 풀어내볼 생각입니다. 보안 문제는 언제나 고려해야겠지만, 그럼에도 AI를 활용한 업무 효율 향상 등을 고민하신다면 한번쯤 경험해보시길 추천드립니다.