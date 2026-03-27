흔들리는 삶의 곡예 속에서 살아가는 법

삶 전체를 앞뒤로 왔다 갔다 흔들리는 그네와 비교하면, 웬만한 건 이해할 수 있지 않을까?

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끝이 있기에 모든 순간이 비로소 소중하다는 것을 깨닫고, 이 유한성을 인정할 때 우리는 시간에 쫓기지 않고 삶의 모든 궤적을 온전히 누릴 수 있는 자유를 얻는다. 그네에서 내려와 땅을 딛는 해방은 비상의 종료가 아니라 수많은 기쁨을 갈무리하고 삶의 무게를 받아들이는 과정인 것이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치와 개인 블로그에도 실립니다.

삶은 결코 한 방향으로만 흐르지 않는다. 우리는 늘 오르기만 하는 순간을 꿈꾸지만, 실제의 삶은 오르락과 내리락이 교차하며 만들어진다. 예측할 수 없는 이 리듬 속에서 흔들리지 않고 살아간다는 것은 쉽지 않은 일이다. 그렇다면 우리는 이 불안정한 흐름을 어떻게 받아들여야 조금 더 편안해질 수 있을까. 빌헬름 슈미트는 그 해답을 '그네'라는 단순하면서도 상징적인 이미지로 풀어낸다.<삶으로 다시 날아오르기>는 세계적인 철학상인 메카처 철학상을 수상한 그의 사유가 담긴 책으로, 그네의 움직임을 통해 인생의 본질을 통찰한다. 그네는 가만히 앉아 있다고 저절로 움직이지 않는다. 발을 굴러 시작해야 하고, 균형을 잡아야 하며, 때로는 멈출 줄도 알아야 한다. 이 과정은 우리의 삶과 놀라울 만큼 닮아 있다. 무언가를 시작하기 위해 내딛는 용기, 더 높이 오르고자 하는 갈망, 정점에 올랐을 때의 충만함, 그리고 다시 내려와야만 하는 순간까지. 이 모든 흐름은 선택이 아닌, 삶의 구조 자체에 가깝다.특히 인상적인 점은, 이 책이 단순히 '상승하기 위한 방법'을 말하지 않는다는 데 있다. 오히려 하강의 순간을 어떻게 받아들일 것인가에 더 많은 질문을 던진다. 우리는 흔히 내려가는 순간을 실패나 좌절로 해석하며 그 시간에 침잠되어 버리곤 한다. 그러나 그네는 뒤로 물러나야만 앞으로 나아갈 수 있다. 하강은 끝이 아니라 다음 상승을 위한 준비이며, 더 높이 오르기 위한 필연적인 움직임이다. 이 사실을 받아들이는 순간, 우리는 삶의 리듬을 거스르기보다 그 흐름에 몸을 맡길 수 있게 된다.이러한 통찰이 더욱 깊은 울림을 주는 이유는, 그것이 저자의 실제 삶에서 비롯되었기 때문이다. 빌헬름 슈미트는 이 책을 집필하던 시기에 아내의 식도암 진단을 마주한다. 완치가 아닌 연명치료만 남은 상황, 그리고 점점 다가오는 이별의 시간 속에서 그는 삶의 가장 깊은 하강을 경험한다. 그 과정에서 느꼈을 절망과 슬픔은 결코 가볍지 않았을 것이다. 그럼에도 그는 그 고통을 외면하지 않고, 오히려 그 안에서 삶의 의미를 길어 올린다. 그래서 이 책은 단순한 철학적 설명이 아니라, 실제로 삶을 통과한 사람의 목소리로 다가온다.이 책은 독자에게 쉽게 위로를 건네지 않는다. '괜찮아질 것이다'라는 말 대신, 지금의 고통 또한 삶의 일부임을 직시하게 만든다. 그리고 그 사실을 받아들일 때, 비로소 우리는 고통에 잠식되지 않고 그 가운데를 지나갈 수 있음을 보여준다. 괴로움과 슬픔, 그리고 무너지는 듯한 순간들조차 삶을 이루는 하나의 과정임을 이해하게 될 때, 우리는 조금 더 주체적으로 삶을 이어갈 수 있게 된다.때로는 끝도 없이 추락하는 것처럼 느껴지는 순간이 있다. 아무리 버텨도 다시 올라갈 수 없을 것 같은 날들도 분명 존재한다. 그러나 그네를 떠올려 보면, 그 움직임은 결코 한쪽으로만 이어지지 않는다. 내려감이 있기에 다시 올라갈 수 있고, 그 반복 속에서 우리는 점점 더 높은 곳을 향해 나아간다. 중요한 것은 멈춰버리는 것이 아니라, 흔들림 속에서도 계속해서 균형을 잡아가는 일이다.빌헬름 슈미트는 이 책을 통해 삶의 흔들림을 없애는 방법이 아니라, 그 흔들림과 함께 살아가는 방법을 이야기한다. 그리고 그 과정 속에서 우리는 시련 앞에 무너지기보다 조금 더 단단해지고, 이전보다 넓은 시선으로 삶을 바라보게 된다. <삶으로 다시 날아오르기>는 결국 우리에게 묻는다. 지금의 하강을 끝으로 받아들일 것인지, 아니면 다음 상승을 위한 움직임으로 이해할 것인지. 그 질문에 대한 답을 스스로 찾아가는 과정이, 곧 다시 삶을 향해 나아가는 힘이 되어줄 것이다.