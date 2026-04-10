휴대전화 빼앗자 아이가 한 말 "선생님 수업, 대단치 않아요"

학교 현장의 갈등은 더 이상 개인의 인성 문제가 아닙니다. '사이다' 같은 직설이 추앙받는 사회에서, 아이들은 무례함을 '솔직함'으로 오해하기 시작했습니다. 휴대전화 수거 중 마주한 한 아이의 한마디를 통해, 우리가 잃어버린 '정직의 윤리'를 짚어보았습니다.

큰사진보기 ▲텅빈 교실 휴대전화 풍경텅빈 교실에 휴대전화만 있는 풍경입니다. ⓒ 이경숙 관련사진보기

AD

"선생님, 가방에 있는 줄 정말 몰랐어요. 오늘 저녁 약속 때문에 꼭 필요해요."

"솔직히 말하면, 알람 소리가 수업에 방해될 만큼... 선생님 수업이 그렇게 열정적이거나 대단하지는 않았어요."

큰사진보기 ▲소비자 자본주의 사회에서 아이들은 은연중에 자신을 '고객'으로, 교사를 '서비스 제공자'로 인식한다. (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

가장 오래 남는 상처는 사건보다 말에서 시작될 때가 많다. 몸의 상처는 아물어도, 누군가 무심히 던진 한마디는 마음속에 가시처럼 박히기 때문이다. 교실에서 아이들과 마주하다 보면 나는 그 사실을 자주 배운다. 특히 요즘처럼 '있는 그대로 말하는 것'이 미덕처럼 소비되는 시대에는, 말이 진실의 통로이기보다 누군가를 밀어내는 도구가 되는 순간을 더 자주 목격하게 된다.수업 중이었다. 중요한 개념을 설명하려던 중에 전화벨 소리가 요란하게 울렸다. 한 아이가 당황한 얼굴로 가방을 뒤적이더니 휴대전화를 꺼냈다. 나는 생활규정대로 휴대전화를 수거하고, 1주일 뒤에 돌려주겠다고 했다. 학교에서 흔히 있는 풍경이다. 수업이 끝나자 아이가 다가왔다.나는 차분히 거절했다. 개인의 사정보다 공동체의 약속이 먼저라는 점을 설명했다. 그러자 아이의 표정이 순식간에 굳더니, 전혀 예상하지 못한 말이 튀어나왔다.순간 말을 잃었다. 아이는 쐐기를 박듯 덧붙였다. "선생님이 평소에 가르치신 대로, 저는 정직하게 제 생각을 말한 것뿐이에요." 그 말을 들었을 때 상처가 없었다고 하면 거짓말이다. 다만 상처보다 먼저 밀려온 것은 질문이었다. 이 아이는 지금 정말 '정직'했던 것일까. 아니면 자기 잘못을 직면하지 못한 채, '솔직함'이라는 이름으로 불편한 감정을 내게 던져버린 것일까.우리는 지금 '사이다'를 숭배하는 사회에 살고 있다. 누군가의 마음을 후벼 파는 독설도 "가식 없어서 시원하다"는 찬사를 받고, 무례한 직설은 "사이다 발언"이라는 이름으로 박수를 얻는다. 반면, 상대의 기분을 살피며 단어를 고르느라 머뭇거리는 사람, 자기 생각을 신중하게 정돈하려 애쓰는 사람은 "고구마 100개 먹은 듯 답답하다"는 비난을 듣기 일쑤다.심사숙고는 무능함이 되고, 배려는 위선이 된다. 생각의 여과 장치를 거치지 않은 날것의 감정을 내뱉는 것만이 유일한 진정성인 것처럼 여겨지는 문화 속에서, 정직은 그 본래의 의미를 잃어버렸다.아이들은 온라인 댓글창과 숏폼 영상 속에서 '말의 속도'가 '말의 가치'를 앞지르는 광경을 매일 목격한다. 그런 환경에서 자라는 아이들에게, 한참을 망설이다 내뱉는 정직한 고백보다 즉각적으로 상대를 찌르는 솔직함이 더 '당당한 것'으로 오해되는 것은 어쩌면 필연적인 결과인지도 모른다.솔직함은 내 안의 감정을 숨기지 않는 일이다. "나는 지금 억울하다"는 데서 출발한다. 문제는 그 감정이 아무런 숙고 없이 곧바로 밖으로 튀어나올 때다. 이때 솔직함은 진실한 표현이 아니라 즉각적인 '반응'이 된다. 내 마음은 시원해질지 모르나, 그 말이 누구를 어떻게 다치게 할지는 고려되지 않는다.반면 정직은 감정을 드러내는 데서 멈추지 않는다. 그 감정 속에 들어 있는 내 몫의 책임까지 함께 바라보게 한다. 내가 무엇을 느끼는지 말하는 것뿐 아니라, 그 말이 남길 흔적까지 감당하려는 '태도'다. 그래서 정직은 늘 '고구마'처럼 느리다.뜨거운 감정이 올라오는 순간 바로 내뱉는 것이 아니라, 이 말이 상대에게 가 닿았을 때 어떤 파장을 일으킬지 한 번 더 여과하는 시간, 즉 '반응'과 '응답' 사이의 여백이 필요하기 때문이다. 정직은 상대를 찌르기 전에 먼저 자기 자신을 돌아보게 한다.또 하나 간과할 수 없는 지점은 아이들이 학교를 바라보는 시선이다. 소비자 자본주의 사회에서 아이들은 은연중에 자신을 '고객'으로, 교사를 '서비스 제공자'로 인식한다. 그날 내 수업을 깎아내렸던 아이의 말 뒤에는 "나는 이 수업의 만족도를 평가할 정당한 소비자 권리가 있다"는 논리가 숨어 있었다고 본다.자신의 실수를 지적받았을 때, 아이는 규정을 어긴 '구성원'으로서 성찰하기보다 만족스럽지 못한 서비스를 제공한 '상대방'을 공격하는 방식을 택했다. 잘못을 인정하는 대신 상대의 권위를 흔들어 상황을 뒤집어 보려는 몸부림 아니었을까.아이가 악해서라기보다, 말의 무게를 배우기 전에 '평가하는 법'부터 익혔기 때문에 발생한 장면이다. 이러한 소비자적 시각은 교실 안의 인격적 만남을 계약 관계의 거래로 변질시키고, 정직이라는 가치를 '냉혹한 상품평' 정도로 격하시킨다.그날 나는 아이와 대화를 끝까지 이어가지 못했다. 내 수업을 부정당했다는 상처에 매몰되어 교사로서의 책무를 잠시 놓아버렸다. 이 고백을 해야만 이 글도 비로소 정직해진다. 정직은 언제나 상대를 향한 요구이기 전에 자기 자신에게 먼저 돌아오는 질문이어야 하기 때문이다.무례한 솔직함이 진정성으로 추앙받는 곳에서, 정중하게 말의 자리를 찾는 사려 깊은 이들은 '답답한 사람'으로 낙인찍혀 입을 닫게 된다. 결국 공간은 가장 날 선 목소리들로만 채워지고, 가장 많이 다친 이들이 먼저 침묵하는 악순환이 시작된다. 그 침묵이 쌓인 자리에 공동체의 신뢰가 머물 곳은 없다.아이들에게 필요한 것은 솔직하게 감정을 쏟아내는 기술이 아니라, 말한 뒤 그 자리를 감당하는 책임의 감각이다. 진심이라는 사실만으로 그 말이 선해지지는 않는다.이제 우리는 즉각적인 카타르시스보다 머무르는 책임을, 날카로운 파편보다 묵직한 울림을 가르치는 언어의 교실을 다시 세워야 한다. 타인의 존엄을 훼손하지 않으면서도 내 진실을 전할 수 있는 '정직한 느림'을, 우리는 아이들과 함께 다시 배워야 한다.