여수여성새로일하기센터, 전국 상위 10% 'A등급'… 우수기관 선정

큰사진보기 ▲여수여성인력개발센터 부설 여수여성새로일하기센터(센터장 박은영, 이하 여수새일센터)는 여성가족부와 고용노동부가 주관한 ‘2025년 여성새로일하기센터 사업 운영 평가(2024년 실적 기준)’에서 최고 등급인 ‘A등급’을 획득했다. ⓒ 여수여성인력개발센터 관련사진보기

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큰사진보기 ▲시상식은 서울 마포중앙도서관 마중홀에서 열렸으며, 박은영 관장을 비롯한 관계자들이 참석해 표창을 수여받았다. ⓒ 여수여성인력개발센터 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 아따매거진에도 실립니다.

여수 지역 여성들의 재취업과 경력 회복을 지원해온 여수여성새로일하기센터가 전국 단위 평가에서 최고 등급을 받으며 우수기관으로 선정됐다.여수여성인력개발센터 부설 여수여성새로일하기센터(센터장 박은영, 아래 여수새일센터)는 여성가족부와 고용노동부가 주관한 '2025년 여성새로일하기센터 사업 운영 평가(2024년 실적 기준)'에서 최고 등급인 'A등급'을 획득했다고 27일 밝혔다.이번 평가는 전국 159개 새일센터 가운데 일반형 131개소를 대상으로 진행됐다.여수새일센터는 상위 10% 이내의 성적을 기록하며 전국 13개 우수센터 중 하나로 이름을 올렸다. 시상식은 서울 마포중앙도서관 마중홀에서 열렸으며, 박은영 관장을 비롯한 관계자들이 참석해 표창을 수여받았다.여수새일센터는 지역 여성의 고용 지원과 경력 회복을 위해 다양한 사업을 운영해 왔다. 여성 구인업체 발굴부터 취·창업 상담, 직업교육훈련, 새일여성인턴제 운영, 경력단절 예방 지원사업, 집단상담 프로그램까지 맞춤형 일자리 서비스를 상시 제공하며 지역 내 여성 일자리 창출과 고용 유지에 기여해왔다.특히 경력이음사례관리 전담 인력과 창업 전문 상담사를 배치해 심층 상담과 일자리 연계, 창업 교육과 지원사업 안내 등 실질적인 지원을 강화한 점이 성과로 이어졌다는 평가다.이 같은 노력의 결과, 지난 2024년 기준 구인 2333건, 구직자 4367명, 취업 연계 1947건, 창업 25건, 총 취업자 수 1120명이라는 실적을 달성했다.박은영 여수새일센터 관장은 "지난 2009년 개소 이후 지역 여성들의 재취업과 경력 회복을 위해 지속적으로 노력해 온 결과"라며 "경력단절 여성들이 다시 일터로 돌아갈 수 있도록 다양한 교육과 상담, 인턴제, 경력설계 서비스를 제공해 온 점이 좋은 평가로 이어졌다"고 말했다.이어 "이번 성과는 센터의 노력뿐 아니라 도전해 준 지역 여성들과 협력해 준 기업, 현장에서 헌신한 직원들 덕분"이라며 "앞으로도 단순 취업 지원을 넘어 여성의 삶 전반을 아우르는 일자리 전문기관으로 성장해 나가겠다"고 밝혔다.여수새일센터는 여수시가 2025~2026년 고용 위기 선제 대응 지역으로 지정된 상황에 대응해 경력단절 예방 지원사업과 통합 사례관리, 창업지원서비스를 강화하며 지역 여성과 기업의 위기 극복을 지원할 계획이다. 관련 문의는 여수여성인력개발센터(061-641-0050)로 하면 된다.