"광주를 4개로 나눴다"…김석구 '권역별 공약' 전면 공개

큰사진보기 ▲김석구 더불어민주당 광주시장 예비후보가 27일 광주시를 권역별로 나눈 맞춤형 공약을 발표하며 본격 정책 행보에 나섰다. ⓒ 김석구 캠프 관련사진보기

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김석구 더불어민주당 광주시장 예비후보가 27일 광주시를 권역별로 나눈 맞춤형 공약을 발표하며 본격 정책 행보에 나섰다. 지역별 특성과 현안을 반영한 공약을 통해 균형 발전과 생활 밀착형 변화를 동시에 추진하겠다는 구상이다.김 예비후보는 광주시 읍·면·동을 선거구 기준으로 4개 권역으로 구분하고, 각 권역별 맞춤형 공약을 순차적으로 발표할 계획이다. 이날은 송정동·탄벌동·퇴촌면·남종면·남한산성면을 포함한 1권역과 경안동·쌍령동·광남1·2동으로 구성된 2권역 공약이 공개됐다. 오포1·2동·신현동·능평동(3권역)과 초월읍·곤지암읍·도척면(4권역) 공약도 이어 발표될 예정이다.1권역은 관광·농촌·복지가 결합된 '힐링 생활권' 조성에 초점이 맞춰졌다. 김 예비후보는 남한산성과 퇴촌, 팔당을 연결하는 관광 순환벨트를 구축하고, 지역 상권과 연계한 관광형 시장을 육성하겠다고 밝혔다. 또한 마을버스 확대와 소형 순환버스 도입, 주차장 확충 등 생활형 SOC를 강화해 접근성과 편의성을 높이겠다는 계획이다.고령 인구 비중이 높은 지역 특성을 고려해 방문형 의료·돌봄 서비스 확대도 주요 공약으로 제시됐다. 이동형 보건소 운영과 방문진료 강화, 농촌형 돌봄센터 설치 등을 통해 의료와 돌봄 사각지대를 해소하겠다는 구상이다. 이와 함께 퇴촌·남종 일대 농산물 판로 확대를 위해 로컬푸드 직거래 플랫폼 구축과 공공급식 연계도 추진할 방침이다.2권역은 구도심 재생과 교통 개선에 방점을 찍었다. 김 예비후보는 경안동을 중심으로 상권 리뉴얼과 청년 창업거리 조성을 통해 도시 경쟁력을 회복하고, 공영주차장 확충과 공유주차 시스템 도입, 공공시설 야간 개방 등을 통해 고질적인 주차 문제를 해결하겠다고 밝혔다.또한 출퇴근 시간대 경강선 증차를 추진하고 버스-전철 간 환승체계를 개선해 시민 이동 편의를 높이는 한편, 문화·체육·돌봄 기능이 결합된 공공복합시설 건립과 실내 체육시설 확충 등 생활 인프라도 강화할 계획이다.김 예비후보는 "광주시는 지역별 여건과 과제가 서로 다른 만큼 획일적인 정책으로는 한계가 있다"며 "각 지역 특성에 맞는 맞춤형 전략을 통해 균형 있는 발전을 이루겠다"고 말했다.이어 "국회 보좌관과 경기도경제과학진흥원 경영혁신처장 등을 거치며 광주 현안을 실무적으로 다뤄온 경험이 있다"며 "민선7기 이재명 도지사 시절 실용행정의 정책 실무 경험을 바탕으로 시민의 일상을 바꾸는 정책을 실행하겠다"고 강조했다.한편 김석구 예비후보는 현재 더불어민주당 당대표 전략기획 특보를 맡고 있으며, 경기평택항만공사 사장 등 다양한 공직 경험을 바탕으로 정책 실행력을 강점으로 내세우고 있다.